L'oroscopo della giornata di venerdì 20 marzo prevede Plutone in quadratura nel segno del Capricorno che avrà un temperamento piuttosto freddo nei confronti degli altri, mentre l'Ariete darà più ascolto alle proprie emozioni per cercare di entrare in sintonia con il partner. Venere in sestile per l'Acquario regala tenerezza e stabilità sul fronte sentimentale, mentre Leone potrebbe lasciarsi andare e divertirsi con il partner o con gli amici.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 20 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 20 marzo segno per segno

Ariete: nulla da eccepire per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, grazie ad una splendida Venere che vi permetterà di chiedere di tutto sul fronte sentimentale. Il partner infatti, sarà quasi sempre consenziente alle vostre richieste, purché siano legittime. Se siete single la voglia di conquistare sarà in voi. In ambito lavorativo avrete modo di esprimere molto bene le vostre idee ma dovranno anche stupire i colleghi per essere valide.

Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale confusa per i nativi del segno. L'oroscopo prevede infatti Urano in quadratura con il vostro segno in contrasto con Giove e Plutone dal segno del Capricorno. Sul fronte sentimentale dunque potreste ritrovarvi ad affrontare questioni delicate con il partner in un momento dove sarete completamente impreparati. I cuori solitari continueranno a frequentare nuove persone, ma farebbero a non approfondirla troppo al momento.

Nel lavoro una bella grinta vi terrà su di morale e vi darà la spinta per poter lavorare adeguatamente. Voto - 6,5

Gemelli: gli influssi del Sole e di Mercurio in buon aspetto nel vostro cielo completano per voi un oroscopo che vi renderà particolarmente allegri e solari. In amore tale atteggiamento vi permetterà di vivere momenti di spensierata allegria con il partner, che non vi faranno pensare a nulla di negativo.

Se siete single dovrete anche occuparvi dei rapporti personali, come la famiglia e gli amici, oltre che a creare nuovi rapporti. In ambito lavorativo state facendo progressi giorno dopo giorno e sarete sempre più soddisfatti dei vostri risultati. Voto - 8

Cancro: potreste essere più fiduciosi nei confronti degli altri grazie ad un oroscopo formato da Mercurio e Giove in buon aspetto. Sul fronte sentimentale mantenere un buon affiatamento di coppia vi permetterà di esprimere al meglio i pensieri nei confronti del partner, senza vergogna di dire qualcosa che potrebbe mettervi a disagio. I single saranno in grado di allontanare pensieri negativi e vedranno meglio la realtà.

In ambito lavorativo potete confidare sulla vostra intelligenza e prontezza nelle reazioni, in quanto di questo ci sarà bisogno in ciò che fate. Voto - 8

Leone: l'oroscopo indica una giornata nel complesso positiva per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale Venere vi indicherà la retta via da percorrere per far sì che la vostra relazione di coppia proceda senza problemi. I cuori solitari potrebbero incontrare nuova gente, ma approcciarsi a loro non sarà un pensiero così importante per il momento. Nel lavoro la collaborazione con i colleghi si rivelerà più semplice del solito e procederete spediti.

Voto - 7,5

Vergine: un oroscopo che vi suggerisce maggiore consapevolezza delle vostre azioni. In amore, dopo aver risolto alcuni problemi, sarete più consapevoli, e cercherete di non combinare altri guai. Per i single trovare un po’ di tranquillità potrebbe essere difficile considerata la mole di impegni da svolgere. In ambito lavorativo noterete fin da subito che i colleghi si approcceranno diversamente rispetto a voi e dovrete valutare se sarà qualcosa di positivo oppure no. Voto - 7

Bilancia: potrebbe non essere il momento più adatto per discutere di soldi in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Limitatevi a svolgere adeguatamente le vostre mansioni per ora. Sul fronte sentimentale la situazione sarà tutto sommato tranquilla, ma non aspettatevi particolari effusioni. Se siete single potrebbe essere un buon momento per cimentarsi in una nuova storia d'amore. Voto - 7

Scorpione: potrebbe essere una giornata più che positiva per la stragrande maggioranza di voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. In ambito sentimentale se siete single non credete alle voci che corrono sul vostro conto e continuate a fare come meglio credete. Se avete una relazione fissa, sarete meno egoisti nei confronti del partner, dedicandogli più attenzioni, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Nel lavoro l'attenzione ai dettagli potrebbe essere una carta vincente per alcuni progetti. Voto - 7,5

Sagittario: avrete modo di sentirvi desiderati nel vostro ambiente di lavoro durante la giornata di venerdì. Una splendida e fortunata Venere vi renderà indispensabili nei confronti dei colleghi, che potrebbero chiedervi aiuto o proporvi una collaborazione interessante. Sul fronte sentimentale Giove in sestile consente un affiatamento di coppia ottimale e potreste approfittarne per trarne emozioni positive. Per i single l'oroscopo annuncia un certo ottimismo. Voto - 8,5

Capricorno: potreste sentirvi precisi e puntuali in tutto ciò che farete per via di una configurazione astrale in contrasto, che a tratti potrebbe rendervi antipatici agli occhi degli altri, soprattutto sul fronte sentimentale.

Evitate dunque di esprimere il vostro parere per ogni cosa se non volete causare discussioni. Se siete single sappiate distinguere adeguatamente il vero amore da una relazione poco stimolante. Nel lavoro non siate troppo fiduciosi su un progetto che potrebbe rivelarsi un fallimento e soprattutto abbiate un piano di riserva. Voto - 7

Acquario: sarà una giornata dove respirerete un'aria di tranquillità e di festa all'interno della vostra relazione sentimentale grazie ad un'ottima configurazione astrale. Preparatevi dunque a trascorrere una giornata da dedicare all'anima gemella. Se siete single una vita mondana più intensa potrebbe far nascere rapporti interessanti con le nuove conoscenze.

Nel lavoro la collaborazione con i colleghi non farà per voi al momento e preferirete cimentarvi da soli in nuove avventure. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale che prevede il Sole in ottimo aspetto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale potreste avere intuizioni geniali riguardanti un progetto di coppia da mettere in cantiere prossimamente, ma ovviamente sarà necessario anche il consenso del partner. Se siete single vi sentirete pronti ad abbattere un muro tra voi e una persona importante. Nel lavoro vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi.

Voto - 8