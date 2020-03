Le previsioni astrali della giornata di domani, venerdì 6 marzo 2020, vede il podio dei segni più fortunati così formato: Ariete, Pesci e Cancro. Vediamo nel dettaglio, segno per segno, cosa l'Oroscopo prevede per questo primo venerdì del mese di marzo, molto propizio per i segni d'acqua grazie alla positiva congiunzione astrale della Luna con Venere.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): affari e progetti professionali saranno rafforzati e favoriti dagli astri, in particolare dalla propizia congiunzione astrale della Luna con il pianeta Mercurio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): dovrete accontentarvi di un momento astrale non molto roseo, sia in amore che sul lavoro. Le cose miglioreranno a partire da fine marzo: l'importante è non sperare nell'impossibile. Forza!

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in amore cercate di essere maggiormente disponibili nei confronti del/della vostro/a compagno/a: talvolta assecondare il partner servirà ad evitare inutili litigi.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): fate un giusto uso della vostra energia mentale per risolvere un problema di lavoro entro fine mese: il capo conta molto su di voi e farvi trovare impreparati sarebbe una grande delusione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): è arrivato il momento di lasciarvi andare alle belle emozioni che un periodo come questo può regalarvi. In questa giornata potreste ricevere anche più di una proposta sentimentale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): attenzione agli ex che potrebbero mettere in atto qualche vendetta o ripicca per farvi pagare qualche vostro errore del recente passato.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sarà per voi una giornata movimentata e davvero molto produttiva: non rimandate nulla a domani! Interessanti anche le relazioni sociali e le idee e i progetti che avete in cantiere.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il vostro datore di lavoro metterà a dura prova la vostra pazienza cercando continue polemiche e provocazioni nei vostri confronti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): i sentimenti non vanno mai trascurati. Le persone sono molto sensibili e attente e se si dedica loro poco tempo si rischia di perderle davvero.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): si potrebbe verificare un lieve calo di energia al mattino: oggi sarete tra coloro che possono vivere momenti di forte irascibilità o agitazione.

Toro (21 aprile – 21 maggio): nel lavoro fate attenzione a non commettere passi falsi dovuti all'impulsività. Contate fino a dieci prima di agire o dire cose senza pensare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la crisi amorosa non accenna a passare: dovete attendere almeno fino a domenica per vedere leggeri miglioramenti.