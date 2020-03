L'Oroscopo di sabato 21 marzo approfondisce i transiti planetari favorevoli per l'amore e per vivere la vita in maniera più positiva ed entusiasmante. Un parterre astrale d'eccellenza composto da Venere in Toro, Luna in Acquario e Sole in Ariete sprigiona sensazioni innovative e dirompenti a cui è difficile resistere. Basta solo lasciarsi andare all'amore nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: collocati tra Urano, Venere, Nettuno e Sole siete sigillati da splendide sensazioni che vengono ulteriormente potenziate da Sole nel segno, favorevole e a garantire una nuova vitalità dinamica.

In amore, esprimete ciò che provate con sincera devozione così evitate eventuali fraintendimenti.

Toro: Luna in quadratura consiglia la prudenza per risolvere alcuni attriti e arginare le preoccupazioni in famiglia. Venere dà il via ai nuovi amori o consolida quelli già esistenti, ma dovete lasciarvi andare alle emozioni in maniera più libera, senza tentennamenti.

Gemelli: più disinvolti grazie agli influssi di Luna e Sole positivi, è forte in voi il senso dell'amicizia che potete approfondire online o telefonando agli amici che contano.

In amore sembra che siate piuttosto freddi o indifferenti alla persona amata ma ciò è dovuto solo a un desiderio di vivere di più i vostri spazi.

Cancro: sensualità e charme non mancano di certo con Venere e Urano dalla vostra parte che sprigionano sensazioni nuove. Non abbiate paura di viverle con slancio e non siate timidi, poiché influenzati sfavorevolmente dalla vostra scarsa fiducia in voi stessi.

Luna esorta a fare di più e ad attuare un cambiamento radicale dell'amore.

Leone: troppo possessivi nei confronti delle persone amate, attenzione a modulare al meglio le sensazioni e a non lasciarvi prendere da un temperamento infuocato che non risulta del tutto obiettivo. Luna in opposizione può sprigionare una stravaganza irritante per le persone che vi sono accanto.

Vergine: attenzione a non ascoltare alcuni pettegolezzi che cercano di minacciare una maggiore sicurezza nelle proprie capacità conferita dagli astri in Capricorno che attuano un cambiamento positivo per le sfere vitali, seppur faticoso.

Un piccolo gesto di scuse da parte di una persona a cui tenete, è di sicuro bene accetto e vi coglierà di sorpresa.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a una quadratura di Sole e Saturno che crea qualche tensione. Indecisi se seguire una vostra indipendenza personale o rispondere ai doveri impartiti dagli altri, siete molto combattuti. Cercate di non essere restrittivi con i sentimenti e approfondite le sensazioni con maggiore profondità d'animo.

Scorpione: Luna dall'Acquario risulta in quadratura, quindi attenzione a non contraddire in maniera eccessiva le persone amate, poiché possono essere ferite da questo atteggiamento troppo rivoluzionario e dirompente.

Venere in opposizione crea noia perché cercate di eliminare un senso di costrizione pesante per voi stessi.

Sagittario: Mercurio e Nettuno in quadratura rendono le sensazioni non molto obiettive e voi alquanto insofferenti. Ma Luna splende per voi dall'Acquario e in sinergia con Sole, equilibra le sfere vitali con l'ottimismo, l'affabilità e l'amore.

Capricorno: attenzione ad alcune amicizie che non sono sincere e cercano di introdurre dei pettegolezzi nocivi alla vostra serenità. Non siate distratti e non smaniate se alcune cose non vanno come vorrete poiché sono in arrivo splendide novità per voi.

Buoni i nuovi incontri online.

Acquario: Luna nel segno fa ampliare la mente verso orizzonti nuovi. Così lasciate il passato alle spalle e progredite nel presente con maggiore fiducia in voi stessi. Idee originali animano la sfera affettiva e sono tutte da concretizzare con coraggio. Sole è di aiuto e vince una quadratura di Venere e Urano un po' pesante per i sentimenti.

Pesci: qualche telefonata diventa davvero decisiva, quindi via libera all'approfondimento dei contatti che cercano di sbloccare alcune situazioni amorose in sospeso. Gli astri sono alquanto capricciosi, ma sprigionano una certa fatica nell'attuare alcune mosse che, se svolte a dovere, risultano positive per l'amore.