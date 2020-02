L’Oroscopo del 2 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (primo quarto) continuerà a sostare al domicilio dei Gemelli. Con la primavera ormai vicina per molti nativi è giunto il momento di dare spazio alle emozioni. Per il Capricorno si preannuncia una bellissima giornata, mentre per lo Scorpione gli astri prevedono un inizio settimana positivo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo primo lunedì del mese di marzo.

L'oroscopo del 2 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: molti nativi avranno solamente voglia di dormire, forse per via dell’avvicinarsi della primavera oppure perché hanno accumulato tanta stanchezza in quest’ultimi mesi invernali. Quindi, in generale si prospetta un lunedì in cui dovrete spendere molta energia per rimanere concentrati sul vostro lavoro. In casa ci saranno dei lavoretti da fare, in amore e in amicizia dovrete essere più comprensivi.

Toro: l’uscita della Luna dal vostro segno vi farà sentire meglio.

Sarà un lunedì in cui dovrete ritornare alle solite mansioni quotidiane, ma non vi dispiacerà. Sentite su di voi l’avvicinarsi della calda stagione, per cui avrete una gran voglia di progettare. Molti nativi cominceranno a valutare l’idea di fare una vacanza estiva. Dopo un’annata colma di fatica, meritate di staccare la spina. Bene l’amore per chi è in coppia.

Gemelli: l’oroscopo del 2 marzo vede la Luna nel vostro segno pronta a supportarvi agevolandovi in ogni cosa.

Non vi sentirete più agitati e irrequieti, avrete una gran voglia di intraprendere nuove attività. Presto dovrete avviare dei lavori di ristrutturazione oppure fare dei cambiamenti in casa. Contate sulla fortuna che vi spianerà la strada nel lavoro o nello studio.

Cancro: in generale detestate i lunedì, forse perché vi sentite costretti a fare qualcosa che non vi garba. Presto, però, questa situazione volgerà a termine e potrete vivere la settimana in maniera serena e appagante.

Con un Pesci ci saranno delle avversità da risolvere, in famiglia vi sembrerà di non riuscire a farvi comprendere. Il sostegno del partner vi sarà di fondamentale aiuto. Novità in arrivo per chi è solo e si sente pronto ad aprire il cuore di nuovo.

Leone: in arrivo un lunedì positivo ma che si preannuncia anche un po' faticoso. Dovrete sistemare alcuni lavoretti arretrati oppure chiudere un conto lasciato in sospeso. Affidatevi alle stelle che saranno sempre pronte a tirarvi fuori da eventuali pasticci. Evitate le discussioni in famiglia, non ve ne pentirete.

Vergine: la mattinata potrebbe riservare un ritardo o passo falso.

Alcuni nativi dovranno correre per tenere il passo, alcuni avranno dei piccoli problemi di memoria. Ultimamente siete troppo stressati perché vi occupate di tutto. In amore il romanticismo non mancherà da qui a domenica prossima, il partner presto vi sorprenderà. Umore in bilico, non innervositevi.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 marzo vi vedranno lavorare alacremente. Non sarete disturbati e forse riceverete degli elogi. Chi ha un partner accanto potrà constatare quanto è forte un legame. Scrollatevi il passato di dosso altrimenti finirete per sciuparvi anche il futuro. Progetti favoriti, qualche familiare vi potrebbe chiedere un favore particolare.

Scorpione: in arrivo un lunedì in cui vi sentirete più vivaci del solito. Questa prima settimana del mese di marzo si preannuncia promettente per quasi tutti nativi. Questo positivo stato d’animo vi aiuterà a ingranare la marcia e ad ottenere ottimi risultati a livello lavorativo o di studio. In amore, ultimamente c’è stato un po’ di astio in alcune coppie, ma per fortuna questa sarà una settimana di grande passione quasi per tutto. In serata risulteranno favoriti i chiarimenti.

Sagittario: famiglia, amicizia e amore per voi sono importanti. Essendo un segno vivace e amante della libertà, in giornata chiederete maggiori spazi.

Si muoverà qualcosa a livello economico, forse un’entrata di denaro interessante oppure un acquisto goloso. Non dovrete avere fretta a spiccare il volo. Evitate le discussioni. Riflettete fino a 10 prima di aprire bocca o di agire.

Capricorno: la giornata comincerà molto bene, finalmente la ruota inizierà a girare in senso positivo. Dopo due fiacchi mesi colmi di preoccupazioni, potrete rimettervi in carreggiata. Sarete super attivi e vi metterete sapientemente in gioco. Ritagliate del tempo per pensare anche agli affetti personali, non trascurate l’amore e divertitevi di più.

Acquario: marzo parte con il freno a mano tirato, ossia un po’ al rilento.

Avrete timore di sbilanciarvi poiché vi sentite perseguitati dalla sfortuna. Liberatevi da questa sensazione negativa e spiccate il volo. Presto giungeranno delle gradite notizie che vi faranno spuntare il sorriso sulle labbra. Dopo la tempesta spunta sempre l’arcobaleno, per cui non può piovere per sempre!

Pesci: in linea generale molti fra i nativi del segno sono permalosi e indisponenti. Marzo potrebbe risultarvi favorevole ma dovrete cambiare atteggiamento ed essere più positivi. Non potete vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto. Nel tardo pomeriggio dovrete occuparvi di una questione lavorativa e/o casalinga.

Occhio alle discussioni con un nativo del Cancro. In famiglia cercate di mantenere un clima sereno.