L'Oroscopo di domani, marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Eccoci giunti alla fine di quest'altra settimana caratterizzata da alti e bassi. La splendida Luna soggiornerà ancora in Leone, dunque, si prospettano 24 ore impulsive e a tratti irritabili. Ci sarà ampio spazio per la passione che risulterà più ruggente che mai, anche l'ispirazione e la voglia di mettersi in gioco non mancheranno. I nati del Pesci si sentiranno gasati e pieni di sprint mentre i Cancro vivranno delle ore intense e importanti.

Un velo di nervosismo pervaderà l'Ariete. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 7 marzo

Acquario - 12° in classifica - Non è facile avere la Luna in segno opposto, ma pur defilandosi una giornataccia, avrete le armi giuste per chiudere la settimana a testa alta. Vi converrà stringere i denti per le prossime 24 ore, dopodiché tutto si rischiarirà. Non sarà facile tenere a bada i vostri nervi che rischieranno di saltare da un momento all'altro e non sarà neanche semplice riuscire a concentrarsi sulle proprie mansioni.

Avrete un sacco di faccende da sbrigare, forse le pulizie domestiche, considerate l'idea di farvi dare una mano. Male l'amore, la vostra libido sarà sotto ai tacchi. I single, in questo periodo, preferiscono trascorrere le serate tra pc e serie tv senza vedere nessuno. Comunque sia, presto sarete al centro di un cambiamento radicale.

Ariete - 11° posto - In questo periodo è meglio cercare di prevenire ogni problema di salute.

Dunque tenete sotto controllo la salute dei polmoni e delle vie respiratorie poiché sono in atto degli sbalzi di temperatura da non sottovalutare. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà mettere in conto qualche deconcentrazione dovuta ad un malessere generale che ultimamente vi sta appesantendo. Avrete i nervi tesi e sarete maggiormente irascibili, tuttavia evitate di aggredire parenti e/o amici.

Non risulta una giornata valida per gli incontri, gli appuntamenti e gli acquisti, per cui rinviate ogni cosa alla successiva settimana e regalatevi 48 ore di riposo.

Gemelli - 10° in classifica - Si presenta una giornata senza infamia e senza lode. Spesso nutrite delle preoccupazioni riguardanti la famiglia, forse c'è qualche nativo che si sta occupando di un parente ammalato o dei bambini piccoli. Dopo una settimana movimentata e piena di incombenze che avete affrontato egregiamente, risulterete inevitabilmente provati. La cosa migliore da fare sarà cercare di sfruttare queste 24 ore per pensare al proprio corpo e alla propria mente, due aspetti importantissimi che avete trascurato fin troppo.

Qualcosa rischierà di saltare, forse un appuntamento, un affare oppure una dieta. Attenzione al partner che vi potrebbe riferire qualcosa da non prendere sottogamba. Chi è solo, per il momento si sente soddisfatto così!

Toro - 9° posto - Non siete un segno molto espansivo, non a caso tendete a custodire gelosamente i vostri pensieri e turbamenti. A lungo andare, però, questo atteggiamento rischierà di farvi impazzire! Ultimamente siete in apprensione per i soldi e l'economia generale che vi risulta instabile. Forse avete un debito o un mutuo da sostenere e avete timore di non riuscire a stare dietro ai pagamenti.

Scacciate ogni preoccupazione irrazionale, non ha alcun senso preoccuparsi di una cosa che non si è verificata e che probabilmente non si verificherà. Pianificate nel dettaglio i consumi e tutto quello che dovrete fare in queste 24 ore, dopodiché cercate di concentrarvi su una cosa alla volta. Con le buone abitudini si va molto lontano, ma è importante essere costanti le prime volte e cercare di metterci un pizzico di impegno in più. Non permettete al vostro umore di rovinare il clima amoroso, entro domenica avrete modo di vivere un'emozione intensa.

Capricorno - 8° posto - Prendete questa giornata così come viene, senza affannarvi dietro alle cose inutili.

Siete sempre pensierosi e riflessivi, non amate dilungarvi troppo nelle cose per questo motivo spesso siete etichettati come 'taciturni'. Questo sabato risulterà valido per le terapie, le cure e i tagli di capelli. Qualche nativo sta per l'appunto valutando un cambio di look. Sarà una giornata di grande considerazione matrimoniale. Le coppie che stanno insieme da anni si ritroveranno a parlare di determinati argomenti riguardanti la salute, i figli, il patrimonio e/o le finanze. Coloro che sono in cerca di lavoro dovrebbero prendere in considerazione di partire dalla gavetta e di puntare ad un part-time.

In serata cercate di non eccedere con il cibo specie se avete problemi di stomaco.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno godere di un'ottima salute, specialmente se nei giorni precedenti avete avuto dei dolorini fisici. Una sana alimentazione, un adeguato movimento e un buon sonno, aiutano ad avere una buona performance e preservano la salute della pelle. Nella prima metà della giornata sarete pervasi dalla noia e non saprete che pesci prendere. Dal tardo pomeriggio, invece, tutto prenderà una piega diversa. Il desiderio risulterà accentuato, per cui le coppie innamorate si ritroveranno a trascorrere delle ore colme di passione e di amore.

Un parente potrebbe rivolgersi a voi, forse per chiedervi un favore o per informarvi di una certa questione.

Oroscopo del giorno

Vergine - 6° in classifica - In giornata potreste ritrovarvi impelagati in faccende casalinghe e/o di lavoro. Per fortuna la vostra perseveranza e pazienza non vi intralceranno e riuscirete a sbrigare ogni cosa in breve tempo. A partire dal pomeriggio sarete liberi e vi godrete il resto di questo avventuroso sabato come meglio vi aggrada. Qualcuno avrà modo di uscire, altri invece preferiranno trascorrere la serata a guardare un programma tv oppure a parlare con delle persone interessanti attraverso i social.

Concedete un paio di ore alla cura del vostro corpo e regalatevi un bel bagno caldo che vi ritemprerà notevolmente. Sarà un sabato di passione rovente per le coppie innamorate che durante la settimana hanno avuto poco tempo per stare insieme. Salute in recupero!

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo del 7 marzo dice che sarà un lieto ed intenso sabato anche se pieno di faccende, concentrate soprattutto nella prima parte della giornata. Essendo un segno tenace e pieno di risorse, potete aspirare a qualsiasi cosa nella vita. Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, possedete un istinto molto sviluppato.

I cuori solitari per il momento preferiscono pensare al proprio benessere, ma in primavera si concederanno delle nuove avventure. Sarà un buona giornata per le coppie innamorate le quali avranno modo di passare del tempo insieme. Tuttavia, c'è qualche nativo che sta vivendo un po' di incertezza sentimentale. Concentratevi sui vostri sogni e tenete alta la motivazione attraverso la lettura. Non fate le ore piccole davanti alla tv e preparatevi ad una domenica di sorprese!

Scorpione - 4° in classifica - Finalmente una gradevole giornata! L'inverno è stato tutt'altro che positivo, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio.

Marzo, invece, si è rivelato un pochino più leggero e meno stressante. In queste 24 ore risulterete in recupero netto ed anche la vostra mente si sentirà più appagata. Un problema fisico o personale potrà essere sistemato in maniera del tutto definitiva grazie ad un ritrovato vigore psicofisico. In famiglia, chi ha dei figli si ritroverà a trascorrere del tempo prezioso insieme. Sfruttate questi venti favorevoli per cercare di liberarvi per domenica, giornata che riserverà delle sorpresine. Dunque se avevate in programma delle pulizie, anticipatele. Qualcuno si recherà dal parrucchiere, altri invece si rilasseranno davanti ad un buon libro o a un'emozionante serie tv.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà sistemare i conti e programmare nel dettaglio la seguente settimana. Vi ritroverete a pensare ad alcuni episodi avvenuti nei giorni addietro. Qualche nativo si sentirà pervaso da un forte senso di benessere e di creatività. La Luna in Sagittario conferirà vigore mentale, quindi non dovrete stupirvi se vi sentirete fortemente ispirati e carichi di sprint. Sfruttate questo sabato come meglio potete. Rilassatevi con i vostri hobby e lavorate di meno. Non si vive di lavoro, ma si lavora per vivere per cui stabilite dei paletti che non intralcino la vostra vita privata. Abbandonatevi alla passione, non reprimete i vostri istinti naturali. Presto giungeranno delle notizie interessanti e un'evoluzione personale avverrà entro la fine della primavera e l'inizio della prossima estate. Evitate i mezzi pubblici e schiacciate un bel pisolino pomeridiano.

Sagittario - 2° in classifica - Si prospetta una giornata radiosa e piena di buoni auspici. Vi sentirete di gran lunga meglio, come se vi fosse tolti di dosso quel velo di incertezza e di preoccupazione che vi ha circondato finora. Sarà possibile ricevere una conferma o una risposta, tenete d'occhio il telefono perché potrebbe arrivare quella chiamata che aspettavate da tanto. In mattinata avrete un paio di faccende improrogabili di cui occuparvi, del resto siete sempre indaffarati. In serata finalmente avrete modo di rilassarvi come più vi piace e vi addormenterete beatamente come non vi capitava da un po' di tempo. Per quanto riguarda la salute, cercate di non essere ansiosi. Affidatevi alla Luna nel domicilio del Leone e bevete meno caffeina possibile.

Leone - 1° posto - Il livello di impulsività e irrazionalità sarà di gran lunga maggiore in questo sabato. I più fortunati avranno modo di rilassarsi all'interno delle mura di casa cullandosi in un dolce far niente e lasciandosi trasportare dai pensieri fantasiosi dovuti alla Luna nel vostro domicilio. Dopo una settimana altalenante in cui vi è parso di essere sulle montagne russe, avrete finalmente una bella manciata di quiete e di concentrazione. La pressione si ristabilirà mentre lo stress scivolerà via. Sfruttate questo favorevole influsso per mettervi in pari con un'attività arretrata o per occuparvi del vostro corpo. Sorrideranno le coppie le quali rispolvereranno l'intimità bollente di un tempo e si concederanno una serata romantica.