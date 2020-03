L'oroscopo del 7 marzo è pronto a informarvi quali sono le novità che caratterizzeranno questa giornata d'inizio weekend. Per i nativi del Toro e dei Gemelli è arrivato il momento di dare un taglio al passato e di guardare avanti. Per le persone del Leone si prospetta una giornata favorevole per il campo lavorativo. Segno per segno, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se siete in crisi con il vostro partner, questo periodo potrebbe aiutarvi a superare brillantemente le vostre difficoltà.

Sabato è una giornata ottima per la passione. Il vento soffia a vostro favore, approfittatene per impegnarvi a mettere a frutto i doni delle stelle. Questa è la giornata ideale per sistemare questioni irrisolte, per chiarire alcune faccende poco chiare, per portare a termine alcuni affari. Anche le vostre finanze appaiono in netta ripresa, anche se dovete attendere ancora un po’ per vedere i risultati.

Toro – Giornata ideale per chiudere con il passato e per liberare il cuore da alcuni ricordi dolorosi.

È difficile che finiate tra le braccia di Cupido, le stelle ce la metteranno tutta per far palpitare il vostro cuore. Se state cercando un impiego, non arrendetevi. Questa parte del mese potrebbe portare novità e cambiamenti, anche per chi un lavoro ce l'ha. Potreste ottenere risultati molto buoni.

Gemelli – Per molti di voi è arrivato il momento di prendere una decisione importante e di dare un taglio al passato.

Diventa sempre più forte il vostro desiderio di vivere una vita affettiva equilibrata e vantaggiosa. Per il lavoro godete di un ottimo momento, sarete capaci di sforzi a lunga durata, di capire come muovervi in determinati settori e otterrete i vantaggi desiderati con facilità. Se state cercando un nuovo impiego, questo periodo vi aiuta a trovare le occasioni giuste.

Previsioni di sabato 7 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se un amore clandestino vi ha ferito, è arrivato il momento di cancellare tutto e ripartire da voi stessi. Apritevi a una vita sociale più appagante e prima di concedervi a un altro amore, dovete capire chi avete di fronte. Grazie alle idee più chiare, la vostra prossima storia sarà più concentrata sui vostri bisogni affettivi. Il campo lavorativo, professionale e degli affari godono un di periodo abbastanza buono.

Leone – Questa è una giornata perfetta per chi desidera chiarire alcuni dubbi con il partner. Non abbiate timore di manifestare i vostri desideri e le vostre intenzioni.

Questo periodo vi aiuta a far decollare tutti i vostri progetti, compresi anche quelli di coppia. In campo lavorativo si prospetta una giornata favorevole, potete contare sul vostro modo di comunicare, sulla vostra grinta e creatività. Potreste anche migliorare le entrate e ottenere nuovi incarichi.

Vergine – I piccoli o grandi nodi presenti nel rapporto di coppia verranno finalmente al pettine, non esitate a scioglierli tutti. Il modo in cui affronterete determinati problemi dipende anche da quanto vi interessa il partner. Se il vostro amore è molto forte, troverete il modo di migliorare la vostra situazione.

In campo lavorativo non perdete la concentrazione e siate più scrupolosi. Cercate di non abbassare la guardia, specialmente in campo economico.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il rapporto con il partner potrebbe essere piuttosto litigioso. Se ci sono motivi di attrito, affrontate con cautela questa giornata se non volete correre il rischio di ritrovarvi con una rottura non desiderata. Se ci tenete al partner, non preoccupatevi. Presto le giornate di pioggia si schiariranno e porteranno il sereno fuori e dentro il vostro cuore. La situazione lavorativa rimane solida, ma potreste perdere di vista alcuni dettagli essenziali.

Scorpione – Non è un periodo facile, forse vi manca qualcosa. Cercate di scoprirlo, anche a costo di fare i conti con i lati ombrosi della vostra personalità. In campo lavorativo dovete dimostrare di che pasta siete fatti quando si tratta di lavorare duramente. Avete una marcia in più e tutti lo noteranno. L'oroscopo consiglia di approfittare di questa situazione per mettere a tacere chi vi ostacola.

Sagittario – Se ci sono problemi irrisolti con il partner, è giunto il momento di trovare una soluzione condivisa. È buon momento per accendere la passione e magari organizzare qualcosa di bello solo per voi due.

Chi si sta separando dovrebbe evitare i confronti aspri. In campo lavorativo dovete riflettere su quanto avete ottenuto. Alcuni di voi si mangiano le mani per aver perso un'occasione a causa di un banale contrattempo. Questo è un periodo positivo per rendere più stabile la vostra posizione economica.

Oroscopo di sabato 7 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Siete seducenti, magnetici. Avete un potere attrattivo simile a un profumo irresistibile. Basta un po' di malizia in più per far girare la testa alla persona che vi piace. Qualche disguido nella comunicazione, ritardi nelle consegne o nei lavori potrebbe succedere in questa giornata.

Nonostante tutto, non vi manca la grinta utile per affrontare e risolvere anche i problemi più spinosi.

Acquario – Fate spazio alla tenerezza ed evitate litigi in famiglia e in amore. Se ci tenete al partner, dovete fare attenzione a non provocare discussioni che potrebbero minare la serenità del vostro rapporto. Non è un periodo record per il campo professionale ed economico. Molte situazioni andranno a rilento e se state aspettando una risposta quasi sicuramente tarderà. L'oroscopo consiglia di armarvi di pazienza e di stare alla larga dai battibecchi.

Pesci – Se vi siete lasciati sfuggire una persona che poteva diventare importante per voi, se state pensando che non troverete mai l'anima gemella perché pensate di non essere abbastanza attraenti, è meglio che eliminiate questi pensieri infondati.

L'amore non nasce dall'aspetto esteriore ma da quello interiore. Se qualcuno vi manca, correte a riprendervelo. Non perdete tempo e dichiarate i vostri sentimenti. La vita è breve e avete diritto di fare ciò che vi piace, contro e verso tutti. Nella professione e nell'ambito economico si annuncia un periodo favorevole. Avete modo di partorire una strategia efficace per raggiungere i vostri obiettivi.