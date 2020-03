L'Oroscopo di domani, giovedì 19 marzo, è pronto a rivelare se sarà una giornata positiva o negativa. In evidenza nel periodo indicato i festeggiamenti in onore del papà: allora, pronti a scoprire come potrebbe essere il quarto giorno della corrente settimana? In primo piano risultano i nativi in Ariete e in Acquario, con coloro del Leone in netta ripresa. Un pochino più in difficoltà, invece, gli appartenenti al segno del Sagittario, dei Gemelli e del Toro, in questo caso risultati tra le ultime posizioni in classifica.

Astrologicamente parlando, questo giovedì osserviamo la Luna entrare in Acquario, alla quale seguirà nei prossimi giorni il pianeta Saturno. Fermo, come al solito, il Sole in Pesci, sempre più in avvicinamento al settore dell'Ariete. Venere e Urano risultano stabili in Toro. Approfondiamo in modo dettagliato le previsioni astrali per la giornata di giovedì, per tutti e 12 i segni dello zodiaco, con annessa classifica segno per segno.

Classifica e predizioni del 19 marzo

Sagittario - 12° in classifica - Periodo fiacco, avete le pile scariche?

Gli astri in opposizione sono litigiosi e la Luna del giorno risulta poco deliziosa: a tratti, comunque, regala idee vincenti nel lavoro o vi rende convincenti in famiglia. State a debita distanza dalle persone e dai colleghi/collaboratori. Giove sostiene le attività di routine e le pratiche d'ufficio svolte a casa. Festa del papà: se avete dei figli organizzate con loro una giornata diversa. La parte sentimentale si presume possa essere abbastanza soddisfacente.

Gemelli - 11° in classifica - Poco collaborativa la posizione di Mercurio nei confronti del vostro segno, che non vi "scodella" su un piatto d’argento gli appoggi necessari, pertanto fate solo ciò che potete. Sono in arrivo per molti nativi nuovi fastidi da una persona dell'ambiente familiare o da un collaboratore di fiducia: in certi casi perfino la persona amata potrà mettervi i bastoni tra le ruote, disposta a dichiarare guerra pur di sfogare l’ira.

Saturno aiuta a resistere, Plutone a riprendere in mano le redini della situazione. Serata di passione, ma solo se fate pace.

Toro - 10° posto - Risentite i vecchi amici, magari ripescati tra quei contatti ultimamente trascurati per via delle solite incombenze quotidiane. Vi possono essere anche incontri a sorpresa seppur virtuali, visto il momento concitato: mostrano lo stesso fervore, la voglia di procedere di quando ci si incontrava faccia a faccia. Venere, per voi nativi, fa marcia indietro: purtroppo molte situazioni legate si sentimenti risultano ancora in stallo. Anche Saturno è ostile e i rapporti familiari sono tesi.

Siete lanciati in carriera? Pensateci bene prima di far sapere al capo che non la pensate come lui.

Capricorno - 9° in classifica - In questo giovedì dedicato alla festa dei papà rompete certi schemi! Questo significa uscire dalla solita routine o dal modo di fare, spesso condizionato dall’aria che tira nell’ambiente. Mercurio vi aiuta a venire allo scoperto, a costo di farvi imbattere in pareri diversi che non potete ignorare. Grazie all’astro del business, Urano, avete in questo giorno la carica giusta per sferrare un attacco nel vostro ambiente di lavoro. In casa vi fanno irritare? Tranquilli, la Luna sta per cambiare segno e il prossimo weekend si prevede buono.

Vergine - 8° posto - Avete preso tante decisioni durante questo inizio settimana, forse avete rivisto accordi di lavoro oppure vi siete distanziati da quelle situazioni in corso poco promettenti. Adesso siete un po' stressati e abbastanza stanchi: forse amareggiati per le reazioni di alcune persone, nel pomeriggio vi ritirerete a pensare del più e del meno. In molti potrete andare fieri della vostra forza di volontà. Mettete a posto eventuali incombenze in famiglia, la Luna in Acquario vi offre ottimi consigli e un avviso: preparatevi, la notte si presenta abbastanza maliziosa.

Bilancia - 7° in classifica - Contrastati dalla Luna in Acquario, per voi in aspetto negativo per via della pessima specularità della stessa nei confronti del segno, sperimentate in questa giornata cos'è "il tarlo della gelosia" e del sospetto.

Ansie, agitazioni e fantasie distorte vi prendono la mano spingendovi a pensare male della persona amata: evitate di rimuginare inutilmente su ciò che ormai è già passato o su cose esistenti solo nella vostra testa. Meglio puntare sulla serata, decisamente più tranquilla a cominciare dall'umore. Novità nel lavoro, ma per pochi eletti.

Scorpione - 6° posto - Migliorano in giornata forma fisica e umore e pure parecchio. Astri favorevoli facilitano viaggi mentali eccezionali con nuovi contatti e iniziative da vivere in esclusiva con amici o parenti lontani, logicamente rigorosamente online. Gli astri predispongono, inoltre, svolte decisive nella sfera affettiva: se siete indecisi tra un'amicizia o un amore, l'intraprendenza di qualcuno chiarirà una volta per tutte eventuali vostri dubbi.

Balli, musica, spettacoli, sport o gente simpatica animeranno la serata in televisione: buon divertimento!

Leone - 5° in classifica - Periodo di recupero sia a livello fisico che mentale. Se la giornata si prospetta per voi nativi abbastanza moscia, la compagnia delle persone a voi care (familiari) saprà di certo ravvivarla. Se poi tutto ciò non dovesse essere sufficiente, amici e colleghi di lavoro sono un ottimo antidoto contro la noia o lo stress da "reclusione forzata". Può essere una buona giornata per analizzare ciò che vi angustia o vi inquieta. Se siete in coppia, accogliete gli apporti offerti da nuove conoscenze fatte ultimamente sui social: ogni rapporto ha bisogno di aria fresca per riacquistare brillantezza.

Cancro - 4° posto - Al telefono, o in chat su WhatsApp, una persona amica vi aiuterà, impegnandosi con voi in un progetto da mettere in gioco nei prossimi mesi. In altri casi, un familiare vi metterà in contatto con qualcuno "del giro" che conosce le risposte ai vostri attuali interrogativi. L'intesa affettiva che scaturisce da un sincero scambio dialettico è molto gradevole: fidatevi della ragione più che dell'istinto. Sorprese in arrivo. Nel lavoro, invece, se state lavorando, sia nel pubblico che nel privato, concentrate le forze su nuove strategie oppure provate a rinnovarvi.

Pesci - 3° in classifica - Sono giornate di stress, ma vittorie, ed eventualmente rivincite, faranno sentire la propria voce.

Gli appoggi planetari, questo giovedì, non mancano e permettono a molti di voi Pesci di prendersi finalmente delle belle soddisfazioni in famiglia o con il partner. Potete sbizzarrirvi nel seguire la vostra fantasia: in questo momento anche i castelli in aria avranno la loro utilità e sono in grado di far rilassare la mente. Un'apertissima Luna vi coinvolge in un turbinio di avvenimenti: incontri o spensierati dialoghi votati all'infinito daranno sale alla giornata, tassativamente solo per via digitale. In molti casi voi dovete solo sfoderare il vostro fascino, al resto pensano le stelle!

Acquario - 2° posto - Luna nel segno.

Chi vi aveva sottovalutati tempo addietro, questo giovedì di certo si ricrederà: davanti alla spettacolarità dei risultati che avete raggiunto in questa settimana concitata, nessuno avrà da ridire. Congratulazioni! Tutto ok intanto sul fronte sentimentale. Il gioco passionale con il partner non teme lo stress settimanale, né gli impegni lavorativi che, volente o nolente, molti di voi sono costretti a portare avanti: alzarsi all'alba per iniziare una giornata lavorativa, anche se il momento è concitato, vi fa un baffo! Naturale, voi Acquario siete indistruttibili.

Ariete - 1° in classifica - Armonica al vostro segno, la Luna è l'ideale per intraprendere nuovi progetti da avviare nei prossimi mesi, periodo permettendo.

Magari, per qualcuno impegnato nel lavoro, è l'ideale anche per avviare collaborazioni o appianare eventuali contrasti in ambito professionale. Giove assicura a molti di voi Ariete guadagni sostanziosi, a patto di sapere in anticipo quando intervenire e come muoversi: confidatevi con un collega. L'oroscopo di giovedì 19 marzo indica che la Luna e Venere fanno comunella tra di loro: tutto sarà a vostro vantaggio. A chi attraversa un periodo complicato in amore, questi due splendidi astri sono pronti a regalare una sostanziosa boccata d'aria fresca, capace di far guardare al futuro con occhi diversi.