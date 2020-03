Le predizioni zodiacali di venerdì 20 marzo 2020 è pronto a svelare come andrà la giornata. L'Oroscopo annuncia la presenza del Sole in entrata nel segno dell'Ariete, di certo favorevole oltre che allo stesso Ariete, anche ad altri simbolo astrali che andremo a scoprire a breve. La Luna si trova ancora nel campo dell'Acquario ma in questo caso si trova sotto quadratura da Venere in Toro. Stabili i pianeti Marte, Giove, Plutone e Urano. Approfondiamo ora le predizioni zodiacali del giorno dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Sole in trigono a Marte nel segno. La Luna in Acquario insieme al Sole appena entrato nel comparto promettono grosse novità su vari fronti: affetti, lavoro, amicizie. Programmi coraggiosi ma fortunati soprattutto in famiglia: l'atmosfera serena favorisce progetti nuovi di zecca, come ad esempio la ristrutturazione della casa da mettere in moto non appena il questo periodo buio sarà finito. Nel lavoro, fantasia e intuito sono gli assi nella manica: la partita senza dubbio è vinta.

In amore, con un cielo così tutto può accadere: un incontro fatale sul social preferito.

Toro - Venere sotto quadratura dalla Luna in Acquario. In amore questo nuovo giorno metterà in evidenza qualche lieve scaramuccia affettiva, ma si presume non possa essere troppo negativa, anche perché alla fine darà modo di porre fine ad eventuali incomprensioni. Nel lavoro nervosismo e stress da mettere in conto, dunque importante sarà mantenere una certa serenità unita all'autocontrollo.

Salute non troppo buona a fine giornata. Salute in risalita.

Gemelli - Giove e Marte speculari positivi al 80%. L'attuale cielo astrale in parte vi mette al riparo dalla probabile tempesta emotiva scatenata dall'attuale periodo che un po' tutti stiamo vivendo e che distorce i contorni della realtà. Sbalzi d’umore e imprevisti che, alla luce del vostro odierno ottimismo, vi appaiono facilmente aggirabili e ben gestibili.

Nel lavoro, anche nei momenti più concitati avete sempre un amico/collega su cui contare: a approfittate della sua gentilezza, di certo rasserenerà positivamente questo giorno. In amore, i sentimenti che nei giorni scorsi altalenavano come le montagne russe, adesso vanno 'alla grande'.

Cancro - Cielo astrale lindo, sgombro da negatività. In netta ripresa la salute per chi avesse problemini fisici da risolvere. La giornata di venerdì 20 marzo predispone voi nativi a dedicare maggiori attenzioni al partner, soprattutto se siete in una coppia poco affiatata. Se avete problemi da discutere o questioni affettive in sospeso, forse potrebbe essere il caso di risolverli nel più breve tempo possibile.

In merito al settore lavorativo, più di qualcuno potrebbe avere dei feedback positivi in merito ad una richiesta di lavoro fatta in precedenza.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Massimo appoggio da Luna e Mercurio. Le predizioni zodiacali del giorno 20 marzo, visto il buon quadro astrale disponibile, invita a cercare di condividere con gli altri le vostre emozioni più belle: non è buono, né sano chiudersi in difesa. In questa giornata state attenti alle prese di posizione reputate rischiose. Sconsigliatissimi i tipici atteggiamenti sentimentali di chi è solito dare tutto per scontato.

In famiglia o con la parentela siate disponibili al dialogo, ascoltando consigli o dando aiuto nelle cose che dovessero esservi richieste. Novità in amore per chi è single, con Venere pronta a siglare nuove conoscenze online. Serata di passione per quei Leone a caccia di momenti 'gagliardi' da vivere con la persona amata.

Vergine - Sole e Luna rispettivamente positivo e negativa. Presi di mira dalla Luna in Acquario, speculare negativa al 65%, il Sole amico vi da una grossa mano mettendovi in guardia dai facili entusiasmi o dal gestire con superficialità una questione familiare. Le previsioni dell'oroscopo del giorno consigliano reattività in amore: un po’ di tensione in famiglia sarà da superare con un sorriso.

Qualcun altro poi, visto il periodo, si consola con qualche acquisto online: niente indumenti però, solo oggetti tecnologici, libri o vecchi vinili da collezione.

Bilancia - Sole e Urano positivi al 70%. Urano pronto a dare supporto alla giornata di venerdì favorendo interessanti idee da impiegare nei vostri progetti futuri. Vietato comunque reagire in modo errato: è l’effetto dei pianeti che ingigantisce le situazioni quotidiane. Nel lavoro viaggiate a vele spiegate, siete abili e le vostre capacità sono riconosciute da chi veramente conta. Riparatevi dai virus di stagione e non. Eros 'gustoso' se avete un partner che la pensa come voi su certe cose a livello amoroso...

Scorpione - Grande armonia da Venere e Urano in Toro. La giornata di venerdì 20 marzo sarò perfetta per dare forma ad eventuali sogni nel cassetto, o per gettare le basi ad un progetto grandioso da mettere in atto alla fine di questo periodo di ansie che tutti conosciamo. In molti casi si preannuncia una giornata sorprendente soprattutto in amore, anche grazie all'aiuto concreto di Venere in Toro, molto efficiente e affabile verso il segno dello Scorpione. Nel lavoro gli astri saranno quasi tutti dalla vostra parte: finalmente le difficoltà a cui stavate facendo il callo inizieranno ad attenuarsi.

Per la salute giornata buona dalla mattina fino a sera inoltrata.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Venere, speculare negativa al 70%, al quadrato verso la Luna. Sotto il tiro diretto di una Venere, per voi nativi molto stizzosa, la giornata non è prevista tra le più efficaci. Per quanto riguarda le spese, questo venerdì dovrete stare attenti alle questioni inerenti i soldi. Se avete progetti in corso interessanti la coppia, questi potrebbero finire in malo modo se non terrete conto dei pro e dei contro. Nel lavoro, molto presto vi renderete conto di avere un urgente bisogno di risolvere una questione legata alla vostra attività.

Non male la salute per i nati in seconda e terza decade; stabile per gli altri.

Capricorno - Marte in trigono a Venere in Toro. Benefici dal preannunciato trigono astrale, con la Luna in Acquario pronta a movimentare piacevolmente la giornata. Amici, viaggi, svaghi e incontri d’amore, tutto nel quotidiano calderone dei pensieri: tranquilli, molto presto tutto rientrerà nei ranghi e potrete sbizzarrirvi come vi pare. Qualcuno di voi nativi potrebbe avere a che fare con una persona alquanto maliziosa, ma piena di carattere e di esperienza: imparate a conviverci serenamente sarebbe una scelta azzeccata.

Acquario - Luna nel segno in quadratura a Venere in Toro. Potreste incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una soluzione accettabile. Impegnatevi di più sul lavoro: è tempo di cambiamenti, pertanto state pronti ad acchiappare al volo eventuali occasioni che potrebbero essere disponibili nelle prossime ore; potrebbero essere irripetibili. In famiglia tutto procede per il meglio: sentite crescere dentro di voi una gran voglia di vivere, di divertirvi, di comunicare nonostante il periodo critico. Calma!

Pesci - Nettuno in trigono a Venere in Toro.

Le predizioni zodiacali di venerdì 20 marzo annunciano una giornata davvero positiva. Sorretta da una schiera di astri favorevoli, la vostra amica Venere, nel contesto presente nel segno del Toro, non si ferma davanti a niente, anzi gioca al rilancio ricoprendovi di regali inaspettati. In alcune situazioni vorreste rimanere neutrali e non scontentare nessuno. Presto però dovrete prendere una decisione e propendere necessariamente verso qualcuno. Se non lo farete, rischiereste di essere tacciati di mollezza e non di imparzialità, come invece vorreste.