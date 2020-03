Una Luna molto empatica nei Pesci approfondisce le sensazioni con un'intuizione unica. Più comprensivi nei confronti degli altri, tutti i segni zodiacali di Acqua sono pervasi da un potere ricettivo che protegge gli altri, facendo capire al volo i desideri altrui. Saturno in Acquario sprigiona un'ambizione che fa portare avanti i progetti con cura e metodo nelle previsioni astrali segno per segno.

Percezioni sensibili nell'oroscopo di martedì

Ariete: la vicinanza di Luna, Nettuno e Venere regala un'affettuosità più profonda e marcata.

Forse siete desiderosi di avare accanto a voi persone che possano ascoltarvi di più, di essere coccolati da premure in grado di farvi sentire davvero importanti per gli altri.

Toro: Luna e Mercurio dal domicilio astrologico dei Pesci fanno prendere una decisione importante. Tenete conto del fatto che a breve possono arrivare delle notizie in grado di capovolgere l'attuale sfera amorosa, in modo imprevedibile. Affrontate tutto con coscienza e concretezza.

Gemelli: Luna in quadratura dà il via a un'emotività così eccessiva che fa tendere al pianto.

Come una valvola di sfogo che fa fluire le sensazioni in modo dirompente, attenzione però a non colpevolizzare gli altri di questo atteggiamento che fa drammatizzare in maniera esagerata.

Cancro: Luna dai Pesci sprigiona un potere che diventa quasi un sesto senso. Così cogliete i sentimenti delle persone come se fossero i vostri. Sondate l'interiorità altrui e percepitene ogni minima vibrazione, così potete capire cosa provano le persone per voi e ricambiare con maggiore slancio.

Leone: alcuni amici non sono sinceri nei vostri confronti e possono solo creare noie, risultando d'intralcio nell'attuazione dei desideri a cui ambite. In amore, sentite qualche tensione inferta da Venere e Urano in quadratura che causano litigi. Ma ricordate che "l'amore non è bello se non è litigarello"

Vergine: potete dimostrare l'affetto che provate per gli altri più con i momenti di dolcezza che con le parole.

In questo momento alcune persone possono avere bisogno di voi, quindi accarezzate l'anima delle persone a cui volete bene. Mercurio può sprigionare la sensazione di non essere capiti dagli altri, ma non siate impulsivi e non abbiate fretta, sarete ricambiati.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete alla ricerca di nuovi stimoli che rendano più interessante ed eccitante la sfera amorosa. Urano e Nettuno dal Toro esortano voi in coppia ad approfondire tutti i lati della storia, rivoluzionando ciò che non va e voi single a introdurre nuove idee frizzanti e creative.

Scorpione: Luna, Nettuno e Mercurio dai Pesci sprigionano un modo di fare più romantico, che fa esternare l'affetto dando molta importanza ai piccoli gesti.

Siete molto carichi di immaginazione e potete applicarla approfondendo molteplici interessi. La fortuna vi sorride e contrasta una posizione di Saturno in quadratura che cerca di provocare scoraggiamento.

Sagittario: ponderate bene le mosse giuste da fare per attuare i vostri progetti. Saturno e Sole sono in posizione benefica e garantiscono disciplina e precisione. Forse al momento non ci sono novità in arrivo, ma riflettete con maggiore coscienza sul da farsi chiedendo anche consiglio a una persona a voi cara.

Capricorno: gli astri sono favorevoli nei vostri riguardi e rimettono in piedi le speranze.

Solo Sole in quadratura può rendervi alquanto pigri, ma forse ciò è dovuto allo stress accumulato nei giorni scorsi. Gli astri esortano a fare qualcosa di insolito per ribaltare una situazione amorosa in sospeso.

Acquario: Luna influisce in maniera sensibile dai Pesci e diffonde una ricettività più profonda ed emotiva. In sinergia con Saturno, potete avviare i progetti a cui ambite con un maggiore metodo e con una cura dei dettagli minuziosa. In amore, alcune storie sono rallentate da una quadratura di Venere che riconoscerà nuovi meriti più tardivamente.

Pesci: Luna nel segno aiuta a prendere le decisioni giuste, elargendo una sensibilità e un'intuizione uniche.

Attenzione però a non farvi prendere dalla malinconia poiché schiacciati dal peso delle responsabilità. Forse state perdendo di vista il vostro obiettivo e gli astri indicano una strada che vi rende più pazienti e impegnati nel concretizzare i sogni.