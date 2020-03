L'Oroscopo del mese di aprile 2020 avrà nuovi e importanti transiti. Saturno sarà nel segno dell'Acquario insieme a Marte e Venere transiterà nei Gemelli dal giorno 4. I segni d'aria saranno in ripresa.

L'oroscopo di aprile: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): sarete tra i segni che beneficeranno dei nuovi transiti del mese. Non avrete più Saturno e Marte in posizione negativa: sentirete le tensioni allentarsi. In amore tornerà il sereno con il partner, sarete meno aggressivi e riuscirete a ristabilire un clima di complicità.

Anche sul lavoro otterrete risultati più gratificanti.

Toro (21/04- 20/05): l'oroscopo del mese segnala Marte dissonante che vi renderà nervosi e poco tolleranti. La vostra testardaggine aumenterà e cercherete d'imporre le vostre idee sia in casa che nel lavoro. Stare in famiglia sarà comunque importante e vi aiuterà a scaricare lo stress. La professione richiederà maggiore impegno.

Gemelli (21/05-21/06): Venere entrerà nel vostro segno il giorno 4 aprile. Avrete maggiori possibilità di conoscere una persona in grado di rapirvi il cuore.

Le coppie saranno legate da un profondo sentimento, ma anche da una rinnovata passione. Il lavoro vi vedrà protagonisti di un progetto importante, che darà buoni frutti in futuro.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo di aprile sarà decisamente migliore rispetto al mese passato. Non avrete più in cattivo aspetto Saturno e Marte e questo vi darà un po' di respiro. In amore andrà tutto abbastanza bene e passerete molto tempo insieme al partner, anche se non mancheranno delle incomprensioni.

Il lavoro vi renderà un po' nervosi a causa di alcuni ritardi che Mercurio negativo porterà.

L'oroscopo di aprile: Vergine 'ko', Bilancia ok

Leone (23/07-23/08): è possibile che alcuni di voi, soprattutto i nati della prima decade, vedano sfumare un progetto importante o siano costretti a ricominciare completamente un lavoro che credevano ormai finito. Vi sentirete spesso stanchi, ma otterrete dei buoni risultati professionali.

In amore il partner saprà darvi sostegno e vi farà sentire amati.

Vergine (24/08- 22/09): le stelle indicano possibili problemi in amore, Venere non vi sarà amica. C'è chi si sentirà solo pur essendo in coppia e chi non sarà ricambiato nel sentimento. Anche sul lavoro ci saranno difficoltà, ma dal 12 aprile la situazione dovrebbe migliorare ed entro la fine del mese potrebbe arrivare una novità positiva.

Bilancia (23/09-22/10): l'oroscopo per voi indica una ripresa. In amore sarete al centro dell'attenzione del partner, che vi dimostrerà in tutti i modi quanto tiene a voi. C'è chi riceverà più di una dichiarazione d'amore e chi conoscerà una persona da cui si sentirà molto attratto.

Il lavoro porterà qualche difficoltà dopo il giorno 11. Mercurio opposto potrebbe farvi cadere in qualche inganno: state attenti. In generale la situazione sarà in miglioramento.

Scorpione (23/10-22/11): le stelle segnalano alti e bassi per voi. A causa di Marte e Saturno in posizione dissonante sarete spesso nervosi e dovrete affrontare situazioni che state rimandando da un po'. In amore, per il momento, non ci saranno grosse difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a non prendere troppi impegni che potrebbero sfociare in stati ansiosi.

Le previsioni astrologiche di aprile

Sagittario (23/11-21/12): per voi l'oroscopo prevede problemi d'amore a causa della vostra esuberanza.

Vi guarderete un po' troppo intorno e il partner non gradirà. Litigherete, ma la passione sarà sempre alta. Chi è solo avrà brevi avventure passionali. Per il lavoro vi sarà utile l'appoggio di Marte, che vi renderà più audaci e sicuri di voi.

Capricorno (22/12-20/01): vi ricordo che Giove è sempre nel vostro segno, le occasioni positive non mancheranno. L'amore non sarà al primo posto in questo momento, ma le coppie legate da un vero sentimento non avranno di che preoccuparsi. La professione vi porterà via molto tempo, i giorni dal 12 al 28 aprile saranno quelli più difficili.

Acquario (21/01-19/02): oroscopo decisamente positivo rispetto al passato.

Il trigono di Venere e Marte nel segno vi renderanno più affascinanti, sensuali e persuasivi. In amore il partner non saprà resistervi e aumenteranno i vostri corteggiatori. Sul lavoro getterete solide basi per una professione che durerà nel tempo e vi porterà maggiori guadagni e popolarità.

Pesci (20/02-20/03): il pianeta dell'amore non sarà positivo e questo aumenterà in voi una sorte d'insicurezza nei confronti del partner. Il dialogo sarà importante per dissolvere alcuni dubbi. I primi 10 giorni del mese saranno i più favorevoli per le questioni lavorative. Mandate in giro il curriculum, nasceranno nuove collaborazioni.