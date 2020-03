Martedì 3 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Gemelli, mentre il Nodo Lunare sosterà nel segno del Cancro. Plutone, Saturno, Marte e Giove saranno nel domicilio del Capricorno, nel frattempo Urano continuerà il suo transito in Toro. Infine Venere permarrà in Ariete come Nettuno, il Sole e Mercurio che rimarranno nell'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Pesci, meno rosee per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: Viaggi. La Luna sta per uscire dal segno ma grazie al trigono con Mercurio odierno vorrà presumibilmente donare ai nativi l'opportunità di un viaggio, magari last-minute, assieme agli affetti più cari.

Per la seconda decade il viaggio, invece, potrebbe essere metaforico come una vera e propria presa di coscienza.

2° posto Pesci: mondani. La voglia di divertimento del martedì nativo sarà probabilmente soddisfatta durante le ore serali, quando organizzeranno una scanzonata serata assieme agli amici di sempre.

3° posto Acquario: umore top. Quel sorriso stampato in volto sarà, con ogni probabilità, il miglior biglietto da visita che i nati Acquario possano mettere in campo quest'oggi. Grazie al loro mood brioso, infatti, anche chi nutriva delle perplessità sul loro conto si ricrederà.

I mezzani

4° posto Leone: soluzioni. Martedì dove i nati del segno potrebbero trovarsi ad aguzzare l'ingegno per venire a capo di situazioni inaspettate e mai affrontate prima e, per merito del sestile Luna-Venere, avranno ottime chance di risolverle egregiamente.

5° posto Capricorno: lavoro top. A discapito delle faccende amorose, relegate probabilmente in secondo piano, i nativi potranno contare sulla congiunzione Marte-Giove nella loro orbita per premere sul piede dell'acceleratore nelle faccende professionali.

6° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico, con ogni probabilità, il clima volgerà al bello dopo le burrasche emotive dell'ultimo periodo che avevano creato qualche dissapore in coppia.

7° posto Scorpione: figli. Il focus odierno sarà presumibilmente rappresentato dall'educazione della prole, che sarà motivo di scambio d'opinioni con la dolce metà per cercare un compromesso.

8° posto Toro: perplessi.

Malgrado il parterre planetario faccia il tifo per loro vi sarà la quadratura Plutone-Venere nella terza casa, che potrebbe rendere poco chiare alcune questioni familiari per i nati Toro.

9° posto Ariete: stressati. Le faccende professionali, al momento poco entusiasmanti, potrebbero arrecare un pizzico di stress nel martedì dei nati del segno. Fare attività fisica sarà un ottimo antidoto.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bizzosi. Martedì dove i nervi a fior di pelle che, c'è da scommetterci, metteranno in campo i nativi gli procureranno qualche grattacapo sul versante professionale. Sarà bene ingoiare qualche rospo onde evitare di peggiorare le cose.

11° posto Vergine: finanze flop. La situazione economica di quest'oggi non sarà probabilmente florida in casa Vergine, quindi farebbero bene ad evitare qualsiasi colpo di testa finanziario.

12° posto Sagittario: stand-by. Giornata utile per staccare la spina dal mondo circostante e fare il punto della situazione, confidando nel prossimo transito di Saturno nell'affine Acquario.