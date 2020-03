Sta per prendere il via un nuovo fine settimana. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 21 marzo 2020 per tutti e dodici segni zodiacali, con tutte le novità che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 21 marzo 2020: previsioni

Ariete: in amore siete decisamente più forti rispetto agli ultimi giorni. Oggi avrete voglia di superare qualsiasi conflitto. Nel lavoro state avendo la possibilità di recuperare dal punto di vista fisico, ultimamente vi stavate stancando troppo.

Toro: per i sentimenti al mattino qualcosa non andrà come vorreste, ci sarà un buon recupero, in particolare nel pomeriggio. Nel lavoro in questo momento pensate il meno possibile alle attività, cercate di programmare le cose con calma.

Gemelli: a livello amoroso nel pomeriggio ci sono piccole dispute da risolvere. Non è il momento giusto per mettersi contro qualcuno. Nel lavoro rispetto al passato avete voglia di confrontarvi di più, mai come in questo momento.

Cancro: in amore è importante evitare polemiche.

Questi giorni sono importanti per chiarire una situazione. Evitate di fare polemiche inutili. A livello lavorativo non è una fase tanto negativa, ma neanche positiva, al momento occorre accontentarsi di quello che c'è.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale mattinata sottotono per i sentimenti, si recupera solo nel pomeriggio. Andate avanti senza fermarvi, anche se ultimamente ci sono state troppe polemiche.

Nel lavoro è vietato in questo momento fare scelte drastiche. Le cose che si chiuderanno ora potranno riaprirsi a maggio.

Vergine: a livello amoroso nervosismo per i prossimi due giorni, in particolare se frequentate una persona dei Pesci. Nel lavoro malgrado le difficoltà del momento sarà possibile assumere una nuova responsabilità.

Previsioni e oroscopo del 21 marzo 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti Sole in opposizione che inaugurerà una primavera che sarà di grandi scelte in amore. Non mancherà un po' di nervosismo nei rapporti con una persona del Toro o dell'Acquario. A livello lavorativo, se ci sono stati i blocchi di tipo finanziario fino al 26 evitate di fare scelte azzardate.

Scorpione: a livello sentimentale in questa giornata avremo la Luna favorevole che porterà maggiore entusiasmo. Nel lavoro evitate di commettere errori dettati dalla fretta. Se dite stop ad un particolare rapporto potreste pentirvene.

Sagittario: in amore giornata a metà, andrà meglio al mattino perché nel pomeriggio ci sarà un calo. Non mancheranno le discussioni in alcune coppie. Nel lavoro rimandate le situazioni che coinvolgono le questioni economiche, soprattutto per chi lavora in proprio in questo momento.

Astri e oroscopo del 21 marzo 2020: la giornata

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, se c'è una persona che vi interessa potreste anche fare qualche passo in più. Nel lavoro non c'è più la voglia di continuare con persone che hanno tradito la vostra fiducia negli ultimi mesi.

Acquario: per i sentimenti giornata positiva, c'è una maggiore energia in questo momento.

Le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro cercate di fare il massimo per ottenere qualcosa, non mancheranno le soddisfazioni nonostante il periodo.

Pesci: in amore con la Luna nel segno nel pomeriggio tornerà una buona energia. Le intuizioni di oggi saranno positive. Nel lavoro non mancherà qualche buona intuizione in queste ore.