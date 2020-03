Le emozioni entrano in gioco nell'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 14 marzo, con Luna presente in Scorpione che emana sensazioni intense. Una ricettività istintiva e magnetica pervade anche la Vergine, il Capricorno, i Pesci e il Cancro, che amano in modo più passionale e turbinoso. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Scorpione nell'oroscopo di sabato

Ariete: mille dubbi fanno capolino nella mente e offuscano alquanto la felicità di coppia che tanto desiderate.

Allora, che ne dite di fare pulizia nella mente, capendo quali situazioni sprigionano queste vostre incertezze? Mercurio in posizione benefica dall'Acquario fa luce su alcune questioni rimaste in sospeso.

Toro: insofferenti al legame sentimentale, poiché alla ricerca di un mutamento che provochi maggiore eccitazione, possono sorgere delle tensioni in coppia dovute all'opposizione di Luna con Urano e Venere, che sprigionano il desiderio di essere più liberi e al tempo stesso di avere accanto il partner.

Che ne dite di vivere la storia nel presente senza pensare troppo al futuro?

Gemelli: Luna dallo Scorpione vi invita a essere più passionali e al tempo stesso introspettivi con la persona amata. Che ne dite, quindi, di chiarire eventuali malintesi? Solo così potete aprirvi all'amore in maniera più profonda e meno drammatica.

Cancro: l'influenza del satellite notturno dallo Scorpione si fa sentire e incrociando le sue energie, con Saturno in opposizione, sprigiona correnti emotive che sono state a lungo placate nella vostra interiorità.

Proprio adesso salgono a galla impetuose ed esplodono come un fiume in piena, poiché desiderose di affermarsi nel vostro cuore.

Leone: gli astri dal Capricorno ricordano che le vostre idee sono troppo ambiziose. Che ne dite, quindi, di valutare bene le vostre scelte e di portare avanti i progetti a due con maggiore equilibrio? Solo così potete ottenere successo.

Vergine: il "sesto senso" è molto sviluppato grazie agli influssi lunari dallo Scorpione, che offrono percezioni quasi preveggenti.

In questo modo riuscite a captare anche ogni minima sfumatura del partner, entrando nella testa e nel cuore della persona amata e applicando tanta sensualità nel modo di amare.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto vicini a Luna, siete passionali e ricercate una maggiore intensità emotiva. Il coinvolgimento fisico può anche indurre a manifestare una certa possessività nei confronti del partner. Mercurio favorevole garantisce buone notizie.

Scorpione: intuitivi e passionali, percepite in maniera sottile sia le emozioni vostre, che quelle del partner e le governate al meglio, investendole nella relazione a due con circospezione e sensibilità.

Molto complessi, ma veramente capaci di amare, quasi intimorite con il vostro spiccato magnetismo.

Sagittario: alti e bassi in amore possono essere causati da Nettuno e Sole, che quasi sfidano a superare un ostacolo che solo all'apparenza è insormontabile. Infatti basta trovare la soluzione giusta per superarlo al meglio, confidando anche sull'aiuto di Mercurio favorevole.

Capricorno: le scelte che fate in coppia risentono molto dell'influenza lunare e di quella solare, che in sinergia con Saturno mettono sulla strada giusta quella che fa concretizzare i progetti amorosi in maniera più seria e concreta.

Il reciproco sostegno è alla base del rapporto sentimentale che state vivendo.

Acquario: Venere in quadratura può creare qualche tensione e produrre insoddisfazione anche a causa di Urano dissonante. Non temete, poiché sono in arrivo novità per voi Acquario in coppia. Dovete solo cogliere l'attimo al volo senza lasciarvi ottenebrare da un'eccessiva gelosia nei confronti del partner.

Pesci: più affascinanti e magnetici grazie agli influssi lunari, ritrovate un nuovo equilibrio interiore prezioso per la relazione a due. Esaminando le vostre scelte con maggiore sicurezza in voi stessi, poiché assistiti da Sole e Nettuno nel segno, riuscite ad affermare che le decisioni prese in coppia sono quelle da portare avanti con coraggio.