Una nuova settimana sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 23 marzo 2020 per tutti i segni, con i cambiamenti che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore sarà possibile riavvicinare una persona che avete allontanato, visto che la Luna si troverà nel vostro segno da domani. Nel lavoro state cercando di superare un errore del passato, oppure state cercando di rivedere un conto che è rimasto in sospeso.

Energia in calo per il fisico.

Toro: per i sentimenti in questa giornata si potrà fare molto in vista del futuro. Le coppie più forti potranno programmare per i prossimi mesi un evento importante. Giove nel segno aiuta. Nel lavoro, se ci sono stati errori commessi in passato ora si potrà vedere di recuperare.

Gemelli: a livello amoroso energia altalenante, sarà una giornata che porterà qualche tensione di troppo. Meglio non riversare i problemi di un'attività lavorativa nella coppia. Nel lavoro alcuni sono alla ricerca di nuovi accordi che al momento non possono partire.

Cancro: in amore, se un rapporto è in crisi, oggi potreste parlarne con sincerità. Parte un periodo di recupero da qui alla fine del mese. A livello lavorativo, visto che Saturno non è più contrario, questo permette di guardare ai prossimi mesi con maggiore ottimismo.

Leone: per i sentimenti, giornata interessante che invita a fare di più. Per alcune coppie non mancheranno tensioni, per questo motivo, fate maggiore attenzione se una storia già non sta andando come vorreste.

Nel lavoro al momento ci sono situazioni difficili, per questo motivo rimandate scelte da fare con soci e collaboratori. Evitate azzardi.

Vergine: in amore Luna in opposizione che porta qualche problema in più. Ci sarà una scelta da fare entro la fine del mese. Se qualcuno è lontano da voi potrebbe riavvicinarsi. A livello lavorativo, alcuni riusciranno a risolvere un problema nato da poco. Forza per il fisico.

Bilancia: a livello sentimentale, se dovete parlare con una persona e rivelarle quello che sentite cercate di farlo entro sera. Nel lavoro in questi giorni avete notato come la pazienza la si possa perdere con maggiore facilità. Per questo motivo prudenza fino a metà settimana.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è la volontà di programmare qualcosa di bello, ma al momento il periodo non lo concede. Nei prossimi mesi sarà possibile rinnovare qualcosa nella vostra vita. Nel lavoro siete in attesa di notizie positive.

Resta comunque qualche ansia di troppo.

Sagittario: a livello sentimentale ,giornata complicata che porterà piccoli momenti di tensione. Una storia potrebbe giungere a conclusione. Nel lavoro non è questo il momento giusto per fare scelte di cambiamento, occorre superare prima questo periodo.

Capricorno: a livello amoroso potreste vivere qualche tensione con una persona del passato che ha creato problemi di recente. Siete stanchi di queste situazioni, per questo motivo potreste anche darci un taglio netto. A livello lavorativo, gestite con attenzione quello che arriva in questo periodo.

Se è possibile fidatevi anche dei suggerimenti e che arrivano dall'esterno.

Acquario: in amore Venere continua un transito dissonante, per questo motivo non manca qualche ritardo. Un recupero arriverà dal 29 del mese. Nel lavoro, cercate di andare avanti con quello che arriva in questo momento, avete voglia di fare scelte nuove ma al momento non è possibile. Gestite meglio i momenti di ansia.

Pesci: per i sentimenti Venere, positiva fino a questo momento porterà di tensioni con il mese di aprile. Per questo motivo è meglio chiarire le cose che non vanno adesso. Nel lavoro nonostante il momento non sia positivo non mollate proprio adesso, continuate a lavorare sulle novità.