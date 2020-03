L'Oroscopo di domani 4 marzo si presenta molto interessante in questa parte centrale della settimana, ma solo per pochi segni. Quest'oggi a tenere alta la curiosità, ovviamente in termini di Astrologia, il passaggio della Luna in Cancro, presente nel settore del segno di Acqua già dalle ore 05:25 del primo mattino di mercoledì 4 marzo. Le previsioni astrologiche, come è facile immaginare, puntano tutte sul segno del Cancro: al predetto simbolo astrale le stelle riserveranno una giornata davvero molto 'sfiziosa', in primis campo sentimentale e poi nella quotidianità generale.

Previsioni favorevoli in arrivo anche per gli amici dell'Ariete e del Leone entrambi messi in preventivo nel periodo con cinque stelline portafortuna. Al contrario, secondo quanto specificato dall'oroscopo del giorno 4 marzo, i nati in Gemelli saranno probabilmente sotto 'tormento' da momentanee dissonanze planetarie difficili da tenere a bada. Prima di andare ai dettagli, è consigliabile dare un'occhiata alla scaletta riassuntiva con le stelle quotidiane a seguire.

Classifica stelline 4 marzo

Un nuovo mercoledì si appresta ad arrivare: sarà o no un giorno buono per il vostro segno?

Di certo in lista d'attesa, come in ogni giornata che si rispetti, ci sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza. Prima di partire a 'spron battuto' nel confermare i segni migliori nonché i peggiori messi in preventivo nella giornata in esame ci preme ricordare che ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro saranno solamente i primi sei simboli dello zodiaco.

Detto ciò, non perdiamoci in inutili quisquilie ma andiamo subito a mettere in evidenza l'intera scala dei valori, segno per segno, espressa dalla immancabile classifica stelline quotidiana, in questo frangente generata dall'oroscopo del 4 marzo 2020:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Nessuno.

Oroscopo mercoledì 4 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Previsto un mercoledì 4 marzo superlativo, specialmente in campo amicizie. L'oroscopo in questo caso consiglia di mettere tra i preferiti, o in agendina, il nome di una persona affidabile o fidata: chi è e il perché lo dovreste ben sapere, specialmente voi che avete in sospeso una situazione di difficile disimpegno. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, gli astri indicano che potrebbe essere una giornata a cinque stelle per voi del segno. Avete la possibilità di essere affascinanti e seducenti verso il partner e grazie alla Luna amica, quest'ultima vi consentirà di vivere dei momenti idilliaci, molto significativi.

Single, Venere in sestile a Mercurio renderà questa giornata più leggera: si profila un quadro astrale intrigante per alcune questioni affettive in corso di definizione. Irresistibili e fascinosi, farete strage di cuori e con astri pronti a proteggervi potrete ampliare le conoscenze:pronti a fare incontri fortunati? Nel lavoro, inizierà una fase decisamente brillante, soprattutto perché potrebbero esserci in arrivo nuove strategie che vi permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Toro: ★★★★. Un giorno buono, per certi aspetti anche ottimo. A portare quel soffio di novità con tanta voglia di osare di più nelle cose che vi più intrigano, sarà un qualcosa o qualcuno proveniente 'da molto lontano': chissà cosa o chi potrebbe essere?

In amore intanto, acquisirete punti nei confronti del vostro partner, anche solo per il fatto di apparire tranquilli e sicuri di voi stessi. Questo vostro stato aumenterà il fascino nei confronti di chi amate, il che renderà questo momento davvero molto piacevole. Single, i pianeti proteggeranno la vostra sfera sentimentale ed inizierà per molti un nuovo percorso. Cercate quindi di capire quali sono le vostre priorità, ben sapendo che la giornata riserverà sicuramente delle belle sorprese. Possibile il ritorno di una persona a voi molto cara. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che gli astri sono pronti ad inviare segnali incoraggianti: sarà facile farvi rispettare da chi ultimamente ha avuto poca stima di voi.

Gemelli: ★★★. In leggero calo le prestazioni del fisico, a causa della specularità negativa in arrivo da Marte, in aspetto disarmonico nei confronti del vostro segno anche questo giovedì. A dare conforto sarà la buona compagnia di una persona a voi vicina sentimentalmente: siatene all'altezza... In amore, sarà sicuramente una giornata sbiadita con la Luna nervosa per via dell'opposizione marziana in atto. Di fatto però sembrerete fissati soltanto con il lavoro, quindi per i sentimenti ci sarà davvero poco spazio. Il partner infatti, non farà che lamentarsi, giustamente, pertanto si creeranno delle incomprensioni molto facili a sfociare in una vera e propria 'guerra dei 100 anni'.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì invitano a rilassarsi e nel contempo ad attenersi ad una misurata prudenza nelle relazioni interpersonali. Avrete una marcia in più in qualunque situazione grazie ad una speciale profondità di pensiero, il tutto unito da una notevolissima intuizione: fate attenzione a non sbagliare. Nel lavoro, ricordate che un filo di diplomazia e tolleranza in più gioveranno immensamente a chi opera a contatto con il pubblico. Quindi portate pazienza e non siate nervosi.

Astrologia del giorno 4 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Inizierà al massimo della positività questo terzo giorno dell'attuale settimana, con un mercoledì davvero 'scoppiettante'.

Pronti a ringraziare la Luna? Certo che si, visto che l'Astro d'Argento entrerà nel vostro segno proprio ad inizio giornata. Per quanto riguarda l'amore dunque, si consiglia di sfruttare fin da subito la bella presenza della 'musa dei poeti', portatrice di efficaci novità: scintille nei rapporti con partner e fidanzati. In questo caso, l'oroscopo sulla giornata di domani in campo sentimentale indica che l'amore potrebbe diventare per tanti di voi davvero quello con la 'A' maiuscola, fatto di tenerezza e complicità. A noi non resta altro che augurarvi di continuare così per i prossimi cento anni!

Single, il consiglio delle stelle è quello di uscire dalla vostro rifugio sicuro e iniziare a cercare chi potrebbe darvi veramente qualcosa per cui vale la pena davvero di vivere. A darvi forza, la vostra naturalezza: l'essere voi stessi sarà il modo migliore per conquistare la persona che vi piace. Diciamo che è arrivato il momento di dichiarare il vostro amore a chi sapete: datevi subito da fare! Nel lavoro intanto, grazie al passaggio della Luna nel vostro segno potrete raccogliere, dopo una lunga attesa, ciò che avete seminato in passato. La moderazione dei giorni addietro potrebbe essere una mossa vincente sotto tutti i punti di vista.

Leone: ★★★★★. Un mercoledì 4 marzo all'insegna della buona fortuna in quasi tutti i campi, con picco in tarda serata. Si preannuncia un giorno davvero con i contro-fiocchi per tanti di voi nativi: sostenuti dalla Luna in Cancro, questa raccomanda come sempre di non esagerare, ma 'sorseggiare' lentamente ogni piccolo attimo di felicità che il periodo senz'altro non vi farà mancare. In amore, l'oroscopo preannuncia tanta positività in arrivo dalla Luna quasi totalmente dalla vostra parte: garantiti umori brillanti e programmi speciali. In coppia, la complicità traboccherà e troverete più facile seppellire eventuali asce di guerra o appianare problemi.

Certamente troverete un terreno d’intesa ideale sul quale poggiare la parte migliore del rapporto. Single, la giornata sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia verso un futuro a due incrementerà notevolmente il vostro buon umore. Nel lavoro, possedete già i mezzi per avere successo nella vita, come anche l'intelligenza ed anche la capacità di ottenere la cooperazione degli altri. Potrete così portare avanti gli impegni con facilità, perché le buone occasioni saranno a portata di mano.

Vergine: ★★★★. Mercoledì in parte positivo, con un occhio particolare al fine pomeriggio-inizio sera a garanzia di buon umore.

Potrebbero arrivare notizie (buone) da una persona o amico/a che non sentite da tempo. Rilassati e tranquilli, preparatevi a dare un taglio netto e deciso alla gelosia: a buon intenditor... L'oroscopo di domani 4 marzo intanto consiglia in amore una migliore coerenza con alcune scelte o propositi fatti in passato. La Luna in Cancro, seppur in modo parziale, verrà a scaldare la vostra vita a due con una rinnovata passione: sfruttatela al massimo, soprattutto per prendere una certa distanza dai vostri dubbi oppure per dirigervi risolutamente verso ciò che sarà possibile vivere in questa giornata. Single, non trascurate i suggerimenti della vostra fantasia, perché potrebbe fare la differenza. Tutto procederà per il meglio nella vostra sfera sentimentale e molto presto (non questo mercoledì) sarete felici come non mai. Nel lavoro, avrete sicuramente delle piccole opportunità da sfruttare. Qualcuna tra queste potrebbe dare vita a nuove prospettive per il futuro. Fate in modo che la scelta cada sulle occasioni migliori, ovviamente scartando tutte le altre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.