È iniziata una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le stelle con l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci. Di seguito l'Oroscopo per scoprire come andranno le giornate comprese tra lunedì 30 marzo e domenica 5 aprile 2020.

Ariete: Venere inizierà un transito importante, per questo motivo è possibile che giungano delle novità. Qualcuno potrebbe vivere dei momenti di confusione, cercate di evitare le situazioni complicate. In campo lavorativo è possibile una fase di recupero dopo dei lievi disagi che hanno rallentato i vostri progetti.

Toro: settimana faticosa per i nati sotto questo particolare segno, in campo amoroso non sarà semplice confrontarsi con il partner.

È importante che non vi abbattiate ed abbiate fiducia riguardo al futuro. In campo lavorativo sono in arrivo delle buone prospettive.

Gemelli: in amore potrebbero esserci delle soluzioni ad alcune complicazioni degli ultimi tempi. Le coppie in crisi potranno infatti recuperare il loro rapporto. In campo lavorativo sarà un'ottima settimana, definite al meglio la vostra situazione economica.

Cancro: nel lavoro è possibile che alcuni progetti subiscano dei rallentamenti, questo potrebbe non soddisfarvi, ma ricercate soluzioni che potrete sfruttare nei prossimi mesi.

In campo amoroso la settimana si chiuderà con un grande energia per il segno.

Leone: con Saturno in opposizione non sarà semplice gestire i rapporti lavorativi con i collaboratori. È possibile che con la fine del periodo vi sentiate particolarmente stanchi, non mancherà stress. In campo sentimentale bisognerà attendere il fine settimana per poter vivere delle belle emozioni.

Vergine: siate prudenti in amore, Venere inizia un transito nel segno, ma questo potrebbe rendervi polemici.

Le storie nate di recente è possibile che facciano sorgere dei dubbi. A livello professionale potrebbero esserci dei cambiamenti.

Astrologia della settimana per tutti i segni zodiacali

Bilancia: periodo di nervosismi per il segno, in campo lavorativo non vi sentite soddisfatti dell'operato dei vostri collaboratori. In campo amoroso è possibile che nascano delle tensioni causate da alcune indecisioni riguardo il vostro rapporto di coppia.

Scorpione: Venere non è più in opposizione, per questo motivo potrete recuperare alcuni rapporti. Cercate di non stressarvi troppo e sarà possibile recuperare soprattutto nella parte centrale del periodo. In campo professionale le situazioni lavorative in bilico saranno chiarite al più presto.

Sagittario: in amore in questo momento dovrete essere prudenti, delle difficoltà potrebbero sorgere nei rapporti di coppia. A livello professionale, qualcuno desidera cambiare la propria mansione in favore di nuovi cambiamenti.

Astri e stelle della settimana per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: la settimana vi vede sottotono, in campo professionale è importante che vi prendiate del tempo per comprendere come gestire e superare le problematiche sorte nell'ultimo periodo.

In campo amoroso è importante che vi concentrate sulla vostra relazione, senza farvi distrarre da situazioni appartenenti al passato.

Acquario: con Venere dissonante non sarà semplice gestire i rapporti di coppia in questo periodo. Con l'inizio di aprile, non riuscirete a concentrarvi sulla vostra relazione. Nel lavoro sono in arrivo dei nuovi progetti.

Pesci: cercate di non agitare le acque in campo lavorativo, ci sono stati dei cambiamenti a cui dovete ancora abituarvi. In amore il fine settimana sarà importante per chiarire, potrebbero anche arrivare delle novità.