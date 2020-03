L'Oroscopo della settimana lascia presagire un inizio mese vantaggioso e produttivo per i nati sotto il segno dei Pesci, per i quali si apre un periodo ricco di novità e soddisfazioni, sia sentimentali che professionali. Venere entra in Toro e conferisce all'amore un ruolo da protagonista, in recupero l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della prima settimana del mese di marzo 2020, da lunedì 2 a domenica 8, per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo da Ariete a Cancro

Ariete: il nuovo mese inizia con gli influssi positivi della Luna che dona energia e vitalità al segno. Durante le prossime giornate l’Ariete potrà fare affidamento su Mercurio amico ma soprattutto su Venere in transito nel segno del Toro e promette grandi novità. Durante la prima metà del mese Venere si concentra sulle questioni pratiche, dunque un momento in ambito lavorativo dove si può avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto.

Toro: l’oroscopo di marzo lascio presagire una prima settimana del mese estremamente vantaggiosa grazie a Venere che entra nel segno a partire da giorno 5. È un momento emozionante in amore, dove possono nascere progetti per il futuro. Anche gli incontri sono favoriti e coloro i quali sono alle prese con situazioni legali potranno trovare una mediazione. Bene il lavoro dove non mancheranno le soddisfazioni.

Gemelli: la settimana inizia con piccoli momenti di tensione e agitazione, tuttavia l’oroscopo ci fa sapere che a partire dal 4 marzo, quando Mercurio ricoprirà una posizione armonica per il segno, sarà possibile recuperare e ritrovare un po’ di serenità. È un momento positivo per l’amore e i rapporti interpersonali, sono favoriti i contatti ma anche gli spostamenti. Durante questo mese potrebbero nascere importanti progetti in ambito lavorativo, anche se gli astri consigliano di muoversi con cautela.

Cancro: l’oroscopo di marzo lascia presagire un mese vantaggioso per il Cancro che potrà fare affidamento su di un Sole vantaggioso ma anche sugli influssi fortunati di Venere. È un momento per i rapporti interpersonali, per cercare di trovare dei chiarimenti all'interno dei rapporti sentimentali o in famiglia, ma anche per allacciare nuovi rapporti. Al contrario sarà bene prestare attenzione per quanto riguarda la sfera pratica, evitando di cadere in errori di distrazione che potrebbero rivelarsi fatali.

Oroscopo da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2020 da Leone a Scorpione

Leone: il nuovo mese potrebbe iniziare in maniera leggermente sottotono per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe accusare dei malesseri stagionali o problemi di altro tipo.

Le stelle consigliano di rivolgersi ad uno specialista e di tenere la situazione sotto controllo. E invece è un buon momento per i rapporti interpersonali e l’amore, anche se lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero portare alla nascita di piccole discussioni.

Vergine: la giornata di lunedì a causa degli influssi contrari della Luna potrebbe portare dei momenti di tensione e nervosismo al segno, tuttavia già a partire dalla giornata di martedì 3 marzo sarà possibile recuperare. Quello appena iniziato è un mese estremamente vantaggioso per i nati sotto questo segno che potranno fare affidamento su di un quadro astrale limpido e fortunato che garantisce successi e novità sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale.

Bene il fisico.

Bilancia: queste giornate iniziali del mese di marzo potrebbero rivelarsi un tantino sottotono per quanto riguarda l’amore e la gestione dei rapporti interpersonali. Tuttavia l’oroscopo ci fa sapere che a partire dal 4, grazie gli influssi positivi di Mercurio nel segno può recuperare e ritrovare un po’ di buon umore e spensieratezza. Il weekend si rivelerà vantaggioso per coloro i quali desiderano concedersi dei momenti di svago o organizzare qualcosa di diverso, come una serata fuori o un’escursione.

Scorpione: un cielo in evoluzione quello dello Scorpione per il mese di marzo che secondo le stelle non sarà privo di agitazioni e tensioni.

Ad inizio settimana delle problematiche di natura economica potrebbero portare dei grattacapi, Mercurio fa un passo indietro e il mal umore potrebbe avere la meglio. Venere è in posizione di fida è anche all'interno della sfera sentimentale potrebbero nascere dei contrasti, cercate di agire con cautela ed evitare le decisioni affrettate.

Previsioni astrologiche della settimana da Sagittario a Pesci

Sagittario: durante la giornata di lunedì 2 marzo a causa del Primo Quarto di Luna il segno potrebbe vivere delle ore faticose e ricche di preoccupazioni. Soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbero nascere dei contrattempi o delle discussioni, in particolar modo nei rapporti con i soci o i collaboratori.

Il weekend potrebbe portare a contrasti e malumori in amore, gli astri ci fanno sapere che la seconda metà del mese porta ad un buon momento di recupero.

Capricorno: l’oroscopo di marzo lascia presagire un mese vantaggioso per il segno che potrà fare affidamento su di un quadro astrale positivo e limpido. Durante questa prima settimana del mese gli influssi positivi di Venere sproneranno il segno ad abbandonarsi all'amore. Tuttavia queste giornate iniziali potrebbero essere ancora leggermente faticose e non prive di conflitti. Il weekend porta un buon recupero, le stelle favoriscono i nuovi contatti e gli spostamenti, coloro i quali hanno intenzione di trasferirsi all'estero potrebbero impiegare questo tempo per un sopralluogo.

Acquario: la prima settimana di marzo è produttiva dal punto di vista lavorativo dove si può ottenere molto. Al contrario per l'amore potrebbe essere un momento sottotono, non privo di contrasti e discussioni. Tuttavia gli astri ci fanno sapere che gli incontri sono favoriti per i single e coloro i quali desiderano ricominciare dopo una storia finita o una separazione.

Pesci: è iniziato il mese dei Pesci, l'oroscopo lascia presagire delle giornate estremamente vantaggiose per il segno che si prepara a vivere dei momenti di grande emozione e soddisfazione. Sono giornate positive per la sfera sentimentale, chi vive in coppia può ritrovare l’equilibrio perduto e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Quello di marzo sarà un mese di progetti, durante cui qualcuno potrebbe decidere di sposarsi o di avere un figlio. È un buon momento per l’ambito lavorativo, l’energia e la voglia di fare non mancano e si possono ottenere importanti risultati.