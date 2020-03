La giornata di venerdì 10 aprile 2020 molti segni dello zodiaco arrancheranno nei rapporti con i colleghi, come il segno del Leone, e nella relazione di coppia come nel caso del segno del Capricorno.

L'Ariete dovrà prestare attenzione per non vedersi perdere un progetto, mentre la Vergine sarà più focalizzata sulle esperienze di coppia. Di seguito, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco.

L'Ariete dovrà essere molto cauto

Ariete: purtroppo se non farete attenzione un vostro progetto piuttosto importante potrebbe collassare.

Sicuramente avrete una alternativa valida, ma cercate di non sprecare determinate occasioni.

Toro: ci saranno alcune “ingiustizie” davanti alle quali vi sarà tremendamente difficile rimanere in silenzio, ma ci saranno altre occasioni per esternare il vostro disappunto. Nel frattempo, rendete il vostro lavoro impeccabile.

Gemelli: ottima sintonia con i colleghi e con il capo, tanto che finalmente riuscirete a “respirare” un'aria di distensione come non la sentivate da molto tempo. Avrete qualche opportunità per emergere.

Cancro: sarete molto propensi a dedicarvi a qualche hobby che vi faccia stare bene e che non sia troppo “impegnativo”, appositamente per farvi ritrovare quella tranquillità che vi è stata negata per qualche tempo.

Leone: avrete qualche piccola divergenza di troppo con i colleghi che vi distrarrà da qualche spesa importante a cui dovrete far fronte. Sarà meglio essere più cauti e meno impulsivi ed esuberanti.

Vergine: all'interno della coppia qualcosa verrà “aggiustata”, con molti chiarimenti e magari anche un pizzico di romanticismo. In rialzo anche i rapporti spesso burrascosi con i colleghi e qualche amico.

I Pesci avranno delle distrazioni

Bilancia: ci saranno delle sorprese pecuniarie che sicuramente vi faranno piacere, ma evitate di spendere troppo per acquisti inutili e magari anche fuori luogo. Qualche piccola scaramuccia con un amico sarà presto sedata.

Scorpione: ottime le iniziative sul posto di lavoro. Avrete uno slancio lavorativo più dinamico rispetto a quelle giornate sottotono, e anche le idee saranno il fulcro principale di collaborazioni eccellenti.

Sagittario: servirà un pizzico di audacia in più, e il vostro progetto professionale diventerà più solido, quasi una garanzia per il vostro rendimento pratico. Ignorate le malelingue e le invidie attorno a voi.

Capricorno: purtroppo all'interno della coppia si avrà un radicale calo del desiderio, ma non siate troppo polemici per determinate questioni riguardanti la famiglia. Un po' di nostalgia potrebbe insinuarsi nella serata.

Acquario: purtroppo il lavoro e i guadagni in ribasso non vi daranno l'opportunità di realizzare qualche sfizio, ma sicuramente in casa avrete modo di rivedere alcune incomprensioni lasciate in sospeso.

Pesci: ci sarà il momento per distrarvi e rimettervi in carreggiata, ma adesso sarà il momento dell'azione sul posto di lavoro. Cercate però di ritagliarvi qualche momento da soli con il partner, perché si scalderà l'atmosfera.