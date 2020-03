L'Oroscopo di domani, giovedì 19 marzo, è pronto a svelare cosa riservano gli astri per ciascun segno zodiacale in questa promettente giornata. Dopo aver soggiornato per qualche giorno nel domicilio del Capricorno, la Luna transiterà nell'Acquario. Avremo un cielo promettente e soprattutto carico di ispirazione. Anche questa settimana sta per volgere a conclusione e mai come ora il tempo sembra volare via in un lampo. Dopo una difficile fase di confusione e timore generale, molti segni cominceranno a integrarsi nella situazione accettando il tutto seppur difficilmente.

Queste 24 ore potrebbero portare delle notizie in più.

I nati dello Scorpione faranno i salti di gioia dato il livello di energie e di ispirazione. Ma ci saranno risvolti interessanti anche per molti altri segni. Dunque, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno con l’annessa graduatoria disposta in ordine decrescente.

Graduatoria e previsioni 19 marzo

Capricorno - 12° posto - Sono giornate in cui vi sembra di perdere il controllo e di impazzire. Non riuscite ad accettare l'intera situazione e vi sembra di essere all'interno di un film o di un videogioco.

In questo periodo è necessario incrementare il consumo d'acqua e mantenere le distanze minime di sicurezza. Prevenire è meglio che curare, soprattutto di questi difficili tempi. L'uscita della Luna nel vostro segno vi lascerà un grande vuoto mentale. Ottimismo e fiducia sono di grande aiuto dato che spronano ad andare avanti senza perdersi nei meandri della negatività e del pessimismo. Prendete le distanze da chi vi rema contro e circondatevi di persone energiche e vitali.

Per i primi tempi dovrete fare uno sforzo maggiore ma dopo vi verrà naturale essere positivi. Con il partner qualcosa potrebbe andare storto, prendete tempo.

Sagittario - 11° in classifica - 'Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo', questa citazione del Mahatma Gandhi vi sarà di grande stimolo nelle prossime 24 ore di questa metà settimana. È possibile accendere la quotidianità e uscire da quella fase di stallo e apatia che vi prende di tanto in tanto.

Nella vita è necessario scendere a compromessi e fare il primo passo. Nei giorni scorsi avete combattuto contro l'apatia, l'agitazione e lo stress. Con il partner e in famiglia ci sono state delle brutte discussioni ma la colpa è della difficile fase che stiamo attraversando un po' tutti. Lasciare svanire tutta la negatività non è semplice dato che in questo periodo tutte le incertezze risultano amplificate all'inverosimile. Tuttavia, mantenere la calma è doveroso! Dedicate la giornata alla cura della pelle soprattutto se ultimamente avete una brutta cera perché state facendo troppo tardi la sera.

Ariete - 10° posto - Spesso tendete a soffrire di ansia e avete dei pensieri negativi piuttosto ricorrenti. Valutate l'idea di intraprendere un percorso di meditazione tra le mura di casa o di fare qualche attività antistress che vi aiuti a mantenere il controllo sulla vostra mente in questo complicatissimo periodo. In famiglia, per fortuna, c'è molta compattezza e stima anche se qualche discussioni e incomprensione non mancano. State attraversando un periodo progettuale ma anche conflittuale, dentro di voi si combatte una grossa battaglia ma chi la dura la vince. C'è qualcuno che si è visto costretto a prendere le distanze da una persona cara e soffre per questa lontananza, sfruttate la tecnologia odierna come meglio potete.

La noia vi sta spingendo ad abbuffarvi, ma cercate di razionare ogni cosa perché potrebbero giungere tempi duri e prevenire è meglio che curare.

Toro - 9° in classifica - Di questi tempi, certe notizie vi lasciano pressapoco allarmati e sopraffatti. Non è facile tirare avanti, ma ce la state mettendo tutta perché siete un segno testardo e tenace. Avete tanti sogni nel cassetto, dunque, approfittate di questo periodo di clausura forzata per tirare fuori un progetto e realizzarlo. Siate coinvolgenti, proponete attività da fare tutti insieme specialmente se vi ritrovate rinchiusi insieme ad altre persone.

Spesso vi sentite sottovalutati, ma il mondo (la famiglia soprattutto) ha bisogno di maggiore positività, per cui non abbandonatevi al pessimismo e non fate il bastian contrario della situazione. In giornata evitate di intrufolarvi in conversazioni poco promettenti. Questo sarà un ottimo momento per intraprendere una dieta e fare maggior movimento fisico, stare troppo seduti non giova alla mente e al fisico.

Acquario - 8° posto - State vivendo delle settimane pesanti e sconfortanti, sono saltati diversi appuntamenti e impegni da un momento all'altro. Cercate di uscire fuori dai vostri soliti schemi, di tanto in tanto fa bene rompere la monotonia.

Datevi una mossa, questa clausura non durerà certamente in eterno, perciò dovete avere un piano d'azione ben studiato e accurato. In tal modo non vi farete trovare impreparati e potrete partire all'assalto. Quando tutto questo sarà finito dovrete mettercela tutta per risollevarvi ed avrete moltissimo lavoro. Dunque, cercate di godervi questa vacanza forzata perché dopo non avrete un secondo di pace! Concentratevi sul vostro benessere personale ultimamente risultate troppo stressati e forse avete dei problemi alla pressione.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a tornare sulla propria corsia soprattutto se avete abbandonato le vostre abitudini.

Passata la fase di panico e apprensione generale in cui vi siete chiesti cosa ne sarà di voi e delle persone care, in giornata comincerete a sentirvi meglio e ad accettare l'intera situazione. Man mano che il tempo passa vi state adattando. Vi siete riorganizzati ed avete mille distrazioni a portata di mano. Una persona che vive lontana potrebbe contattarvi sorprendendovi. La felicità sarà alle stelle e con il partner tornerà il sereno ma bisognerà essere molto pazienti. Forse avrete delle commissioni da sbrigare, ma se non sono necessarie rinviatele ad un momento migliore. L'aspetto planetario stimola la creatività e il desiderio, le coppie in crisi potrebbero cercare conforto altrove.

Oroscopo del giorno

Gemelli - 6° posto - Ultimamente la vostra vita sembra la trama di un film, talvolta faticate a credere che determinate cose stiano accadendo sul serio! Dopo un difficile stato di shock iniziale, adesso vi ritrovate in una fase di accettazione generale. Vi state prodigando per tendere la mano ai più vulnerabili, ma non è un compito semplice. La noia vi logora, per questo siete sempre indaffarati in qualche attività particolare. Nelle prossime ore di questo giovedì cercate di tenervi ben distanti da quei soggetti pessimisti che non fanno altro che annunciare un peggioramento della situazione esterna.

Nei giorni scorsi avete avuto modo di riflettere a lungo e talvolta avete rivangato con nostalgia episodi del passato. Anche se siete costretti a stare in casa cercate di non trascurare la vostra pelle e non strafogatevi di dolci.

Vergine - 5° in classifica - Aspettatevi un giovedì dai risvolti inaspettati, tutto potrebbe succedere. Già nelle prime ore del mattino avrete modo di apprendere una certa notizia ma il bello arriverà entro la sera tardi. In genere la noia stimola la creatività, per cui tenetevi sempre impegnati in qualche attività che potrebbe tornarvi utile in futuro. Coloro che non sono soddisfatti del proprio lavoro oppure hanno delle consegne/compiti in arretrato, potrebbero sfruttare queste giornate per premere il piede sull'acceleratore e approfondire determinate lacune.

Non tutti i mali vengono per nuocere, dunque, qualcosa di buono ne verrà fuori prima o poi. Al momento l'economia e la salute vi preoccupano, ma non serve a nulla demoralizzarsi e disperarsi. Tenetevi alla larga dalle abbuffate e cercate di far durare più a lungo le pietanze poiché i tempi risultano ancora incerti.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani 19 marzo parla di possibili arrivi, forse una consegna che attendevate da tempo. Qualcuno avrà modo di uscire a sbrigare delle urgenti commissioni, in tal caso sarà bene munirsi di tutte le protezioni necessarie. La giornata potrebbe portare dei risvolti piacevoli.

Siete da tempo in attesa di buone notizie. In famiglia, specie con il partner, le discussioni non mancano e per alcuni nativi del Pesci sono all'ordine del giorno. La poca autostima può rivelarsi deleteria a lungo andare, per cui abbattete ogni muro di pessimismo e imparate a valorizzarvi. Valete più di quello che pensate! In giornata una persona a voi cara cercherà conforto da voi, ascoltate attentamente quello che ha da dirvi. Salute in ripresa per coloro che hanno avuto un po' di problemi generali.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 19 marzo dice che sarà una Festa del Papà particolarmente emozionante. Questa situazione generale ha portato la famiglia a riavvicinarsi come un tempo e quindi molte cose risultano più intense. Coloro che lavorano potrebbero sentirsi molto stanchi e sfiduciati, ma in giornata non ci sarà spazio per i tristi ricordi. È del tutto normale sentirsi preoccupati e ansiosi, ma cercate di non farvi mettere in ginocchio dagli eventi. Scardinate ogni senso di colpa e sfruttate questo periodo per imparare delle cose nuove e per ampliare le vostre già straordinarie capacità. Studiate un piano d'azione da mettere in atto al termine della tempesta. Qualche nativo del Cancro che ha un'attività in proprio sta soffrendo per la mancanza di entrate, ma siamo tutti sulla stessa barca e presto sarà possibile ripartire.

Leone - 2° posto - Giornata valida. Risulterete in netta ripresa soprattutto a livello d'umore. Se nei giorni scorsi vi siete ritrovati a vivere delle complicazioni familiari e/o esistenziali, finalmente avrete un pizzico di tregua. Svagate la mente attraverso nuove ed emozionanti attività. Grazie al web è possibile imparare di tutto e sfuggire alla noia quotidiana che risulta logorante e soverchiante. Qualche nativo del Leone, per questa giornata di giovedì, ha forse in programma una pulizia generale della casa oppure di realizzare una serie di manicaretti deliziosi che renderanno felici i commensali. Coloro che hanno un progetto tra le mani oppure si sono visti costretti a chiudere l'attività, non dovranno abbattersi bensì dovranno cercare di studiare un piano d'azione e rivedere i conti. Entro qualche mese ci sarà una netta ripresa economica e tornerete a gioire.

Scorpione - 1° in classifica - Questa si prospetta una giornata ricca di energie e di ispirazione. Siete nel bel mezzo di una fase di assestamento, infatti state accettando l'intera situazione anche se a malincuore. Ultimamente vi ritrovate a sognare ad occhi aperti sul come sarà la vostra vita quando tutto questo finirà. C'è chi non vede l'ora di rivedere dei vecchi amici e chi invece brama dalla voglia di andare a fare shopping ovunque. In queste 24 ore sarete tentati a poltrire davanti alla televisione, specialmente in serata quando la stanchezza sarà maggiore. Qualcuno si dedicherà allo smaltimento dei libri/manga arretrati e altri invece spadelleranno dietro ai fornelli. Occhio ai capricci, un imprevisto sarà in agguato.