L'Oroscopo del giorno 4 marzo esalta in questo mercoledì tre specialissimi segni. Diciamo subito, a scanso di equivoci, che il momento potrebbe essere davvero molto performante per i nati in Capricorno, Acquario e Pesci. A questi fortunati amici appartenenti al sopracitato trio, le stelle riserveranno tanta fortuna e la sperata posizione 'top' garantita dalle cinque stelline della buona fortuna. Buona giornata altresì, segnata da quattro stelle, anche per i nativi in Scorpione e Sagittario, ambedue sufficientemente supportati da astri in discretamente disponibili verso i relativi segni.

Intanto, ad avere astri particolarmente aggressivi secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 4 marzo, saranno coloro nativi della Bilancia, nel frangente valutati con il segno di spunta relativo ai periodi 'sottotono'. Andiamo ai dettagli analizzando la classifica a stelline, poi alla fine l'immancabile incontro con l'amore e il lavoro per gli ultimi sei segni.

Classifica stelline 4 marzo

L'Astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. Curiosi di scoprire quali e quanti sono?

Bene, la risposta a questa più che legittima domanda arriva direttamente dalla nuova classifica stelline riguardante l'oroscopo del 4 marzo. Come da anticipazioni iniziali, la scaletta posta a seguire mostra al primo posto i segni relativi al Capricorno, all'Acquario e ai Pesci seguiti, a breve distanza, in questo caso al secondo posto, dallo Scorpione e dal Sagittario. Chiude il cerchio, in posizione finale, la Bilancia.

Andiamo a dettagliare meglio la situazione generale evidenziata nel responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Bilancia;

★★: Nessuno.

Oroscopo mercoledì 4 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Bene la parte centrale di questo mercoledì 4 marzo, ma poco performante sarà sia l'avvio che la parte finale del periodo.

Potrebbero accavallarsi situazioni diverse, generando confusione ed errori. Le raccomandazioni dell'oroscopo del giorno sono sempre le medesime: prudenza, occhi e orecchie bene aperti e massima concentrazione. In amore, in base a quanto espresso dall'Astrologia di vostra competenza, vi sentite incompresi e un senso di angoscia vi impedisce di ragionare lucidamente. Converrà tenere un profilo basso, magari evitando inutili scontri con la persona amata: non pretendere l’impossibile dal periodo potrebbe essere una scelta giusta quanto obbligata. Chiarite intanto le idee in merito ad alcune situazioni riguardanti la coppia, nel caso chiedete consiglio ad amici.

Single, ci sarà una buona vitalità e senz'altro possiamo affermare che oggi sarà una giornata molto utile per coloro che vogliono tentare un diverso approccio amoroso. In molti probabilmente avrete fascino da vendere. Le previsioni del giorno intanto, nel lavoro infine, impiegherete un po’ di tempo per mettere a fuoco il problema, se poi vi rivolgerete alle persone giuste riuscirete a risolvere adeguatamente.

Scorpione: ★★★★. Bene la giornata di mercoledì per chi si dovesse trovare con attività in proprio ben avviate ma con i soliti problemi gestionali. Le soluzioni arriveranno in modo trasversale dalla vostra quotidianità: l'importante sarà saper cogliere il momento giusto per agire.

In amore, sarete di buon umore e pieni di affetto, il che sarà necessario per mettere in pratica i vostri eventuali progetti. In coppia il momento potrebbe rivelarsi decisamente idoneo per tentare di lavorare sulla vostra interiorità, in primis perfezionando alcuni dettagli in merito alla vita di tutti i giorni. Single, l'oroscopo del giorno e relative stelle consigliano di rilassarsi dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Nel lavoro invece, potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani: cercate dunque di evadere per sfogare privatamente la vostra delusione e riposare.

Sagittario: ★★★★. Il vostro mercoledì sarà in prevalenza sereno, con picchi anche molto buoni in campo affettivo/familiare. Per gli 'svarioni' o gli intoppi, che non mancheranno di certo, quello che dovreste evitare è di puntare 'il ditino' verso gli altri: colpa in gran parte vostra se vedete sempre come più verde della vostra l'erba del vicinato! In amore invece, gli astri di vostra competenza annunciano un giorno sicuramente tranquillo e sufficientemente pieno di serenità; ovviamente da vivere godendo delle cose semplici, purché ritenute importanti. Dedicatevi a ciò che vi rende più felici, magari fatelo in compagnia della persona che vi sta accanto, vedrete che l'umore cambierà radicalmente e tutto vi sembrerà più roseo e gradevole.

Single, voi invece avrete tante occasioni per intraprendere nuovi contatti con persone anche molto interessanti. A fare da apripista nei primissimi approcci, gli slanci emotivi: in molti casi potrebbero assumere i contorni di uno schietto romanticismo al quale sarà molto difficile resistere. Nel lavoro intanto, l'oroscopo del giorno 4 marzo al Sagittario indica che, piano piano, finalmente alcune vostre aspirazioni si realizzeranno. In giornata potreste avere dei contatti importanti da sfruttare, il che vi permetterà di ben sperare per un futuro professionale/economico migliore.

Astrologia del giorno 4 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica che a dare una scossa positiva al vostro anticipo a questo giro di boa di metà settimana sarà la Luna in Cancro, in congiunzione al Nodo Lunare nella in 'Casa 11' del Cancro, entrambi speculari positivi verso il vostro settore. Arriveranno nuovi obbiettivi in campo sentimentale, molto facili da centrare. L'oroscopo del giorno consiglia per l'occasione una presenza costante in ambito della coppia, soprattutto se quest'ultima si dovesse trovare a dover fare i conti con situazioni critiche o importanti per la relazione.

In amore parlando in generale, ci sarà senz'altro un buon recupero affettivo nei confronti di una persona del segno dello Scorpione o del Leone: potreste rivivere emozioni davvero speciali... Single, sareste pronti ad approfondire eventuali nuove conoscenze? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali vostre motivazioni in merito al fare nuove amicizie: la vostra sincerità nel darvi risposte vi aiuterà nel gestire le prossime scelte. Nel lavoro invece, avrete le idee molto chiare sul da farsi. Se negli ultimi giorni ci sono stati dei problemi con dei vostri collaboratori, d'ora in avanti saranno superati.

Acquario: ★★★★★. Periodo ottimo, da sfruttare soprattutto nelle cose riguardanti amici o persone 'speciali'. Concedetevi una meritata pausa disintossicante, visto che le vicissitudini degli ultimi tempi hanno un po' lasciato il segno: è il momento giusto per dedicarvi un po' di più a voi stessi. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, il cielo regalerà a tanti di voi nativi lo spirito positivo che sta alla base della felicità, ovviamene infondendo quell'intraprendenza necessaria per realizzare i migliori desideri insieme alla persona amata.

In alcuni casi, una piacevole novità potrebbe movimentare la giornata: qualcuno potrebbe fare all'improvviso capolino nella vostra vita portando gioia e buonumore anche in famiglia o nelle amicizie... Single, dovrete agire con decisione, senza mezzi termini allo scopo di mettere in primo piano le vostre intenzioni nei confronti di chi sapete. Anche se il periodo è stato valutato al massimo della positività, per tentare conquiste dovete cercare di essere più aperti al dialogo, sicuri di fare un buonissima impressione: in bocca al lupo! Nel lavoro invece, in questa giornata avrete tante cose da fare e quasi tutte risulteranno abbastanza semplici da portare a termine.

Questo vi spingerà ad essere molto attivi ed più elettrizzati del solito.

Pesci: ★★★★★. Per voi nativi in questo splendido segno di Acqua, o almeno per la stragrande maggioranza, questo mercoledì partirà e continuerà in modo convincente per quasi l'intero periodo. In amore ancora buone novità, strascichi positivi arriveranno dalla Luna, passata in Cancro nelle primissime ore di questo mercoledì. Secondo l'oroscopo del giorno 4 marzo pertanto, riguardo l'amore, si consiglia di approfittare del momento buono per appianare eventuali divergenze con il partner. Gli astri daranno abbastanza appoggio nella ricerca di soluzioni adeguate ad eventuali problematiche relative alla coppia, a patto però di non pretendere troppo dalla fortuna... Se single invece, le stelle consigliano di non sprecare del tempo in casa ma, nel malaugurato caso in cui non aveste nulla di meglio da fare, oppure in mancanza di inviti, prendete pure l'iniziativa con chi vi sta più a cuore e proponete: le previsioni del giorno invogliano all'intraprendenza quindi non esitate. Nel lavoro, per chiudere, il vostro Nettuno (sotto positivo sestile da Giove) invita a superare eventuali timori nascosti e ad affrontare ogni questione in sospeso.