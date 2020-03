L’Oroscopo del 4 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. All'alba, la Luna (fase gibbosa crescente) entrerà in Cancro, donando a molti nativi un bel po' di emozioni. Per l'Ariete si preannuncia una bellissima giornata e anche per l'Acquario ci sarà del buon umore.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo primo mercoledì del mese di marzo.

L'oroscopo del 4 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: vi sentirete rinvigoriti e pieni di energia.

Se c’era un dubbio, finalmente sarà chiarito. Non cercate di tenere due piedi in una stessa scarpa, prendete una posizione. Non si escludono delle discordanze all’interno delle amicizie. Le bugie hanno le gambe corte, per cui la verità verrà a galla prima o poi. La salute risulterà radiosa.

Toro: preparatevi a trascorrere una serata ricca di emozioni, non vorrete essere da nessun’altra parte. Prendete il controllo della situazione e cercate di recuperare terreno nel lavoro o nelle questioni economiche.

Potrebbero verificarsi dei ritardi nei pagamenti o nelle consegne. Dovrete fare molta attenzione alla guida, ultimamente avete la testa tra le nuvole. Potreste apprendere una gradevole notizia.

Gemelli: l’oroscopo del 4 marzo vi vedrà estremamente indaffarati. Potrebbe verificarsi un evento a dir poco scioccante che vi riguarderà da vicino. Ultimamente avete molta fame e siete sempre di corsa. Molti nativi di questo segno zodiacale potrebbero essere sotto stress.

Mangiate più frutta e verdura, cercate di non fare le ore piccole e camminate di più durante la giornata. Quando il corpo sta bene, anche la mente sorride.

Cancro: Luna nel segno. Sarà un mercoledì romantico specialmente per le coppie giovani. In amore la complicità sarà alle stelle ed anche la passione. Programmate un viaggio da fare in estate, non è mai troppo presto. Qualche nativo del Cancro si sente sotto pressione a lavoro o in famiglia: scrollatevi qualche responsabilità di dosso, non dovete accollarvi tutto voi.

Siate meno sedentari e non esagerate con la caffeina.

Leone: non dovrete strapparvi i capelli se non tutti apprezzeranno il vostro operato, nella vita è impossibile piacere a chiunque. Ultimamente state facendo fin troppi sacrifici per la famiglia, al giorno d’oggi non è facile sbarcare il lunario. Tuttavia è bene rammentare che non si vive per lavorare, bensì si lavora per vivere. Di tanto in tanto staccate la spina e fate delle piccole pause.

Vergine: una certa situazione, ultimamente, vi sta dando del filo da torcere e non sapete come venirne fuori. Avrete bisogno di ancora più tempo per riflettere su una determinata questione lavorativa, famigliare o d’amore.

Entro le prossime settimane sarete al centro di un sostanziale cambiamento. Cercate di mantenervi sereni con la mente, il vostro corpo risulterà fin troppo teso.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 4 marzo vi vedranno alle prese con alcuni apparecchi tecnologici che vi creeranno un po’ di problemi. Cercate di avere un approccio sereno, altrimenti finirete per innervosirvi. Consolatevi tra le braccia del partner, l’intimità risulterà stellare. Nel lavoro tutto procederà a gonfie vele e presto potrete incrementare gli incassi. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di ossigeno pulito e di riposare di più.

Scorpione: state vivendo un buon momento di crescita netta. Anche la salute risulterà migliorata in questa promettente giornata di metà settimana. L’ispirazione non vi mancherà e sarete molto produttivi nel lavoro/studio. Accettate i sentimenti, non combattete contro le ostilità della vita. A volte è meglio prendere le cose per quello che sono. Potrebbe arrivare una chiamata o forse un’email interessante.

Sagittario: in arrivo una giornata un po' sottotono per quasi tutti i nativi. Vi ritroverete ad affrontare una situazione alquanto incerta che vi incuterà timore. Delle insidie saranno in agguato, per cui dovrete guardarvi alle spalle.

Dovrete persino fare attenzione a dove andrete a mettere i piedi. Un miglioramento si avrà a partire dalla serata.

Capricorno: giornata turbolenta, la Luna nel segno opposto non vi consentirà di vederci chiaro nelle situazioni oscure. Potreste sentirvi poco bene, in tal caso sarà meglio prendersi un po’ di ore di riposo e fare attenzione all'alimentazione. Cercate di non esagerare con la caffeina e con lo zucchero. In famiglia potrebbero nascere delle discussioni.

Acquario: vi alzerete di buon umore e sarete pronti a prendere la giornata per il verso giusto. Potrebbero verificarsi degli incontri interessanti oppure un aperitivo con colleghi o amici.

Qualcuno vi farà sorridere e arriverete a fine giornata con un piacevole senso di benessere addosso. Le coppie si lasceranno finalmente andare alla rovente passione.

Pesci: giornata progettuale, la Luna in Cancro vi renderà ispirati e sognatori. Potrete portare avanti un vecchio progetto destinato a fruttare dei soldi extra o un risparmio. Qualcuno si concederà un trattamento di bellezza rinvigorente altri invece si organizzeranno per andare dal parrucchiere o in gita. Buon momento per le coppie che stanno insieme da pochi mesi.