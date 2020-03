Una nuova settimana sta per prendere il via, la terza del mese di marzo. Arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo del giorno 16 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo nel dettaglio quali novità hanno in serbo stelle e pianeti.

Stelle e oroscopo del 16 marzo da Ariete a Vergine

Ariete: in amore, se avete qualcosa da dire, questa è la giornata migliore per farlo. Anche i single avranno modo di farsi avanti con qualcuno. Nel lavoro non mancherà qualche momento di calo nella seconda parte della giornata.

Toro: per i sentimenti sarà una giornata importante per mettere in chiaro alcune cose. Nel lavoro avete diverse cose per la testa, al momento avrete anche la possibilità di recuperare dal punto di vista fisico.

Gemelli: a livello amoroso c'è ancora qualche fastidio nelle relazioni che hanno vissuto una crisi in passato. Nel lavoro pensate fin da ora alle scelte da fare per il futuro.

Cancro: in amore non rimandate nessuna discussione al futuro. Chi ha due storie deve fare una scelta. A livello lavorativo sarà semplice mantenere la calma.

Martedì e mercoledì saranno poi delle giornate agitate.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale qualcosa potrebbe non funzionare in amore in questa giornata. Dovrete risolvere un problema entro metà settimana. Nel lavoro le situazioni difficili si risolveranno.

Vergine: per i sentimenti non mancherà qualche conflitto che bisognerà risolvere al più presto. Date ascolto alle esigenze della persona che sta al vostro fianco.

Nel lavoro le soddisfazioni arriveranno nei prossimi mesi.

Previsioni e oroscopo del 16 marzo: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale è importante non essere troppo lontani dalla persona amata. Se avete delle cose da dire fatelo ora. A livello lavorativo, se ci sono stati problemi si potranno risolvere nei prossimi giorni.

Scorpione: in amore Mercurio in transito favorevole porta maggiori situazioni di interesse, in particolare nelle storie d'amore.

Nel complesso la settimana partirà in maniera positiva. Nel lavoro avete la necessità di avere qualche conferma.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione a discussioni che potrebbero nascere per questioni economiche. A livello lavorativo alcune crisi del momento dovranno essere affrontate con coraggio.

Capricorno: in questa giornata ci saranno dei momenti migliori in amore visto che la Luna sta per entrare nel vostro segno. Attenzione solo ad alcune scelte, non siate troppo leggeri. Nel lavoro siete indecisi se rinnovare un accordo oppure no.

Acquario: in amore la giornata è positiva, abbiate più fiducia nel futuro perché tra qualche mese non mancheranno le belle emozioni.

Nel lavoro c'è un problema legato al lato economico, dai prossimi giorni potrete tentare delle soluzioni.

Pesci: per i sentimenti non manca una certa agitazione. Ci sono alcune discussioni in famiglia. Nel lavoro cercate di mantenere i nervi saldi, potreste vivere qualche scontro con qualcuno.