È ormai finito il mese di febbraio 2020 e con il weekend arriva il mese di marzo. Scopriamo dunque cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 29 e domenica 1 marzo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo con amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni oroscopo del weekend per i primi sei segni zodiacali

Ariete: il mese si chiude con Venere nel segno, è un buon momento per il campo sentimentale. In questo weekend cercate di evitare gli sforzi, anche se in campo professionale molte saranno le cose da affrontare.

Toro: per quel che riguarda la salute, in queste giornate del fine settimana dovrete salvaguardare in particolare la gola. Vi sentite particolarmente stanchi soprattutto nella giornata di domenica. In campo amoroso le stelle sono dalla vostra parte.

Gemelli: nel weekend i nati sotto questo particolare segno vivranno un bel momento a livello amoroso. I single non dovranno sottovalutare degli incontri. A livello professionale Mercurio è dissonante, alcune questioni sono ancora da sistemare.

Cancro: in queste giornate nel lavoro avrete idee vincenti e potrete iniziare nuovi progetti.

Il mese di marzo, rispetto a febbraio, sarà migliore livello astrale.

Leone: in questo periodo potrete superare delle delusioni, che vi hanno fatto molto soffrire. In particolare nella giornata di sabato potrebbero esserci dei momenti di tensione, che comunque supererete. Nel lavoro tenetevi occupati.

Vergine: il mese di febbraio si conclude con una fase di calo, questo fine settimana sarà comunque interessante a livello lavorativo per progettare nuove situazioni.

In amore possono arrivare delle notizie importanti.

Astri e stelle del fine settimana per gli ultimi sei segni zodiacali

Bilancia: Venere e Marte sono dissonanti, dovrete saper gestire le tensioni che potrebbero nascere per chi sta in coppia. In campo lavorativo potrebbero nascere delle crisi con i collaboratori o superiori.

Scorpione: Luna in opposizione per il segno, difficoltà amorose in vista. In questo weekend, soprattutto nella giornata di domenica, potreste polemizzare in campo professionale.

Sagittario: cercate di evitare distrazioni in campo amoroso, potrebbe risentirne il vostro rapporto. In campo lavorativo, soprattutto sabato potrebbero esserci dei cambiamenti interessanti per la vostra posizione.

Capricorno: le coppie in crisi potrebbero vivere ancora dei disagi, deve passare del tempo affinché ci sia un recupero totale. In campo lavorativo sono in arrivo delle belle intuizioni da sfruttare per nuovi progetti.

Acquario: i nati sotto questo particolare segno, con la Luna favorevole nella giornata di domenica 1 marzo potranno sistemare situazioni che hanno comportato delle polemiche.

In campo lavorativo qualcosa potrebbe cambiare, ma siate prudenti.

Pesci: con il sole nel segno e Mercurio dalla vostra parte, non mancano buone emozioni. A livello lavorativo potete fare un progetto, sfruttate le stelle.