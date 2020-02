L'Oroscopo del giorno 2 marzo continua in questa sede con le previsioni astrali degli ultimi sei segni: cosa riserverà di interessante questo secondo giorno del nuovo mese? Andiamo a svelare come sarà l'amore, il lavoro e, in rilievo come sempre, la classifica a stelline segno per segno. L'inizio settimana quindi messo a confronto con i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: iniziamo subito a svelare quali saranno i migliori di lunedì e, tra questi, a chi andrà l'appoggio incondizionato delle stelle.

In evidenza nella giornata del 2 marzo, i meravigliosi amici del Capricorno considerati nel frangente al 'top del giorno'; a seguire con cinque stelline all'attivo figura solo un altro segno: il fortunatissimo Sagittario, nel contesto classificato in periodo da cinque stelle. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 2 marzo, a non poter fare salti di gioia - tanto per stemperare un po' gli animi - saranno gli amici nativi in Scorpione, valutati al momento con la spunta del 'sottotono'.

Andiamo a capire i motivi e cosa consiglia l'oroscopo del giorno.

Classifica stelline 2 marzo

Il prossimo lunedì è pronto per essere valutato e poi giudicato da voi lettori, grandi appassionati di Astrologia. Iniziamo immediatamente col sottolineare e confermare quanto detto in apertura: al vertice della nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 2 marzo, meritatamente al primo posto troviamo il Capricorno.

In seconda posizione con cinque stelle a corredo del segno, il Sagittario, tallonato poco al di sotto con quattro stelle da Bilancia, Acquario e Pesci. Ultima ruota del carro con solo tre stelle, lo Scorpione. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 2 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Giornata abbastanza positiva, scandita in gran parte dai flussi benevoli del sestile Urano-Mercurio, pianeti a voi speculari positivi. Per coloro che cercano un impiego o vorrebbero migliorare ciò che già hanno, potrebbero arrivare notizie confortanti in giornata: confidatevi con l'amico/a di fiducia, saprà indirizzarvi o, quantomeno, consigliarvi sul da farsi. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, forse è arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato: gli eventuali frutti, se decideste in questo caso di accontentarvi, potrebbero sembrare anche discretamente gradevoli.

Le invidie? Attenzione, anche quest'ultime non mancheranno di sicuro, comunque voi non date troppa importanza a certi comportamenti, ma tirate dritti per la vostra strada. Single, la vostra sfera emotiva si addolcirà davvero tanto (forse troppo), la tenerezza vi caratterizzerà in modo tale da far emergere in tutta la sua semplice bellezza ogni vostro sentimento. In molti finalmente riuscirete a comunicare facilmente i vostri desideri alle persone che vorreste avere per sempre accanto: le previsioni del giorno incitano ad un sano quanto necessario relax. Nel lavoro, per finire, il cielo del momento esalta la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative d'affari e/o nei nuovi contatti.

Riceverete un complimento da una persona che collabora indirettamente con voi: ne rimarrete lusingati.

Scorpione: ★★★. Una giornata prevista in buona parte negativa, come diciamo noi, da 'sottotono'. Secondo quanto analizzato dall'oroscopo del giorno, a dare pensiero in campo 'sentimenti & affetti' sarà la Luna (in quadratura al Sole in Pesci) nel frangente in posizione speculare negativa per un buon 75%: la parolina magica in grado di dare conforto sarà senz'altro quella relativa alla 'calma'. Evitate di mettere troppa carne al fuoco, il rischio di bruciare tutto sarà molto alto. In amore, vi sentirete un po' fiacchi e spossati per colpa della Luna dissonante, nel vostro caso fonte di stress e incomprensioni varie.

Potrebbe essere molto scarsa la pazienza e relativa capacità di saper sopportare, il tutto unito ad un'esigua disponibilità al dialogo. Chiarite con calma che cosa non va con la vostra metà, prima di mettere in evidenza un eventuale comportamento inspiegabilmente silenzioso. Single, secondo l'oroscopo del giorno si prevedono umori piuttosto mutevoli e imprevedibili, dovuti a un’emotività non sempre controllata: non credete sia giunta l’ora di smettere di svolazzare di fiore in fiore? Datevi una regolata e decidete cosa volete fare in merito al futuro: per il vostro bene, ovviamente. Nel lavoro, scrollatevi di dosso un po' di razionalità: a volte è meglio reagire con una certa freddezza in quelle occasioni che non sono state messe in programma.

Sagittario: ★★★★★. Questo lunedì vi vedrà particolarmente in forma, merito del periodo fortunato a cui andrete incontro. A far da padrone, dettando le linee guida su cui incamminare i vostri passi, sarà la buona posizione di Urano e Venere, entrambi in posizione speculare molto positiva verso il segno: da apprezzare alcuni comportamenti relativi ad un componente del vostro nucleo familiare. In serata un amico/a cercherà di convincervi a partecipare ad un nuovo progetto. In amore, si consiglia soprattutto in coppia di dimostrare massimo affetto verso la vostra metà, visto che in questo periodo sarete romantici e facilmente portati a fare o ricevere coccole.

Nell'ambito del rapporto affettivo quindi, sarete circondati dalle attenzioni e dalle premure di chi vi vuole bene, pronto a farsi in quattro pur di aiutare a risolvere eventuali vostri problemi. Ricambiate, donando tutto il vostro amore più sincero. Single, il vostro intuito sarà infallibile e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusti gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti dandogli un aiuto concreto. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 2 marzo al Sagittario invita a studiare nuove strategie che intendete adottare, senza lasciar trapelare alcun indizio.

Certe situazioni andranno gestite con diplomazia.

Astrologia del giorno 2 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ’top del giorno’. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica un periodo all'insegna della buona volontà nel fare, con ottima propensione alla pazienza, in diversi campi, il tutto a vostro innegabile vantaggio. Uno splendido Sole in Pesci, posizionato in modo speculare positivo al segno e nel contempo in sestile al vostro Marte, porterà buona pace interiore, flessibilità nelle scelte e tanto buon umore. A tenere in mano le redini dell'amore e, dunque, della felicità, saranno soprattutto gli amici di seconda e terza decade: bene anche gli altri, solo un pelino meno.

In amore, sarete più che fortunati, finalmente vi godrete al massimo questo vostro rapporto, ultimamente un po' sotto stress. In generale dovete imparare a saper rinunciare ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto siate il più possibile attenti ai desideri della persona amata. Single, sarete molto motivati per uscire e incontrare gente, magari trascorrere una serata all'insegna dell'allegria insieme ai vostri amici: ottimo così! Per i più, infine, la giornata di lunedì sarà davvero tutto un programma: avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine e i sentimenti saranno messi in secondo piano.

Nel lavoro, dovrete prendervi delle responsabilità importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni o delusioni.

Acquario: ★★★★. Bello il vostro lunedì, soprattutto portatore di novità a livello sentimentale. La dolce Luna nel segno dei Gemelli, oltre a garantire performance di tutto rispetto nei riguardi della persona amata, forse metterà qualcuno di fronte alle proprie responsabilità. Nei riguardi di rapporti affettivi in generale, nello specifico riguardanti la famiglia, in vista probabili cambiamenti: non fatevi cogliere impreparati. In campo sentimentale in generale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, sarete in grado di seminare ciò che volete raccogliere e farvi capire senza offendere: il vostro partner ringrazia!

Single, sarete ancora più radiosi del solito. I vostri poteri di attrazione saranno in crescita e ogni speranza sarà lecita finché sarete disposti a rinunciare a qualcosina. Per molti cuori solitari, questa giornata sarà come una boccata d'aria fresca, un vero e proprio toccasana che porterà nuove interessanti amicizie: riuscirete a sfruttarle bene? Nel lavoro invece, si consiglia di investire più tempo e nuove energie: si prevede per voi una continuazione dell'attuale periodo su linee sicuramente non troppo proficue.

Pesci: ★★★★. Giornata di partenza della nuova settimana all'insegna del buon umore e di una parziale positività. Avrete a favore convergenze astrali abbastanza convincenti, tali da trasformare drasticamente il fine giornata: giochi di luci, sguardi maliziosi e una cenetta a due daranno quel tocco di euforia alla fine del lunedì. All'orizzonte la buona prospettiva di fare incontri felici: persone del cuore o amici, pronti a dare colore al primo giorno della settimana. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 2 marzo riguardo l'amore, il vostro rapporto sarà un po' meno duro da gestire e in certi casi anche più sicuro da portare avanti. Sarà tempo di avere totalmente fiducia nel vostro partner. Non abbiate paura di lasciarvi andare, invece godete appieno l'attimo laddove dovesse esserci, ovviamente insieme a chi amate. Se single invece, molti dei recenti cambiamenti (che solo voi sapete) non sono stati messi da voi in preventivo, per questo avete cercato di adattarvi alla meno peggio: adesso è ora di dire 'stop'. Pronti a tagliare i cosiddetti 'rami secchi'? Nel lavoro, le stelle indicano che, finalmente, un grande progetto a cui tenete tanto potrebbe sbloccarsi a breve. Allora, tenete a freno l'emozione e rimboccatevi subito le maniche, se non altro per dimostrare cosa sapete fare.