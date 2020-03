L'oroscopo del 15 marzo è pronto a rivelare il possibile andamento di questa giornata di fine weekend. Per le persone nate sotto il segno dell'Ariete è una giornata all'insegna del romanticismo. I nativi del Cancro devono ritrovare la sintonia di coppia e occuparsi di più ai progetti domestici o familiari. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Il vostro è un segno che sa essere romantico, anche nei periodi più disparati.

Il weekend si conclude in maniera positiva. Non si esclude la possibilità di trascorrere dei momenti che potreste ricordare a lungo. Pian piano vi libererete anche di quella pesantezza, che opprimeva i vostri sentimenti. Il grigiore e la nebbia invernale sono pronti a cedere il proprio posto al sole tiepido della primavera e, nonostante ancora qualche incertezza presente dentro di voi, vi sentirete meglio.

Toro – Sfruttate questo periodo per scambiare quattro chiacchiere con coloro che trascorrono la quarantena con voi.

Per affrontare serenamente questa quarantena, vi conviene mettere in stand-by tutte le questioni irrisolte che possono provocare litigi, discussioni, battibecchi a non finire. Cercate di mantenere la serenità in casa. Esprimete i vostri sentimenti tramite uno sguardo, un sorriso, una parola di conforto.

Gemelli – In questo periodo non mancano le emozioni, piccole ma coinvolgenti. È una giornata ideale per far emergere i vostri bisogni affettivi.

Se ci sono problematiche in corso, disagi o situazioni insoddisfacenti, questa giornata di fine weekend è preziosa anche per trovare il coraggio di voltare pagina. Dovete solo credere di più in voi stessi e vedrete che diventerete più costanti, precisi ed efficienti del solito e con qualche sfumatura di diplomazia in più.

Previsioni di domenica 15 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Cercate di ritrovare la sintonia di coppia, dedicandovi ai progetti domestici o familiari.

Grazie alla disponibilità e tolleranza, ritroverete quell'intesa perduta. Per combattere la noia di stare chiusi in casa, fate le pulizie profonde, trascorrete il tempo a leggere libri o a guardare serie tv. Ci sono tante cose da fare in casa, come cucinare, cambiare la disposizione dei mobili, riparare i piccoli difetti domestici. Coloro che si sono separati da poco, devono schiarirsi le idee prima di buttarsi a capofitto nei nuovi progetti.

Leone – L'atmosfera è piuttosto tesa in questo periodo e di certo non per motivi rassicuranti. La famiglia, un imprevisto, una situazione complicata da affrontare, insomma, andateci piano.

Qualunque sia il motivo, a fine mese potreste cambiare idee e pentirvi di quello che avete detto o fatto. A fine mese l'atmosfera si aggiusta, diventa più serena e respirabile. Presi dalla situazione del momento, non darete il meglio di voi stessi ma queste giornate critiche le supererete alla grande. L'oroscopo consiglia di non gettare la spugna.

Vergine – Uno dei motivi del vostro stato d'animo teso e preoccupato potrebbe essere anche l'amore che in questo periodo non è scorrevole, anzi. Potreste ritrovarvi in una situazione complicata, però, un po' alla volta e con molta pazienza e fiducia, ogni cosa diventerà sempre più chiara e inizierete a raccogliere risultati soddisfacenti.

Ad aprile, il vostro cuore vi offrirà emozioni profondi e coinvolgenti. Trovare lavoro in questo periodo è sconsigliato ma il vostro fiuto scoverà ottime occasioni proprio ad aprile.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se nutrite il desiderio di mettere in cantiere un progetto o un'iniziativa che riguarda voi e il partner, aspettate tempi migliori. Per l'amore si prospetta una giornata vivace, cercate di rinforzare la vostra relazione. Se per la fine mese non sarete soddisfatti, il vostro cuore farà i capricci. Trattatevi bene e ricordatevi di far entrare nella vostra testa solo pensieri positivi.

Un atteggiamento sereno influisce tantissimo sul benessere generale.

Scorpione – Avete la possibilità di conoscere gente interessante sui social network. Lasciate emergere le vostre emozioni ed esprimetele, senza vergogna o timidezza. La vostra determinazione e la vostra grinta vi aiutano a fare il primo passo. Dunque, siete perfettamente equipaggiate per trovare e conquistare l'amore ma cercate di non ripetere gli stessi errori del passato.

Sagittario – Un atteggiamento più concreto, forse disincantato, vi aiuta a osservare la vostra situazione con uno sguardo diverso e più profondo del solito.

Siete, quindi, pronti a prendere decisioni importanti che si riveleranno utili nel prossimo mese. Le emozioni decolleranno nell'ultima parte di marzo ma già da adesso godete di configurazioni abbastanza positive. Nel complesso, questo è un periodo costruttivo. Iniziate questa seconda metà del mese con buoni propositi, nutrendo nel vostro cuore la certezza che tutto presto si risolverà e otterrete quello che desiderate.

L'oroscopo di domenica 15 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo buono per tutte quelle coppie che stanno cercando di realizzare progetti concreti, legati all'ambito domestico, al futuro dei figli o ad altre questioni pratiche.

Cercate di ritrovare anche quel pizzico di romanticismo per tenere in piedi la vostra relazione di coppia. Buon periodo anche per dialogare, divertirvi e trascorrere più tempo con la famiglia. Anche in ambito economico potreste ricevere qualcosa in più.

Acquario – Condivisioni, romanticismo, gesti inaspettati. Iniziare così questa seconda parte di marzo vi garantisce ottimismo e fiducia nell'avvenire e nei progetti che intendete realizzare insieme alla vostra dolce metà. Ottimo momento per mettere in chiaro alcune cose e trovare l'accordo su argomenti sui quali magari in precedenza avevate litigato.

I single che sognano l'amore vero, potrebbero trovarlo tramite social network. Fate attenzione ai profili fasulli o a persone che fingono di essere interessati a voi solo per farvi illudere o per una scommessa fatta con gli amici.

Pesci – In questo periodo siete più riflessivi del solito. Preferite approfittare di questo periodo critico per fare un bilancio di tutte le cose che avete ottenuto fino alla scorsa settimana e organizzare nuovi progetti per il futuro da avviare nei prossimi mesi. In questo periodo apprezzate moltissimo la compagnia della famiglia, magari insieme potreste organizzare un viaggio nei mesi più caldi dell'anno.

Se avete dubbi o state vivendo una situazione incerta, l'oroscopo vi invita ad avere più fiducia nel destino.