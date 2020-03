L'Oroscopo di domani, mercoledì 18 marzo, è pronto a rivelare se sarà una giornata positiva o negativa. In analisi i segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci, messi a confronto con le effemeridi del proprio transito. Astrologicamente parlando, il cielo di mercoledì vede ancora la Luna nel comparto del Capricorno, con il Sole e Nettuno in Pesci e Venere stabile nel segno del Toro. Lineare e nella solita routine i restanti astri del momento.

Approfondiamo, in modo dettagliato, le previsioni astrali per la giornata di mercoledì per tutti e 12 i segni dello zodiaco con annessa classifica segno per segno.

Classifica e predizioni del 18 marzo

Sagittario - 12° in classifica - Non troppo buono il periodo per voi del Sagittario. Un lieve malessere v’invoglierà a dedicare più tempo al riposo e a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti. Siete soli? Vi prende all’improvviso un gran bisogno di tenerezza, di coccole, di braccia aperte in cui rifugiarvi. Se siete invece stabilmente in coppia si prospettano problemi familiari non bene identificati: fate tutto il possibile per non urtare la sensibilità del partner.

Sforzatevi di pianificare gli impegni con un po' di entusiasmo e molta calma: preparate il terreno perché nei prossimi mesi il raccolto si prospetta per tanti di voi abbondante.

Capricorno - 11° posto - Avete poche possibilità di scoprire cos'è che vi tormenta in quanto non riuscirete a dialogare con voi stessi. Provate a sviluppare progetti da mettere in evidenza non appena possibile, tanto non vi costa nulla.

Lo scopo è dare una svolta decisiva alla vostra vita professionale, familiare o affettiva. Sappiate comunque che l'Astrologia non sarà molto di aiuto e nessun pianeta vi garantirà quella marcia in più che sperate: dovete farcela da soli! In arrivo alcuni momenti frenetici e fortunati ma saranno distribuiti con il classico contagocce: fatene buon uso. La giornata è particolarmente propizia invece a chi inizia una nuova attività, a chi deve fare scelte di studio.

Gemelli - 10° in classifica - L’amore ed i sentimenti hanno in questo periodo la meglio sulle questioni professionali, scolastiche e di ordine pratico. Non poteva essere altrimenti, visto l'attuale momento poco positivo. Il perché è subito spiegato: Venere forma uno splendido trigono con Giove, portando grande comprensione, affettuosità e stabilità nella sfera sentimentale. Urano in Toro forma invece una barriera nei confronti del vostro segno mettendo in evidenza problemi e creando intoppi nella sfera pratica. Tranquilli, in questo momento avete a disposizione tanto tempo in più per trovare soluzioni.

Cancro - 9° in classifica - Il tenace Marte vi infonde sufficiente forza e grinta, elementi necessari nell'affrontare i problemi quotidiani che puntualmente ogni giorno tornano ad affliggere la vostra esistenza. Per affrontare nuove esperienze o migliorare l’abituale stato, sono favoriti i viaggi 'mentali' o i contatti con paesi e persone lontane, ma solo attraverso il web logicamente. Le prove di studio e i colloqui di lavoro sono fermi in attesa di date future: incoraggiatevi e preparatevi. Le stelle mettono nel vostro animo un carica eccezionale, ma non in questo giorno: sta a voi sfruttarla prossimamente nel migliore dei modi.

Buono l'aspetto salutare.

Pesci - 8° posto - L’ostilità della Luna che si scontra con il vostro carattere apprensivo rende delicata la ripresa lavorativa, nonché all’interno della vita familiare. Evitate ogni motivo di scontro e accogliete l’invito di Venere, in buon aspetto, che propone collaborazione, amicizia e buon senso. Vi togliete un sassolino dalle scarpe nei confronti di chi, nei giorni scorsi non vi dava ragione su una cosa che ritenete importante: sarà costretto a rivedere le proprie posizioni. per alcuni di voi nativi c'è anche qualche piccolo scontro verbale, ma ha la funzione di rendere più appassionato e coinvolgente il rapporto.

Ariete - 7° in classifica - Il terzo giorno di questa settimana invita al dialogo. Se desiderate che le persone che vi stanno a cuore si esprimano più profondamente, cercate di migliorare per primo il dialogo con loro. Mercurio rende buona la vostra disponibilità alla confidenza e disponibile la capacità di stabilire intimità per mezzo delle parole. Può sembrare una proposta troppo melensa in tempi di comunicazioni multimediali, ma proprio perché fa parte di un atteggiamento inusuale è certamente di maggiore effetto e può arrivare dritta al cuore della persona interessata.

Oroscopo del giorno

Vergine - 6° posto - La giornata di mercoledì invita a tenere un atteggiamento di prudenza.

Il lavoro, lo studio e la vita sociale vi vedono in attesa di qualcosa che migliori l'attuale quadro esistenziale. Spesso nei momenti di sconforto bisogna fare attenzione a non creare pericolose condizioni di contrasto, specialmente se vivete con un nativo della Bilancia o del Cancro. Curate la vostra forma fisica tenendovi pronti a grandi performance amorose non appena l'attuale periodo negativo finirà. Prendete un po' di sole in balcone o, per i fortunati ad averlo, in giardino.

Leone - 5° in classifica - Non sottovalutate problemi a carattere economico che ora sono di poco conto, ma che potrebbero in seguito far slittare la data di un viaggio.

Attenzione alle spese superflue. Dovete, inoltre, essere più cauti nella vita di coppia per non irritare il partner con atteggiamenti troppo pretenziosi. Giornata ideale per ritemprarvi mettendovi a contatto con voi stessi. Intanto dovete avere gli occhi aperti: c'è qualcuno che si è messo in testa di farvi ingelosire... I progetti finanziari, che attualmente state meditando, andranno in porto ma non con troppa facilità. La salute resta stabile.

Acquario - 4° posto - Nel lavoro gli astri faranno sì che si avvicini la conclusione di affari che vi stanno particolarmente a cuore: le vostre aspettative e i vostri desideri saranno presto esauditi!

Stress in vista per gli studenti, dovuto ad un impegno extra da portare a compimento: datevi una mossa con gli studi adesso che siete costretti a stare a casa! per gli altri il consiglio è quello di essere perseveranti: vedrete che i risultati non tarderanno. La vita affettiva è in fase di ripresa ma ci vorrà un po' di tempo affinché si assesti.

Scorpione - 3° in classifica - La giornata vi vede protagonisti di circostanze dove potrete dimostrare la vostra bontà e generosità: vi fate notare per il vostro buon cuore, offrendo validi consigli e aiuti concreti. Siete impegnati, in questo periodo così critico, in molteplici attività tanto che rimane ben poco tempo da dedicare all’amore.

Infatti il partner si sentirà in alcuni casi un po’ trascurato. Chi lavora deve affrontare parecchie insidie.

Bilancia - 2° posto - Buone occasioni, lucide intuizioni e un pizzico di fortuna sono perfetti per alzare l’umore e far procedere a meraviglia lavoro e vita familiare e sociale (virtuale). I contatti con altre persone relegati al solo telefonino, tablet o pc, sono favoriti da una buona dialettica ed improntati a una nuova, profonda umanità. Ma sapete quanti vantaggi tutto questo vi porta? Lo scoprirete presto. Stabile il comparto lavoro. Sfruttate il periodo per parlare (telefonare) con amici o familiari che non vedete da tempo.

Toro - 1° in classifica - Si preannuncia un'ottima giornata per voi nativi. Per rendere piacevole le prossime ore, trovate il tempo per fare quelle piccole cose che tendete spesso a lasciare indietro. Mettete in primo piano l’amicizia, questo vi scalderà il cuore e donerà un affetto sincero da condividere con le persone al vostro fianco. Per quanto riguarda la salute, un po’ di temperanza a tavola non guasta, visto che tendete a lasciarvi andare a qualche disordine alimentare. Canalizzate le energie in arrivo dalla Luna in Capricorno in modo positivo.