L'Oroscopo del mese di marzo, per il Toro, si preannuncia come ricco di soddisfazioni e soltanto con qualche piccola apprensione lavorativa.

Le stelle, infatti, indicano che il carattere deciso e testardo dei nativi potrebbe attirare non poche invidie da parte di chi è più timido, creando qualche scaramuccia, che finirà appena Marte esce dal cono di influenza. L’amore, invece, sarà la nota dolce che accompagnerà tutto il mese, con solo alcuni piccoli alti e bassi che verranno comunque superati in maniera eccellente.

Astrologia del Toro per il mese di marzo

Siete testardi ma pieni di energia e quando prendete una decisione vi ci buttate a capofitto. Attenti, sul lavoro, a non indisporre troppo chi ha un ruolo superiore al vostro. Marte, difatti, influenzerà molto la prima decade di marzo creando scompigli nell’ambiente lavorativo.

Però le Stelle si faranno perdonare sul lato amoroso, rendendo più stabile il rapporto con il partner, mentre se siete single aspettatevi di tutto in queste settimane. Il vostro essere impulsivi, insomma, è un pregio che va sfruttato al meglio.

Cercate però di non esagerare e ragionate sempre bene prima di agire, perché tutto ciò che conta per voi è il "fine", ma non sempre i "mezzi" vengono compresi dagli altri.

Il colore del mese per il Toro è il verde, mentre la pietra fortunata è l'ambra.

Amore

In amore non c’è nulla che possa fermarvi, siete passionali e focosi e questo renderà ancora più stabile un rapporto del quale non siete ancora tanto sicuri.

Plutone vi darà la lucidità di agire anche durante una situazione di crisi che si potrebbe palesare nella seconda decade del mese.

Venere vi accompagnerà ogni giorno e, se siete single, questo è il mese ideale per cercare il partner. Giove vi guiderà con il suo influsso ed incontrerete - anche fortuitamente - una persona che vi colpirà.

Salute

La Salute dei nativi del Toro, in questo mese di marzo, subirà dei piccoli scossoni a causa di Marte che emanerà il suo flusso facendovi sentire stanchi e stressati.

Il vostro essere testardi non sarà d’aiuto, specie se vi ostinerete ad uscire anche in quelle sere in cui proprio potreste farne a meno. A fine mese, però, Urano vi ridarà l’energia per affrontare tutte le questioni messe da parte all’inizio di marzo.

Lavoro

Agli occhi dei vostri colleghi siete delle persona di cui ci si può fidare, quasi come un punto di riferimento a cui rivolgersi in caso di ogni problema. Il vostro carattere forte, però, vi spingerà in prima linea anche in questioni che non vi competono, suscitando le ire di qualche superiore o di chi gestisce il vostro ambiente lavorativo.

La paura di essere spodestati vi metterà sulla difensiva e Marte approfitterà per creare scaramucce. Mantenete la calma, l’influenza di Marte, infatti, andrà via dal vostro segno intorno al 18 del mese e potrete, così, chiarire il tutto.