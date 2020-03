L'Oroscopo del giorno 19 marzo prevede una Vergine molto determinata nel portare avanti i propri obiettivi, mentre la Bilancia dovrà cercare di mantenere la calma nonostante le situazioni spiacevoli che potrebbero presentarsi. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per i nati sotto il vostro segno zodiacale sta per arrivare una delle stagioni migliori. Sole entrerà sul vostro segno zodiacale e inizierete a vivere questo periodo in maniera molto più coinvolgente.

Per i sentimenti sarà una giornata molto interessante. Un periodo di successi è alle porte.

Toro: questo è per voi un periodo molto impegnativo e pieno di stress. Non tutti potrebbero comprendere i disagi che state vivendo al momento. State cercando di mantenere un atteggiamento pacato, ma se stuzzicati eccessivamente potreste anche sbottare.

Gemelli: in questa giornata del 19 marzo dovrete cercare di essere parecchio prudenti. Vi basterà veramente poco per farvi perdere la calma. Purtroppo nelle ultime settimane avete accumulato parecchia tensione.

Potreste trovarvi a dover gestire una relazione parecchio complessa.

Cancro: la prima parte dell'anno è stata per voi abbastanza complessa in ambito sentimentale. Potreste aver chiuso una relazione . Anche in amicizia potreste aver ricevuto una delusione.

Leone: in ambito professionale qualcuno potrebbe tentare di mettere alla prova la vostra onestà e potreste reagire parecchio male. Non esiterete comunque a far cambiare idea a chi va sta vicino per far in modo che rivaluti la vostra persona.

Vergine: con la vostra determinazione, in questa giornata del 19 marzo, potrete ottenere maggiori successi in ambito professionale. Grazie al vostro grande impegno potrete realizzare qualcosa di importante per il vostro futuro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: dovrete cercare di mantenere la calma dentro casa, anche se il clima sarà abbastanza teso. Ben presto per voi è in arrivo una fase di recupero, ma sarà necessario essere pazienti fino ad allora.

Potreste sentirvi un po' sotto pressione ed approfittare del tempo libero per decidere cosa è giusto cambiare nella vostra vita.

Scorpione: in ambito lavorativo dovrete fare delle importanti rivalutazioni, ma sarà necessario essere cauti per non commettere errori irreparabili. Attenzione ad essere prudenti nella gestione del denaro, specialmente in queste giornate in cui i guadagni sono molto bassi.

Sagittario: in questa giornata del 19 marzo sarà importante rimboccarsi le maniche. Potreste risentire di un calo fisico per realizzare ciò che desiderate. Avrete voglia di cambiamenti e questo vi spingerà a mettervi in gioco.

Capricorno: nell'ultimo periodo ci sono stati diversi cambiamenti per voi a cui ancora non vi siete abituati. Per tale ragione potreste sentirvi un po' sottotono. Attenzione a qualche piccolo fastidio stagionale.

Acquario: non dovrete avere paura di esprimere i vostri sentimenti se una persona vi interessa. Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti anche piuttosto importanti. Potrebbero esserci nelle novità molto intriganti.

Pesci: certe volte vi lasciate prendere dalla malinconia del passato. In questa giornata del 19 marzo potreste trovarvi a valutare tutte le scelte che avete fatto nei mesi passati.

Gli errori che avete commesso in passato vi aiuteranno a comprendere gli sbagli da non commettere più.