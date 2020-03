Nella giornata della festa del papà, l'oroscopo di giovedì 19 marzo annuncia il pianeta Venere in quadratura al segno di terra del Toro che, assieme al Sole e a Nettuno in trigono, permetteranno di portare significativi miglioramenti sul fronte sentimentale, mentre Leone potrà godere meglio dell'affetto dei propri familiari grazie ad una certa volontà e allegria innata. Saturno nel segno del Capricorno porterà importanti conquiste e soddisfazioni per i nativi del segno, mentre Pesci potrebbe riuscire a cogliere al volo alcune opportunità al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 19 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 19 marzo segno per segno

Ariete: potreste ritenere superfluo lavorare in gruppo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. In realtà, una fastidiosa Venere in posizione sfavorevole vi impedisce di esprimere bene il vostro potenziale, di conseguenza preferirete lavorare da soli. In amore il partner potrebbe non comprendere appieno alcune vostre azioni e potrebbe anche criticarvi.

In ogni caso, cercate di non essere impulsivi. Se siete single attenzione ai pettegolezzi che potrebbero mettervi a disagio. Voto - 6,5

Toro: oroscopo che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale, oltre al Sole e Nettuno in trigono dal segno amico dei Pesci. Sul fronte sentimentale il partner vi sorriderà, mettendovi voglia di vivere nuove e divertenti avventure insieme, anche se queste saranno ambientate nella vostra dimora.

I single si prepareranno per una serata frenetica con gli amici. Nel lavoro evitate di riversare la vostra rabbia nei confronti dei colleghi per un progetto andato male. Piuttosto, se potete, chiedete un consiglio. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di giovedì un po’ complicato per voi nativi del segno. Ciò nonostante, se manterrete la calma, alla fine tutto potrebbe andare bene. In amore Venere in opposizione potrebbe darvi una mano a trovare una soluzione ad alcuni problemi in famiglia, ma dovrete agire con cautela.

Se siete single inizierà per voi un nuovo capitolo della vostra vita. Nel lavoro, con l'impegno che ci state mettendo in questo periodo, alla fine potreste riuscire a ottenere qualcosa in più. Voto - 7

Cancro: gli influssi di Marte in opposizione al vostro cielo renderanno la vostra giornata un po’ difficoltosa in ambito lavorativo. Infatti, potrebbe esserci qualcuno o qualcosa che si metterà in mezzo tra voi e i vostri obiettivi, e voi dovrete cercare di trovare una soluzione. In ambito sentimentale nulla da dire per il momento: state attraversando una fase abbastanza tranquilla e potete ritenervi soddisfatti della vostra relazione di coppia.

Se siete single non polemizzate proprio con quella persona che vi piace, piuttosto affrontare la situazione con diplomazia. Voto - 7

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone: oroscopo di giovedì splendido per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti riuscirete a godere al meglio dei rapporti con i vostri familiari o con il partner grazie alla vostra innata allegria contagiosa e ad una certa voglia di fare ciò che vi renderà molto attivi. Se siete single non prendetevela se purtroppo qualcuno vi ha respinto. Vuol dire che non era la persona adatta a voi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, abbandonando gelosia e rancore nei confronti dei colleghi, potreste ottenere qualche risultato in più.

Voto - 7,5

Vergine: un cielo splendente formato da Venere in trigono rispetto al segno amico del Toro regalerà, a voi nativi del segno, una giornata ottima. In amore se siete single anche voi volete riprovare qual brivido che il corteggiamento e l'innamoramento sa dare, soprattutto i nati nella prima decade. Le relazioni fisse trascorreranno una giornata tutto sommato tranquilla. Nel lavoro la stessa Venere frenerà la vostra carriera professionale, dunque fate attenzione a ciò che farete. Voto - 7,5

Bilancia: con Marte in quadratura rispetto al segno del Capricorno, l'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà abbastanza discreto per voi nativi del segno.

In amore vi sentirete particolarmente attraenti, amichevoli ma soprattutto apprezzati dal partner, e per voi non c'è cosa più bella. I single potranno esternare i propri pensieri con le persone con cui vorranno stringere amicizia. Nel lavoro sappiate che una buona occasione potrebbe essere dietro l'angolo, dunque sappiatela cogliere al volo. Voto - 8,5

Scorpione: giornata poco stimolante per voi nativi del segno a causa del pianeta Venere in opposizione. La sfera sentimentale vi darà poche rassicurazioni e la vostra relazione di coppia non attraverserà un bel periodo per il momento. Dovrete assolutamente evitare di irritare il partner, soprattutto tirando fuori discussioni che andrebbero sicuramente a finire male.

Se siete single potreste avere voglia di dedicarvi solamente a voi stessi. In ambito lavorativo la comunicazione tecnologica potrebbe non essere la via più adatta per parlare con un collega di un vostro progetto. Voto - 6

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: sarete piuttosto spontanei in ciò che farete o direte, soprattutto sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì. Con tale atteggiamento riuscirete a stupire addirittura la vostra anima gemella con l'impegno e l'amore che metterete ora dopo ora. Se siete single potreste finalmente trovare un pretesto per ricominciare ad amare. Se lavorate per conto vostro, potrebbe essere il momento di pensare a dei cambiamenti, come delle assunzioni o un rinnovo del locale.

Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale che prevede un ottimo Saturno in quadratura al vostro segno zodiacale, assieme a Giove e Plutone in ottimo aspetto. In amore riuscirete a capire perfettamente quello che le altre persone realmente vogliono, anche quando lo esprimono in modo vago, contorto e ambiguo. Se siete single vi attenderanno importanti conquiste e affascinanti incontri. Nel lavoro l'oroscopo annuncia un certo perfezionismo che vi permetterà di raggiungere con agilità i vostri obiettivi. Voto - 8,5

Acquario: gioco dei transiti che prevede alcuni pianeti in opposizione secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Sul fronte sentimentale cercate di curare di più la vostra relazione di coppia per non ritrovarvi in difficoltà in un secondo momento. I single nati nella terza decade dovranno fare da giudice per risolvere una disputa tra amici. Nel lavoro l'oroscopo annuncia alcune sfide da superare in ufficio. Le cose vanno bene, questo sì, ciò nonostante ci saranno alcune mansioni che richiederanno un certo impegno per essere correttamente portate a termine. Voto - 6,5

Pesci: configurazione astrale più che soddisfacente per voi nativi del segno con il Sole e Nettuno in ottimo aspetto. In amore sarete particolarmente attivi, pronti a dare la parte migliore di voi all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single potreste provare emozioni confuse e contrastanti. Ciò è normale quando incontrare una persona che vi piace molto. In ambito lavorativo grazie alla vostra esperienza, riuscirete a uscire fuori da una situazione difficile. Voto - 8