L’Oroscopo del 15 marzo è pronto a rivelare come sarà la giornata per ciascun segno zodiacale. Questo è un periodo di grande apprensione per molti, ma presto tornerà il sereno. La Luna (fase gibbosa calante) continuerà la sua sosta al domicilio del Sagittario, dove si fermerà fino a lunedì pomeriggio, quando si sposterà per andare a far visita al Capricorno. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa domenica.

L'oroscopo del 15 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: dopo una settimana carica di tensione e di alti e bassi, questa domenica volgerà a conclusione in maniera discretamente buona. Vi sentirete pervasi da una piacevole sensazione di benessere. In queste giornate state pensando moltissimo e vi state riscoprendo. Se preoccuparsi non porta nulla di buono, piangere sul latte versato non cambia gli eventi.

Toro: la settimana volgerà a conclusione accentuando l’attenzione sull’amore e i sentimenti.

Le coppie che si sono ritrovate a stretto contatto potrebbero sentirsi soffocare. In tal caso sarà bene mantenere la calma e organizzarsi meglio. Sfruttate questa domenica per programmare il da farsi della seguente settimana. Non tutti i mali vengono per nuocere, per cui qualcosa di buono ne verrà fuori prima o poi.

Gemelli: occhio a non eccedere con la preoccupazione. In famiglia occorre il dialogo e la vicinanza.

Non rinchiudetevi nel vostro guscio pieno di incertezze e preoccupazioni sul domani. Sfogarsi aiuta a ridimensionare eventuali problemi e alleggerisce il peso mentale. In amore forse c’è qualcosa che non vi garba. I single per il momento preferiscono dedicarsi ad altro, anche se qualcuno proverà a flirtare via social.

Cancro: l’oroscopo della domenica vi vedrà trascorrere questa fine settimana in ottima maniera.

Siete un segno empatico e costantemente preoccupato. Avrete modo di distrarvi tra giochi, social, tv, libri, partner e/o famiglia. Chi vive da solo potrebbe vivere male questo periodo. Sfruttate la giornata per studiare o per recuperare un determinato lavoro. Difficile periodo per chi lavora in proprio. Miglioramenti a partire dalla prossima settimana.

Leone: in giornata moltissimi nativi avranno modo di riconciliarsi con una persona cara. I più giovani stanno trascorrendo il tempo a giocare, vedere serie tv, film o a leggere e scrivere. La situazione generale preso migliorerà, bisognerà solamente dare tempo al tempo.

Siete un segno carismatico, presto avrete modo di godervi la vita nella sua interezza. Tempo di riscatti.

Vergine: un calo psicofisico si registrerà in queste 24 ore di fine settimana. Vi sentirete molto stanchi, apatici e forse anche un po' affamati. La noia vi schiaccerà, ma datevi qualcosa da fare, non restate con le mani in mano. Avrete modo di rivedere la disposizione dei mobili e/o di sistemare la casa. Salute ballerina (nulla di grave), occhio agli spifferi.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 marzo vi vedranno in netta ripresa. State affrontando questo difficile periodo a testa alta, in fondo siete un segno diplomatico e pieno di buon senso.

L’amore non mancherà, specialmente per le coppie innamorate. Cercate di essere meno apprensivi e focalizzatevi su quello che c’è da fare. Presto la tempesta si placherà.

Scorpione: staccate la spina dalle preoccupazioni, questa giornata permetterà un recupero generale. In famiglia il clima è sereno anche se delle volte ci sono dei livelli di intollerabilità. Le coppie che hanno discusso nei giorni scorsi, dovranno trovare un punto d’incontro. La salute non va bene forse accusate mal di stomaco o di testa, prendetevi cura di voi stessi.

Sagittario: in arrivo una domenica molto bella e serena grazie alla Luna nel vostro domicilio.

Se avete tra le mani un progetto, dovete portare pazienza perché con il tempo e la costanza si otterranno dei grandiosi risultati. Non guardate quello che fanno gli altri, siate voi stessi e originali. La serata si prospetterà tranquilla, evitate solamente di fare troppo tardi davanti alla televisione.

Capricorno: buona giornata per rimboccarsi le maniche. Questo 2020 ha riservato fin troppe sorprese e insidie. Finora ne avete viste di tutti i colori. Per notare dei miglioramenti sarà necessario attendere almeno la primavera inoltrata, intanto concentratevi sui vostri sogni e progetti. Non è un buon momento per il lavoro e l’amore.

Ma non scoraggiatevi.

Acquario: giornata che promette chiarimenti e riconciliazioni ma dovrete essere voi a fare il primo passo. Mettete da parte l’orgoglio e rimboccatevi le maniche. In famiglia, chi ha dei figli piccoli dovrà prestare maggiore attenzione ai loro vivaci movimenti. In cucina farete faville. Salute salda, niente di preoccupante.

Pesci: sarà una domenica rilassante, finalmente vi sentirete un pochino meglio. Dopo giornate di irrequietezza e incertezza, comincerete a pensare positivo anche se lo spazio su cui muovervi è poco. La pazienza è la virtù dei forti. Non dovrete fare altro che dedicarvi alle vostre passioni personali e cercare di sviluppare degli interessi nuovi che vi torneranno molto utili prossimamente.