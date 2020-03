L'oroscopo della giornata di sabato 7 marzo prevede, per i nativi Gemelli, incontri fortunati e molto affettivi, mentre Vergine non riuscirà a sopportare il fatto che gli altri, in famiglia o al lavoro, facciano a modo loro. Plutone e Saturno benefici nel segno del Capricorno regaleranno momenti radiosi per i nativi del segno, mentre Toro potrebbe avere qualche problema all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di sabato 7 marzo per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 7 marzo segno per segno

Ariete: gli influssi del pianeta Giove dal segno del Capricorno completano per voi un oroscopo molto tenero e buffo soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale dove, grazie alla vostra dolcezza e al vostro modo del tutto originale di esprimervi, saprete tenere in allegria la vostra relazione di coppia. Se siete single, con un po’ di creatività potreste fare qualcosa per una persona che vi piace e, se siete fortunati, potreste anche uscirci insieme.

Nel lavoro potrebbe essere la giornata adatta per riuscire a concludere buoni affari. Voto - 8,5

Toro: Giove, in posizione certamente non a vostro agio, potrebbe farvi assumere un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della vostra anima gemella. Potreste non ritrovarvi d'accordo con tutto ciò che il partner dirà, rischiando di poter causare a volte dei litigi senza un valido motivo. Se siete single sarà importante cercare di essere onesti per non perdere la fiducia della vostra potenziale anima gemella.

In ambito lavorativo qualche imprevisto dell'ultimo momento potrebbe farvi tornare a casa con un po’ di ritardo. Voto - 6,5

Gemelli: Sole e Mercurio favorevoli nel vostro cielo promettono un oroscopo fortemente incentrato sulla sfera sentimentale. Sarete sempre disponibili nei confronti del partner e vi tufferete a capofitto nella gioia e nell'affetto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single potreste riuscire a fare degli incontri fortunati ma soprattutto molto affettuosi.

In ambito lavorativo sarà un periodo pieno di impegni e potreste farcela solamente se non vi distrarrete. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale ricca di pianeti benefici nel vostro cielo secondo l'oroscopo di sabato, da Venere a Mercurio a Giove a Saturno, tutti in ottimo aspetto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale vi sarà possibile risolvere agilmente determinati problemi di coppia che era giusto chiarire da qualche tempo. I single si sentiranno abbastanza forti da affrontare una questione delicata. Sul fronte lavorativo sarete particolarmente attivi al punto da svolgere molto bene i vostri compiti.

Voto - 8

Leone: il Sole in opposizione rispetto al segno dell'Acquario potrebbe crearvi qualche problema sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di sabato. In amore, infatti, potreste attraversare alcuni momenti di tensione che dovrete tenere molto sotto controllo per evitare che la situazione precipiti. Se siete single il vostro istinto potrebbe portarvi lontano dal punto di vista dei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro Saturno sarà al vostro fianco ed eviterà di farvi sbagliare, specie se siete nati nella terza decade del vostro segno. Voto - 7

Vergine: l'oroscopo della giornata di sabato prevede una configurazione astrale piuttosto altalenante per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale e familiare non vi andrà a genio il fatto che gli altri facciamo sempre a modo loro, prendendo a volte delle decisioni al posto al vostro. Tuttavia, evitate di innervosirvi quando non ci sarà un motivo vero e proprio. Se siete single trovare l'amore non sarà sicuramente tra i vostri programmi. Nel lavoro tutto ciò che avete rimandato recentemente andrà terminato il prima possibile. Voto - 6

Bilancia: ottimo cielo per quanto riguarda l'oroscopo di sabato, che vi permetterà di sistemare alcune lacune della vostra relazione sentimentale, grazie alle vostre capacità oratorie abbinate ad un certo modo di fare che vi caratterizza.

Se siete single cercherete di trovare gli aspetti positivi di una situazione per uscirne illesi. Sul fronte lavorativo riuscirete ad attirare i vostri colleghi e convincerli a svolgere un progetto di gruppo interessante. Voto - 8,5

Scorpione: potreste avere la possibilità di divertirvi molto secondo l'oroscopo della giornata di sabato grazie ad un frizzante Marte in trigono dal buon segno vicino del Sagittario. Sul fronte sentimentale chi di voi abbia ancora il cuore libero si può lanciare in appassionanti avventure senza timore di sbagliare il bersaglio. Le relazioni fisse riusciranno a dare vita a conversazioni molto profonde.

Sul posto di lavoro cercate di sfruttare adeguatamente alcune opportunità che si presenteranno. Voto - 7,5

Sagittario: un energico Marte in quadratura al vostro segno zodiacale completa un oroscopo che vi farà fare il pieno di energie. In amore il modo di essere sempre allegri potrebbe contagiare il vostro partner, riuscendo a far sorridere la vostra amata anche in una situazione poco piacevole. Se siete single e se avete optato per un rapporto di tipo superficiale, la paura di soffrire potrebbe risultare presto reale. In ambito lavorativo fareste meglio a nascondere meglio i vostri piani agli occhi dei colleghi.

Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che prevede gli influssi positivi di Plutone, Giove e Saturno, tutti in quadratura nel vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di sabato. In amore vivrete una situazione tutta particolare, che vi metterà una certa allegria ed euforia, e vi farà vedere le cose sempre dal loro lato positivo. I cuori solitari non avranno altro che mettersi il miglior vestito per apparire il più eleganti possibile dinanzi il loro potenziale partner. Nel lavoro zelanti per tutto il tempo, riuscirete a mettervi in pari con i vostri impegni, anche se dovrete faticare un po’.

Voto - 8

Acquario: giornata di sabato dove fareste meglio a non aspettarvi nulla di particolare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale tenere il muso e arrabbiarsi anche per cose da nulla, potrebbe solo peggiorare le cose, dunque mantenete una certa calma. Per i single sarà un periodo altalenante e sarà necessaria pazienza. Nel lavoro se avete iniziato un nuovo percorso, perché avete cambiato gruppo o progetto, riuscirete ad essere più convinti delle vostre scelte. Voto - 6,5

Pesci: con Mercurio in quadratura al vostro cielo, la sfera sentimentale si rivelerà piuttosto convincente durante la giornata di sabato.

In amore, se siete single, il coraggio di mettervi in mostra non vi mancherà di certo, e forse potreste sperare in qualcosa di più. Le relazioni fisse avranno molto di cui discutere riguardo ad una faccenda seria. Nel lavoro vi darete un gran daffare, ma ancora la strada per il successo è molto lunga e dovrete avere pazienza. Voto - 7,5