Si avvicina l'ultimo fine settimana del mese di marzo. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 27 marzo 2020 per i segni ed i cambiamenti in amore e lavoro che porteranno stelle e pianeti.

Astri e stelle del 27 marzo 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore giornata migliore. In questo momento c'è la voglia di recuperare il tempo perduto visto che sentite anche una maggiore energia. Nel lavoro dovete cancellare le scelte sbagliate del passato e riprogrammare quello che non è andato. Cercate di liberarvi di alcune ansie inutili.

Toro: per i sentimenti giornata interessante con Luna e Venere nel vostro segno in ottimo aspetto insieme ad altri pianeti. Se possibile cercate di mettermi in contatto con le persone che ritenete importanti adesso. Nel lavoro al momento le occasioni sono congelate, ma comunque una chiamata per un progetto potrà sempre arrivare.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna nel segno limita le discussioni. La giornata migliore della settimana per l'amore sarà domenica. Con Saturno favorevole vi rimettete in gioco.

Nel lavoro, se c'è stato un blocco lo scorso anno a breve arriverà un periodo che vi permetterà di superarlo.

Cancro: in amore momento positivo per gli incontri del prossimo mese. Questo periodo permette comunque di fare qualcosa in più per le nuove storie. Se a febbraio c'è stata una crisi, aprile porterà maggiore serenità. A livello lavorativo, se c'è in corso con una trattativa questo è il momento di risulta difficile da concludere.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore momento che potrà portare fastidi, in particolare se già la settimana scorsa avete vissuto delle difficoltà. La giornata sarà agitata e nervosa. Nel lavoro è un momento di riflessione, chi ha avuto una crisi può uscirne a breve.

Vergine: a livello sentimentale piccole soluzioni e nuovi progetti in arrivo. È possibile che arrivi però anche una chiusura di alcuni rapporti che per voi non andavano più.

Nel lavoro i problemi ora non si riescono a risolvere, siete in attesa di una chiamata che vi possa dare notizie importanti.

Previsioni del 27 marzo 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello amoroso cercate di non lasciare il certo per l'incerto. I dubbi che potrebbero nascere ora sono legati ad una storia difficile visto che alcuni hanno conosciuto da poco una persona intrigante. A livello lavorativo questo è un periodo che porta anche a fare diverse scelte. Presto avrete l'opportunità di portare avanti un nuovo progetto.

Scorpione: in amore cielo confuso. Oggi parlate solo se davvero necessario.

Le nuove idee sono comunque premiate, ma attenzione ad un po' di agitazione che non vi fa vivere al meglio questo momento. Nel lavoro già tempo pensavate ad un cambiamento della vostra vita, ma in questo momento ci sono alcuni problemi non dettati da voi.

Sagittario: a livello sentimentale attenzione perché questo periodo porta una grande divisione per le coppie che non sono riuscite a trovare un punto di incontro. Calma nei rapporti con una persona dei Gemelli. A livello lavorativo se ci sono delle cause in corso le novità in questo periodo tardano ad arrivare.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è una buona notizia in amore, visto che arrivano nuove soluzioni.

Al momento non è facile capire quello che sta accadendo, evitate di mettere troppo sotto pressione voi e la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro, se avete fatto scelte giuste nel passato a breve arriveranno novità.

Acquario: per i sentimenti giornata stancante, è meglio non ripensare gli eventi del passato irrisolti. Tornerà a breve un po' di energia. Nel lavoro alcuni dovranno affrontare inevitabilmente un cambiamento.

Pesci: in amore occasioni per i nuovi contatti, dovete condividere alcune vostre scelte però con le persone giuste. Anche se c'è stata una separazione si potrà recuperare.

Nel lavoro anche se ora non ci sono occasioni non abbattetevi, qualcosa presto si muoverà.