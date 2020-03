La prima settimana del mese di marzo sta per prendere il via. Come comincia, dal punto di vista astrologico, questa prima parte del mese? Leggiamo l'Oroscopo e le previsioni del 2 marzo per tutti e dodici i segni zodiacali, con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Stelle e oroscopo del 2 marzo: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore Venere favorevole entro il 7 vi permetterà di chiarire alcune situazioni. Stelle che vi invitano da fare una scelta da qui ai prossimi giorni.

Nel lavoro prendete le distanze da tutti quei progetti che sono inutili da portare avanti.

Toro: per i sentimenti il cielo alimenta la voglia di fare nuove conoscenze. Rapporti conflittuali con Scorpione e Pesci che potrebbero creare qualche problema pesante. Nel lavoro, se una persona non vi piace potreste anche cambiare gruppo.

Gemelli: a livello amoroso le coppie che stanno insieme da tempo hanno dovuto affrontare qualche problema, ma ora tutto andrà a risolversi. Nel lavoro buone notizie in arrivano, ci sono nuove opportunità che vi permettono di risolvere i contenziosi nati l'anno scorso.

Cancro: per i sentimenti evitate di fare troppe cose e dedicatevi più tempo alla persona che sta al vostro fianco. A livello lavorativo alcuni pianeti opposti portano svantaggi, ma questo non vuol dire che le cose vanno male.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna che torna favorevole. Attenzione solo ad alcune parole di troppo che potrebbero farvi arrabbiare. Nel lavoro possibile che abbiate ricevuto una conferma.

Questo è un periodo che invita a tagliare tutto il superfluo.

Vergine: a livello amoroso situazione generale positiva, anche per coloro che vogliono fare nuovi incontri. Nel lavoro alcune questioni potreste vivere momenti di calo, ma si tratta solo di qualcosa di passeggero.

Bilancia: per i sentimenti, se avete vissuto una chiusura non è possibile recuperare.

Vi sentite più motivati. Nel lavoro giornata positiva, alcuni però stanno pensando se sia il caso di lasciare un progetto per farne partire uno nuovo.

Scorpione: in amore energia positiva, tenetevi solo lontani dalle discussioni inutili. A livello lavorativo potrebbero arrivare dei vantaggi in questo mese. Agite solo con la massima cautela.

Sagittario: a livello sentimentale Luna dissonante. Sarà una giornata sottotono nella quale il vostro amore sarà messa alla prova. Nel lavoro sarà importante evitare rischi e situazioni che potranno compromettere alcune questioni che fino a questo momento andavano bene.

Capricorno: in amore, se siete single da tempo è arrivato il momento di rimettersi in gioco. In questa giornata il consiglio è quello di dire tutto quello che pensate. Nel lavoro attenzione alle discussioni che potrebbero prendere delle brutte pieghe.

Acquario: per i sentimenti giornata importante per chiarire tutte le cose che non vanno. Nel lavoro alcune questioni procedono a rallentatore ma questo non significa che siate in un momento no.

Pesci: per i nati sotto questo segno Luna dissonante che porterà agitazione in una storia sentimentale. A livello lavorativo alcune dispute legate al passato vanno avanti.

Bene i rapporti con gli altri.