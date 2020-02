L'Oroscopo di domani 2 marzo 2020 riapre alla nuova settimana con una miriade di buone notizie in amore e nel lavoro.

Diciamo subito che ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'astrologia del giorno, certamente ben evidenziati in questa sede, saranno praticamente solo tre segni, ovviamente tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale. A poter godere di così tanta fortuna saranno i nati nel segno dell'Ariete, dei Gemelli e del Cancro: questo terzetto fortunato avrà di che sorridere in questo inizio settimana.

I suddetti segni, in massima parte grazie alla positiva presenza della Luna in Gemelli, avranno ottime opportunità in campo sentimentale da sfruttare sia in coppia che da single. Nel frangente invece, a dover affrontare qualche difficoltà in più secondo l'oroscopo del giorno 2 marzo, saranno di sicuro coloro appartenenti al segno del Leone, nel contesto sotto scacco dal Sole in Pesci, speculare negativo al 90% e allo stesso tempo sotto quadratura dalla Luna in Gemelli. I dettagli a seguire.

Classifica stelline del 2 marzo

Il nocciolo dell'intera questione è scritto tutto tra le righe della nuova classifica stelline quotidiana, nel frangente generata dall'oroscopo del 2 marzo 2020. Metro di misura come al solito, le effemeridi quotidiane, vero ago della bilancia in grado di valutare il grado di positività di ognuno dei segni in analisi. Come annunciato in apertura ad essere considerati a massima positività nell'oroscopo di domani su amore e lavoro, i già annunciati Ariete, Gemelli e Cancro.

Ansiosi di scoprire il resto della scaletta quotidiana? A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Leone.

★★: nessuno

Oroscopo lunedì 2 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Frangente ottimo per inquadrare una situazione un po' 'ribelle', capace di tenervi sulle spine. In caso di episodi particolari, con amici o colleghi di lavoro, cercate di disimpegnarvi facendo ricorso al buon senso.

Secondo l'oroscopo del giorno intanto, riguardo l'amore, via libera ai nuovi sentimenti ed alle relazioni di coppia, perché sarete più disposti verso la persona che avrete accanto. Si profila all'orizzonte una giornata intensa, il cielo sarà sereno e la comunicazione avverrà facilmente, anche perché il vostro partner saprà in anticipo che cosa state per dire, ancora prima di pronunciarvi. Single, sarete disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostrerà di conoscervi davvero a fondo. Dedicate tempo allo svago, perché per alcuni ci potrebbero essere possibilità di nuovi incontri. Nel lavoro, sarete di nuovo animati dalla voglia di rimettervi in gioco e, se doveste avanzare delle richieste, sarà il momento giusto per farlo.

Toro: ★★★★. Di buon auspicio il periodo analizzato, ancora per un po' nelle buone mani di astri abbastanza amichevoli verso il vostro segno. Infatti, la Luna sarà ancora efficace restituendo flussi positivi da poter investire nei sentimenti o nelle affettività in generale. In amore, avrete voglia di tante coccole e se non arriveranno spontaneamente restate calmi: non mettete il muso e non siate sospettosi ma chiedete, vedrete che nulla vi sarà negato. In molti casi il vostro partner sarà pronto ad esaudire quasi tutti i vostri desideri. Single, il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attutire o risolvere contrasti con alcune persone del vostro giro: riportare l'armonia e la gioia di vivere non sarà difficile.

Ci sono anche alcune deliziose novità all'orizzonte: siate pazienti e lasciate che il tempo faccia il suo corso. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che avrete in mente nuovi progetti che potrete sviluppare molto presto. Marte vi spingerà a comportarvi adeguatamente e sarete pronti per partire alla grande.

Gemelli: ★★★★★. Amici dei Gemelli, a voi le stelle hanno riservato un trattamento di favore. L'ottima Luna continuerà ad erogare, senza sosta, impagabili flussi positivi: le stressanti diatribe dei giorni scorsi lasceranno il posto ad un attimo di sana serenità. Potrebbero arrivare novità importanti dalla persona desiderata.

Serenità invece nella vita di tutti i giorni: ottimo il momento per mettere in chiaro questioni di una certa importanza. In amore, sarà sicuramente una giornata fantastica per molti del segno, i sentimenti saranno al top e vivrete splendidi momenti con il partner. In vista ci potrebbero essere anche dei programmi molto interessanti per il benessere della coppia, approfittatene. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che alcuni di voi inizieranno la giornata con una nuova energia ed un nuovo tono personale. Saranno così favorite le nuove relazioni sentimentali e potreste vivere nuove esperienze con qualcuno che vi affascinava già da tempo.

Nel lavoro, avrete il vento in poppa, nessuno vi potrà fermare. L'umore sarà sereno e la giornata non farà presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto filerà liscio, come avevate progettato.

Astrologia del giorno 2 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Un giorno decisamente 'succulento' per quanto concerne il lavoro, specialmente per quelli in cerca di migliori opportunità. Buono il frangente anche per chi cerca un nuovo impiego: non arrendetevi al primo 'no'. La forza del Sole in sestile a Giove e in posizione speculare favorevole, darà una marcia in più nelle cose inerenti il denaro e tutto quello che vi gira intorno.

Novità positive pertanto, secondo l'oroscopo sulla giornata di domani, soprattutto in amore. In questo periodo state dando il meglio di voi stessi per far felice il partner, forse perché state usando le armi che più vi sono più congeniali. In definitiva sarà un lunedì piacevole ed ottimista, a patto di trascorrerlo in compagnia della persona del cuore. La giornata vi aiuterà a ritrovare slancio e la voglia di fare le cose con gusto, regalandovi dei felici momenti da sfruttare nelle cose che più vi piacciono. I single potranno fare degli incontri decisamente piacevoli e vivere emozioni forti. Nel lavoro, continueranno le opportunità da cogliere: potrete sviluppare un'idea od un progetto ambizioso anche se comporterà qualche margine di rischio, ma tranquilli perché i risultati saranno sicuramente ottimi.

Leone: ★★★. In questo periodo il Sole in Pesci risulta per voi dissonante e potrebbe favorire la nascita di situazioni sfavorevoli, non facili da gestire. Il periodo spingerà affinché prendiate iniziative rilassanti da portare avanti con amici fidati. Un giusto feeling con una persona che sapete sarà ricambiato con azioni sincere. In amore invece, l'oroscopo indica che la Luna sarà abbastanza agitata sopra il vostro cielo e vi complicherà la vita. Difficile dire come andrà a finire, molto probabilmente con un nulla di fatto e con un po' di tensione e confusione, perché il vostro stato d'animo, mal si concilierà con le esigenze del vostro partner.

Single, dovrete stare lontani dalle complicazioni. Sarà una giornata sotto pressione, dove dovrete risolvete i vostri problemi sentimentali per tornare a sorridere. Nel lavoro, sarà sicuramente una giornata sottotono e Luna e Marte soprattutto, sembreranno intenzionati a mettere alla prova la vostra abilità e la vostra pazienza, sistemando una serie di ostacoli lungo la vostra strada.

Vergine: ★★★★. Un giorno più che buono si intravede tra le stelle del vostro universo zodiacale. In partenza, la giornata potrebbe sembrare il contrario di ciò che poi effettivamente diverrà. Uno stupendo Urano in trigono a Marte darà sicurezza e semplicità alle vostre azioni quotidiane: siate decisi, precisi e soprattutto concisi.

L'oroscopo di domani 2 marzo intanto, consiglia in amore più fiducia in voi stessi: le faccende di cuore andranno nella direzione voluta, a patto che siate in grado di rispettare gli spazi altrui. Quindi fate il possibile per stabilire col partner un dialogo franco e profondo e trascorrere la serata in tranquillità. Single, anche se in modo parziale, Venere vi farà sentire il bisogno di vivere in modo del tutto originale, quasi irresponsabile. Guarderete le cose da un punto di vista alternativo, con leggerezza e se sarete fortunati, ci saranno discrete probabilità di trovare l’anima gemella. Nel lavoro, per concludere, avrete tutte le carte in regola per rimettervi in gioco.

Mostrate le vostre abilità per emergere, perché la vostra tenacia vi restituirà chiarezza e voglia di guardare sempre in avanti.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.