L'oroscopo del 16 marzo è pronto a soddisfare ogni tipo di curiosità da parte degli amanti delle previsioni astrologiche giornaliere. Per i nativi del Toro è un periodo di riflessione, invece, le persone del Cancro sono alle prese con un problema difficile da risolvere. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Dopo la scorsa settimana un po' agitata e turbolenta, forse in questa giornata di lunedì vi chiudete a riccio.

Avete bisogno di capire certe sfumature o di comprendere che direzioni stanno prendendo i vostri affari di cuore. Una piccola pausa riflessiva che vi aiuta a partire ad affrontare egregiamente questo periodo critico Questa forma di pigrizia che vi colpisce in questa settimana avrà vita breve. Dopo una decina di giorni sarete pronti ad affrontare tutte le insidie della vita.

Toro – Per alcuni di voi questo non è un periodo romantico ma di riflessione. In questa giornata potreste notare dei dettagli mai visti prima.

Potrebbe esserci una frenesia di attività online che vi ruba completamente l'attenzione e vi trascina via. L'oroscopo raccomanda di chiedere aiuto alle persone, pronte a dispensare consigli e farvi da guida. In questo modo, imparerete molto sulle persone che vi hanno aiutato. Il vostro cuore potrebbe sussultare a fine mese.

Gemelli – Questa settimana si apre con una ventata di emozioni e tenerezza.

Se ci sono questioni rimaste in sospeso, affrontatele entro 24 ore, perché sarà più facile trovare un punto d'incontro e arrivare a una soluzione senza litigare. Coloro che sono testardi di natura devono fare attenzione, perché in questa settimana a loro viene chiesto di costruire una struttura in una zona molto ventosa. Se costruite una struttura con materiali rigidi, scoprirete che il vento la spezzerà in due.

Se, tuttavia, costruite il vostro edificio con materiali flessibili, si piegherà nel vento e durerà molto più a lungo.

Previsioni di lunedì 16 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Qualche problema sicuramente c'è in questo periodo. Siete alle prese con l'insoddisfazione oppure con una situazione concreta che non sapete come risolverla. Di sicuro, nel vostro cuore c'è una tempesta che dovete affrontare con prudenza. Il nervosismo diminuirà con il tempo e presto tornerete a essere lucidi. Anche se le insoddisfazioni emotive non andranno via subito, a fine mese potrete chiudere con i vecchi problemi e iniziare una fase diversa e felice per il vostro cuore.

Il mese di aprile potrebbe offrirvi vantaggi validi per la carriera e il denaro.

Leone – L'atmosfera turbolenta di questo periodo non rende facile la vita di coppia o di famiglia. Se ci tenete al rapporto, dovete muovervi con massima cautela. Non usate l'arma della provocazione per affrontare eventuali discussioni. Siate prudenti, perché questa atmosfera così litigiosa a fine mese sarà un ricordo lontano. Ma ci vorranno giorni prima che il vostro cielo astrale torni ad essere sereno. Evitate di scendere in campo, pronunciando parole che in seguito potreste pentirvene in coscienza solamente per averle dette.

Capitano momenti così, anche agli innamorati sinceri. Dovete solo avere più fiducia nel destino.

Vergine – Gelosia, interna ed esterna, un colpo di fulmine per una persona impegnata che avete conosciuto sui social network. Chissà qual è il vero motivo del vostro malcontento. Forse non siete felici perché non trovate la persona giusta. In ogni caso, non dovete mai cedere nella disperazione. È vero che questo è un periodo di restrizione, ma è soprattutto vero a fine aprile potreste realizzare i vostri sogni nel cassetto. L'amore arriverà quando meno ve lo aspettate. In campo lavorativo muovetevi con cautela in questa fase difficile per tutti e tenete sotto controllo la salute.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Dialogo e confronto aiutano a risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso fino ad adesso. Se il problema fosse la mancanza di stimoli, l'oroscopo raccomanda di non mandare all'aria la vostra pazienza ma di tenerla intatta. Se, invece, il problema riguardasse il denaro, è meglio stare alla larga da questo argomento, altrimenti rischiate di compromettere la serenità in casa. Dovete sfruttare questo periodo per stabilire un rapporto emotivo profondo con il coniuge, è utile per tenere in piedi tutto ciò che insieme avete costruito fino ad adesso.

Questo periodo critico finirà presto, perciò non dovete perdere di vista i risultati ottenuti in campo professionale.

Scorpione – Questo è un periodo più adatto per i cuori caldi e appassionati, che non hanno paura di mettersi in discussione e che sanno accettare tutte le sfumature della vita. Emozioni forti si avvicendano: a giorni vi offrono il dolce, in altri bocconi amari. È meglio, quindi, non prendere decisioni avventate e aspettare un periodo meno contraddittorio. Ricordate a voi stessi che l'amore è bello anche quando non è lineare. Anche i soldi sono più che benvenuti. Non mollate!

Sagittario – Giornata ideale per mettere a posto quelle situazioni che, durante i mesi precedenti, hanno mostrato qualche difetto di fabbrica.

Anche se i prossimi mesi si configureranno come un grande momento per la vostra carriera, sfortunatamente questa giornata potrebbe sembrare senza speranza. Compiti banali, di routine, non gratificanti potrebbero richiedere molto tempo sul lavoro. Tuttavia, non lasciare che la frustrazione interferisca con le vostre prospettive per il futuro.

L'oroscopo di lunedì 16 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – I mesi precedenti probabilmente sono stati intensi, ma impegnativi e a tratti contraddittori. Dunque, che sollievo questo momento! Potreste fare conquiste sui social network, risolvere una questione rimasta in sospeso per troppo tempo o scoprire il piacere di dialogare con persone che prima della pandemia avete trascurato per lavoro o per studio.

Se c'è un piccolo attrito tra voi e il partner, non fatevi prendere dal panico, però. Passerà, probabilmente entro domani.

Acquario – Questo è ancora un periodo nervoso, che vi costringe a prendere coscienza di tutto ciò che non funziona. Se avete il morale a terra, dovete reagire. Pensate che questi momenti sottotono hanno le ore contate, infatti, ad aprile sarete fuori dalla zona dell'incertezza e pian piano tornerete ad avere più fiducia nel destino, a essere più ottimisti, allegri e sereni. Sarà, comunque, un periodo che vi aprirà gli occhi. Questa è una giornata insidiosa, stancante, soprattutto per il campo medico e militare.

Solo con l'attenzione si potrebbero evitare errori e contrattempi.

Pesci – Nel tentativo di essere la stella più brillante e migliore sul palco, potreste allontanare i membri più importanti del vostro pubblico. Assicuratevi di essere sempre voi stessi e di non indossare una maschera diversa con persone diverse solo per essere in simbiosi con loro. Gli altri si accorgono se state o no indossando una maschera. Cercare di ingannare gli altri è segno di mancanza di rispetto! Amore? Che confusione nel vostro cuore! Ad aprile, in campo lavorativo, avrete le idee più chiare e riuscirete a muovervi con maggiore tempestività.

Forse riuscirete a concretizzare situazioni vantaggiose per il denaro e la carriera.