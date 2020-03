L’Oroscopo del 14 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. In mattinata la Luna (fase gibbosa calante) abbandonerà il segno dello Scorpione per portarsi nel domicilio del Sagittario. Questo è un periodo di grande apprensione per tutti, ma presto tornerà il sereno. Per il Toro sarà un inizio weekend in cui si noterà un netto recupero, mentre l'Ariete sarà in cerca di attenzioni.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa giornata.

L'oroscopo del 14 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarete in cerca di attenzioni e sarete desiderosi di uscire e darvi da fare ma purtroppo non potrete esporvi troppo. Ad alcuni tra i nativi arriverà una determinata notizia che dovranno prendere con le pinze e senza andare nel panico visto che si rivelerà tutto sommato positiva. Le vostre energie risulteranno un po' scarse ed anche la pazienza sarà labile. Tenetevi a debita distanza dai possibili pericoli.

Toro: in arrivo un sabato promettente di netto recupero il ché sarà propizio per coloro che si sentono con le mani legate.

State vivendo una situazione particolarmente surreale ed avete timore che possa andare storto qualcosa. In giornate come questa riscoprite il vero valore della vita e delle piccole cose che sinora avete quasi sempre dato per scontato.

Gemelli: sarà un sabato apatico, avrete l’umore sotto ai tacchi. Diverse questioni vi risultano poco chiare e concrete. La vostra stabilità mentale rischierà di vacillare quindi dovrete essere maggiormente prudenti e correre ai ripari.

Cercate di non strafare e rinviate eventuali discussioni. In famiglia la situazione sarà un po' instabile. Non esagerate con il cibo, razionate.

Cancro: in arrivo un buon sabato, ma l’oroscopo invita ad essere prudenti e suggerisce di abbassare i toni dato che c’è una situazione poco stabile in atto. Il lavoro per il momento si trova in secondo piano, ma in casa ci saranno delle questioni improrogabili da sistemare.

In questo weekend molti tra i nativi dovranno rivedere l’alimentazione, riorganizzare i conti, sistemare eventuali danni. In amore non fatevi mai da parte. La prossima settimana sarà particolarmente sprintosa.

Leone: questo inizio weekend rischierà di portare un po' di tensione all’interno delle mura di casa. Una situazione richiederà la vostra particolare attenzione e dovrete essere abili nel destreggiarvi tra le insidie che potrebbero sorgere. Cercate di tenervi a distanza dai litigi in famiglia, non vale la pena perdere tempo a discutere. In questo periodo è necessario mantenere la calma, soprattutto per la vostra mente.

Vergine: in giornata cercate di evitare le polemiche, anche se non vi risulterà facile dato che potreste ritrovarvi a delineare i vostri spazi. Non saranno da escludersi delle emozioni in più, soprattutto in serata. Qualcuno potrebbe essere preoccupato per la sua salute o per l’aspetto fisico. Un po’ di sano riposo non potrà che giovarvi.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 14 marzo invitano a non dare per scontata una determinata situazione. Questo sabato si rivelerà interessante e produttivo, quindi sarà possibile ottenere qualcosa in più. L’amore per il momento risulta un po' in stand by così come i vostri progetti.

Ultimamente siete troppo pensierosi e dormite poco e/o male.

Scorpione: vi sentirete un po' soffocare in queste 24 ore di fine settimana. Molti nativi saranno preoccupati per qualche situazione, forse economica, magari per via delle bollette, mutui o lavoro. Una scadenza sta per avvicinarsi e non sapranno come agire. Prendetevi del tempo e fidatevi del vostro istinto. In famiglia il supporto non vi mancherà. Possibili messaggi in arrivo, tenete d’occhio il telefonino.

Sagittario: in questo periodo, purtroppo, ci sono più incertezze che certezze. Cercate di darvi sempre qualcosa da fare: imparate, leggete, pulite.

Tenendo la mente distratta non rischierete di andare in escandescenze. Avrete una gran voglia di fuggire, ma cercate il più possibilmente di non esagerare. Possibili mal di testa o problemi alla pressione.

Capricorno: mai come in questo periodo vi sentite abbattuti, ma per fortuna non siete soli. Occorrerà essere molto forti e pacati, a partire da metà pomeriggio potrebbe arrivare una svolta significativa per alcuni nativi. Presto avrete modo di emozionarvi per una questione che vi sta a cuore. Mangiate più frutta e verdura e non fate le ore piccole.

Acquario: in questa giornata sarete molto apatici e spossati, il vostro malumore sarà (quasi) stellare.

Nel lavoro qualcosa vi preoccupa, forse temete di perdere l’occupazione o di vedervi dimezzare la paga. Comunque sia, abbiate pazienza e attendete che passi la tempesta. In amore, le coppie risulteranno molto unite. Sfruttate queste 24 ore per concedervi delle confidenze personali.

Pesci: 'A buon intenditore poche parole': in questa giornata sarà meglio non dilungarsi troppo soprattutto con il partner. Chi vive da solo si sentirà schiacciato dalla noia e avrà una gran voglia di fuggire. Le emozioni risulteranno in subbuglio, ma cercate di essere più pazienti del consueto. Presto la situazione generale migliorerà ed anche nel lavoro sarete pronti ad eventuali cambiamenti.