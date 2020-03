L'oroscopo della giornata di lunedì 2 marzo prevede tanta pazienza per i nativi Cancro che saranno molto concentrati nel lavoro, mentre Nettuno in quadratura al segno dei Pesci permetterà ai nativi del segno di essere molto attivi sia in amore che al lavoro. Marte in quadratura per il segno del Capricorno permetterà di tirare fuori idee brillanti in ambito lavorativo, mentre Ariete potrà incontrare una persona che non vedeva da tempo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 2 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 2 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì che vi vedrà alle prese con la sfera sentimentale grazie al pianeta Venere in quadratura al vostro segno zodiacale.

Infatti vi sarà possibile fare nuove conquiste oppure rinverdire il rapporto sentimentale esistente. Se siete single potreste rivedere una vecchia conoscenza. In ambito lavorativo vi sembrerà quasi di affrontare delle sfide in ciò che farete e ciò vi servirà come stimolo per darvi da fare e ottenere i migliori risultati. Voto - 8

Toro: simpatia e comprensione saranno due qualità che vi renderanno molto simpatici in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Il vostro carattere allegro, tipico del vostro segno, vi darà una mano a scoprire nuovi lati della vostra relazione di coppia, catturando le simpatie del partner e aumentando l'affiatamento di coppia.

I single dovranno concentrarsi sul presente e dovranno evitare di porsi troppe domande. Nel lavoro avrete molta energia mentale e sarete desiderosi di affrontare mansioni più complicate. Voto - 8

Gemelli: avrete bisogno di muovervi secondo l'oroscopo di lunedì perché pare che funzioni quando le idee sembrano venire meno. Nel lavoro infatti avrete bisogno di nuovi stimoli e magari chiedere consiglio ad un collega oppure fare quattro passi per chiarirvi le idee.

Sul fronte amoroso un Sole splendente vi consiglia di ascoltare di più il vostro istinto per sapere come rendere felice il vostro partner. Se siete single una conversazione con una persona che vi piace potrebbe far nascere una certa intesa tra voi. Voto - 7

Cancro: l'oroscopo vi consiglia tanta pazienza soprattutto sul fronte lavorativo in quanto avrete a che fare con dei progetti piuttosto importanti e non vi saranno concessi errori.

Dunque cercate di fare le cose per bene. In ambito sentimentale la vostra presenza e il vostro affetto basteranno per riportare un po' di sereno all'interno della vostra relazione di coppia qualora siate impegnati oppure in ambito familiare se siete single, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale che vedrà un'ottima Venere in trigono rispetto al segno dell'Ariete. L'oroscopo annuncia importanti novità nella vostra relazione di coppia, che vi metteranno maggiormente in sintonia con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari rifugiarvi nel vostro ambiente potrebbe servirvi per rientrare in sintonia con voi stessi.

Sul fronte lavorativo un avanzamento di carriera potrebbe essere in avvicinamento. Cercate inoltre di rendervi sempre disponibili e di fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. Voto - 8,5

Vergine: la dolcezza nei confronti della vostra anima gemella sarà un elemento importante per la vostra relazione di coppia. Un atteggiamento positivo e ottimista infatti potrebbe aiutarvi a far tornare il sereno con il partner qualora abbiate avuto qualche problema. In ogni caso, potreste riuscire a trovare il giusto equilibrio. Se siete single potreste ricavare alcune importanti informazioni da una persona in particolare.

Nel lavoro state vivendo un periodo che non rispecchia il vostro modo di fare e ciò potrebbe mettervi a disagio per il momento. Voto - 7

Bilancia: gli influssi di Venere in opposizione al vostro segno zodiacale potrebbero causarvi qualche problemino in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Potrebbero sorgere conflitti infatti solo se assillate il partner ad accompagnarvi o ad approvare le vostre scelte, dunque cercate di assumere un atteggiamento più calmo. Se siete single potreste intraprendere delle nuove relazioni mostrando il vostro lato tenero. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle interruzioni quando lavorate, e ciò potrebbe innervosirvi un po’.

Voto - 6,5

Scorpione: un Sole splendente in trigono da segno dei Pesci completa un oroscopo tenerissimo sul fronte sentimentale. La vostra relazione di coppia infatti procederà molto bene. Sarete abbastanza affettuosi e amorevoli nei confronti del partner e sarete abbastanza reattivi nei rapporti con gli altri. Se siete single qualche lavoretto con un amico potrebbe essere un modo simpatico per passare il vostro tempo libero. Nel lavoro avrete il quadro generale dei vostri progetti e saprete come agire, punto per punto. Voto - 8

L'oroscopo per gli altri segni

Sagittario: una certa calma potrebbe giovare alla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

In amore però questa calma potrebbe non essere fonte di sentimentalismo nei confronti del partner e forse dovreste prendere in considerazione l'idea di fare qualcosa di più. Se siete single sarete propensi a fare una selezione delle frequentazioni ma starà a voi decidere se sarà una buona cosa. In ambito lavorativo anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia poco proficuo attualmente, potreste fare un'eccezione. Voto - 7

Capricorno: con Marte e Giove in quadratura al vostro segno zodiacale, il vostro oroscopo sarà da dedicare maggiormente verso l'ambito lavorativo. Infatti, avrete spesso delle idee brillanti e un'ottima forma fisica che vi permetteranno di essere particolarmente attivi in ciò che fate.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single creare dei contatti con le persone che più vi stanno a cuore potrebbe allargare i vostri orizzonti. Se avete una relazione fissa non avrete nulla da temere per il momento. Voto - 7,5

Acquario: amare a modo vostro è sempre stato un tratto che vi ha caratterizzato molto, soprattutto in ambito sentimentale e durante la giornata di lunedì saprete come far sentire una regina la vostra anima gemella. Se siete single potreste trascorrere del tempo proprio con la persona che vi piace molto. In ambito lavorativo dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni, anche se state svolgendo un buon lavoro.

Voto - 7,5

Pesci: se siete single potreste ricevere dei regali che vi faranno capire quanto le persone che ve li hanno donati pensano a voi e quanto ci tengono. Se avete una relazione fissa Nettuno in quadratura assieme ad uno splendente Sole vi permetteranno di avere un tocco di classe nella vostra relazione di coppia, cosa che verrà difficile da imitare agli altri. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercate di rimanere aperti a nuove idee, magari un giorno potrebbero tornarvi utili. Voto - 8,5