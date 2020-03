Sabato 14 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Sagittario, mentre Saturno, Plutone, Giove e Marte saranno nell'orbita del Capricorno. Nettuno ed il Sole permarranno nel segno dei Pesci, come Urano e Venere resteranno sui gradi del Toro. Infine Mercurio continuerà il suo domicilio in Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Oroscopo favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: chiamate extra. I lavoratori autonomi del segno potrebbero ricevere questo sabato delle chiamate professionali non preventivate che, fortunatamente, daranno un sospiro di sollievo al loro bottino finanziario.

2° posto Toro: lavoro top. Le faccende lavorative dei nativi andranno presumibilmente col vento in poppa, malgrado il severo duetto Urano-Saturno di Terra sottolineerà come ogni mansione dovrà essere onorata con la massima attenzione.

3° posto Leone: ottimisti. Come da indole del segno, i nati Leone affronteranno probabilmente il primo giorno del weekend con un ottimo tono umorale, tanto che gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

I mezzani

4° posto Capricorno: finanze a gonfie vele.

Il bilancio economico odierno godrà, con tutta probabilità, di grandiosi sostegni astrali, come la congiunzione tra Giove e Saturno nel loro segno.

5° posto Sagittario: clima sereno. Nel focolare domestico dei nati Sagittario potrebbe respirarsi un'aria rinnovata, che tenderà al sereno, dopo i battibecchi nati per futilità nelle giornate precedenti.

6° posto Cancro: prole. Il focus del sabato nativo sarà probabilmente orientato verso alcuni comportamenti dei figli, che andrebbero redarguiti celermente onde evitare, con le molteplici asperità planetarie in onda, che divengano abitudinari.

7° posto Scorpione: sfacciati. Sabato in cui i nati del segno avranno buone chance di risultare oltremodo diretti nelle loro conversazioni, quasi sfacciati, tanto che qualche collega potrebbe storcere il naso in merito ad alcune loro dichiarazioni.

8° posto Bilancia: relax. Le attività pratiche a cui i nativi dovranno adempiere risulteranno probabilmente più del dovuto, facendo optare molti tra loro di staccare la spina dalla quotidianità e dedicarsi al relax più assoluto tenendo lontano lo stress.

9° posto Acquario: dubbiosi. La quadratura in atto tra la Luna e Mercurio potrebbe instillare nelle menti native qualche dubbio o ripensamento in merito alle scelte fatte nell'ultimo periodo. Sarà bene, però, evitare i colpi di testa anche perché il parterre planetario tra breve muterà a loro favore.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: nervosi. Nel menàge amoroso i nati del segno risulteranno parecchio nervosi anche per minuzie e ciò, inevitabilmente, influirà nel raggelare il clima domestico.

11° posto Pesci: nullafacenti. I nativi potrebbero mettere in campo una notevole pigrizia che li farà scivolare nella nullafacenza più totale e ciò non sarà affatto gradito da Saturno nell'avverso Capricorno.

12° posto Vergine: fuori giri. Malgrado la loro voglia di emergere, professionalmente parlando, i nativi potrebbero riscontrate qualche difficoltà supplementare, in quanto avranno l'impressione che i loro sforzi non saranno adeguatamente ricompensati.