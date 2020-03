Secondo l'Oroscopo la giornata di lunedì 2 marzo sarà piena di energia positiva per molti segni, per alcuni potrebbero esserci delle sorprese interessanti, mentre per altri vi saranno piccole delusioni in amore. Interessanti saranno la quadratura della Luna con Marte e la congiunzione di Saturno con Plutone.

Approfondiamo nel dettaglio cosa riserverà la giornata per tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Segni di fuoco: Ariete con bassa autostima, Leone positivo, Sagittario sotto stress

Ariete: di solito siete persone intraprendenti ed energiche però, in questo secondo giorno del mese, potreste sentivi insicuri e con bassa autostima, non c'è da preoccuparsi perché amici e famiglia saranno sempre dalla vostra parte e vi supporteranno nelle piccole scelte quotidiane.

Forse sarete costretti a vivere qualche tensione con il partner, potrebbe essere utile reprimere la gelosia e analizzare la situazione senza farsi prendere dal panico e dal nervosismo. Non è il momento giusto per fare progetti lavorativi, cercate di rilassarvi e di dedicare del tempo ai vostri interessi. Per gli amanti della moda, una passeggiata per negozi potrebbe riservare delle belle sorprese. Se vi sentirete stanchi e spossati, una tisana calda e un bel film vi aiuteranno a recuperare le energie.

Leone: dopo qualche giorno di stanchezza e stress, finalmente vi sentirete pronti a riprendere in mano la vostra vita, l'amore potrebbe non avere un ruolo cardine in questa giornata, ma poco importa perché sarete presi dal lavoro e dalla compagnia degli amici. Avrete voglia di dare il massimo e di realizzare tutti i vostri desideri, il coraggio tipico del vostro segno potrebbe aprirvi curiose opportunità, il consiglio degli astri è quello di seguire l'istinto e di non cedere alle provocazioni dei colleghi.

Potrebbe essere il momento giusto anche per riprendere l'attività sportiva preferita, non esagerate, ripartite con calma e divertitevi, l'entusiasmo non vi manca però gli eccessi sono da evitare. Mal di gola e raffreddore, nel caso si presentino, non rovineranno affatto il vostro buon umore.

Sagittario: Giove in congiunzione a Plutone non sarà d'aiuto, potreste desiderare troppo e tutto insieme, l'eccessiva ambizione non porterà a nulla di buono, il consiglio è quello di dedicarvi a una sola idea e di sviluppare quella.

In amore potreste provare il desiderio di gettarvi su più persone contemporaneamente però, se rimanderete a tempi più favorevoli la scelta, potreste rimanere sorpresi. In famiglia qualche discussione è all'ordine del giorno, provate a non dare peso al nervosismo altrui, ritagliatevi qualche momento per voi stessi magari davanti a un buon libro o al film preferito. Stress e ansia potrebbero darvi qualche disturbo d'umore, tenete duro, stringete i denti e tutto andrà per il verso giusto.

Segni d'aria: Gemelli sottotono, Bilancia nervoso, Acquario ritrova l'energia

Gemelli: la quadratura tra Mercurio e il Sole non renderanno questa giornata memorabile: potreste sentirvi un po' ansiosi ed annoiati, nella mente avete molte idee interessanti, ma, per ora, è meglio dedicarvi alle piccole attività quotidiane che possano incrementare il vostro umore.

La giornata vi riserverà momenti allegri e spensierati con il partner, non importa cosa farete o dove andrete, la semplice presenza della vostra dolce metà aumenterà la vostra energia. Potreste non spiccare sul posto di lavoro, ma la settimana è appena iniziata, prendetevi qualche ora per riorganizzarvi e per fare il punto della situazione. Forse avrete qualche piccolo disturbo di stomaco: una dieta sana potrebbe essere d'aiuto.

Bilancia: non sarà un giorno molto entusiasmante, potreste avere delle piccole discussioni con il partner e con i colleghi. Il senso di frustrazione è alle porte: non sarà facile tenere sotto controllo il nervosismo, ma se riuscirete a mantenere la calma sarete fieri di voi stessi.

I figli, forse, vi metteranno a dura prova, cercheranno di convincervi a dargli il permesso per qualcosa che non condividerete, la cosa migliore è trovare un punto di incontro. Potreste sentirvi più permalosi del solito, i consigli non richiesti vi infastidiranno e darete un peso eccessivo alle critiche. Non preoccupatevi, presto la negatività lascerà spazio a momenti di divertimento e di entusiasmo. Attenzione alla stanchezza eccessiva, il consiglio degli astri è quello di riposarvi senza alcun senso di colpa, vi sveglierete carichi e pronti all'azione.

Acquario: l'ansia e la negatività dei giorni passati sono solo un brutto ricordo, sarete pronti ad affrontare la giornata con entusiasmo e a dedicarvi ai vostri interessi e alla vostra dolce metà.

Apprezzerete moltissimo la compagnia del vostro partner, potreste preparare una cenetta romantica: verrete, sicuramente, apprezzati. Il lavoro procederà normalmente, non ci saranno impennate positive o negative, potreste avere qualche piccola discussione con i colleghi, ma si tratterà di un'incomprensione di poto conto, provate a non dargli troppo peso perché tutto si risolverà presto. Potrebbe essere il momento giusto per riprendere a fare sport, la vostra ritrovata energia vi aiuterà in questo e alimenterà il vostro desiderio di rimettervi in pista.

Segni di terra: Toro pieno di entusiasmo, Vergine sopraffatto, Capricorno esplosivo

Toro: Urano vi garantirà una giornata energica e ricca di voglia di fare, potreste sentivi un po' sopraffatti dalle vostre molteplici idee, il consiglio è quello di cercare di fare un po' d'ordine nella vostra testa e di impegnare tutte le energie in ciò che veramente amate. L'eros non sarà il punto forte di questa giornata, ma il feeling con il partner subirà un incremento positivo. Se siete ancora single, ma innamorati, potrebbe essere il momento giusto per dichiararvi: il romanticismo conquisterà il vostro amato.

L' eccessivo entusiasmo sul lavoro potrebbe prosciugare le energie, la settimana è lunga, il consiglio è quello di dedicare del tempo a voi stessi. Attenzioni ai piccoli malanni di stagioni, una leggera influenza, forse, si presenterà a fine serata, niente di preoccupante, una bella dormita vi rimetterà al mondo.

Vergine: Mercurio e Nettuno non renderanno questa giornata memorabile, potrebbe esserci qualche discussione in famiglia e qualche piccola incomprensione con il partner. Il vostro carattere battaglierò cercherà di spingervi a un confronto diretto però sarà il momento giusto per utilizzare la diplomazia: astenetevi dai confronti infuocati e attendete che tutti gli animi, compreso il vostro, si siano calmati.

Potreste sentirvi sottotono sul lavoro, avrete molte faccende arretrate, ma poco tempo da dedicargli, il consiglio delle stelle è quello di non farvi prendere dal panico e di riorganizzarvi. Raffreddore e mal di gola sono alle porte, niente di eccessivo, bere delle tisane con il miele potrebbe mitigare i sintomi.

Capricorno: Marte e Saturno aumenteranno il vostro spirito competitivo e battagliero, avrete voglia di mettervi in gioco e di raggiungere tutti i vostri obiettivi. Questa settimana partirà al top per quanto riguarda il lavoro: impegno, dedizione e forza di volontà saranno le vostre caratteristiche principali.

Il partner potrebbe sentirsi un po' intimorito dalla vostra determinazione, ma anche affascinato perché il vostro essere così decisi gli trasmetterà sicurezza e protezione. La vostra tenacia verrà ricompensata e potreste ricevere delle belle sorprese. Dal punto di vista della salute tutto andrà per il verso giusto, potreste avere mal di testa o lievi disturbi di stomaco però niente potrà scalfire il vostro entusiasmo. Attenzione a non eccedere con le bibite gassate o con cibi troppo calorici.

Segni d'acqua: Cancro desideroso di relax, Scorpione sensuale, Pesci stanco

Cancro: la fortuna non sarà esattamente dalla vostra parte nella giornata però riuscire ad affrontare tutto grazie alla vostra personalità.

Potreste avere delle piccole discussioni con l'anima gemella, magari per questioni domestiche o per l'educazione dei figli, il consiglio degli astri è quello di non usare parole troppo forti, cercate di entrare in empatia con il partner e tutto si risolverà. Al lavoro non spiccherete, ma riuscirete a portare avanti tutti i vostri impegni quotidiani e a rimanere concentrati. Una telefonata inaspettata, da una persona che non sentivate da tanto tempo potrebbe, essere d'aiuto per il vostro umore altalenante. Avrete bisogno di dedicare piccoli momenti al vostro benessere, un'idea carina potrebbe essere quella di trascorrere una serata al cinema con amici.

Scorpione: le cose, a livello amoroso, andranno a gonfie vele, vi sentirete in sintonia con il partner, avrete voglia di trascorrere piacevoli ore insieme e sarete pronti ad aprire il vostro cuore. Eros, amore e affetto si uniscono per formare una miscela esplosiva che non potrà che fare piacere alla vostra dolce metà. Forse sarete un po' sottotono sul lavoro, potreste avvertire stanchezza e risentire della fine del weekend, il consiglio è quello di rispettarvi senza sforzarti in modo eccessivo, ci sarà tempo per dare il massimo. Attenzione ai piccoli malanni stagionali: raffreddore e mal di gola potrebbero bussare alla vostra porta, il consiglio è quello di non prendere freddo e di farvi scaldare dalle coccole del partner.

Pesci: in famiglia potrebbe esserci qualche piccola discussione per vecchie questioni irrisolte, il consiglio è quello di dedicare del tempo ai figli e al partner, magari organizzando una serata in pizzeria o davanti a un bel film in tv. Non date eccessivo peso alle incomprensioni, tutto si risolverà senza alcuna ripercussione per la vostra relazione. Potreste provare a coccolarvi con un po' di shopping: un giro nel vostro negozio preferito sarà d'aiuto per il vostro umore leggermente sottotono. I colleghi di lavoro potrebbero rivolgervi delle critiche poco veritiere, cercate di non lasciarvi trasportare da inutili discussioni, credete nelle vostre capacità e ignorate chi vi vuole ferire. L'eccessiva stanchezza potrebbe rovinarvi la giornata però un pisolino ristoratore vi darà la giusta carica per arrivare a sera.