L 'Oroscopo del 30 marzo 2020 indica per la Bilancia nuova energia e giornata positiva per il Capricorno. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti di queste previsioni astrologiche.

Astri e oroscopo del 30 marzo 2020: previsioni

Ariete: in amore Luna favorevole. Solidi i rapporti con una persona dei Gemelli. Al momento però non tutto è semplice da gestire, ma la buona volontà non manca. Nel lavoro non sono escluse le nuove opportunità, potreste chiudere le situazioni che non vi interessano.

Toro: per i sentimenti se vivete una storia non ufficiale è probabile che diate un taglio netto a questa situazione, non riuscite a vivere a lungo nell'ambiguità. Questo è un periodo migliore se avete in mente un cambiamento. Nel lavoro presto arriveranno giorni in cui potrete vincere delle sfide.

Gemelli: a livello amoroso iniziano ad arrivare le prime emozioni positive, questa giornata è un anticipo di un aprile intrigante. Nel lavoro potreste ricevere una notizia se avete fatto una richiesta nel passato.

Non mancheranno sensazioni positive. Forza per il fisico.

Cancro: in amore è una giornata importante per fare chiarezza. C'è uno stato di maggiore forza, e lo sarà ancora di più ad aprire. A livello lavorativo possono arrivare soluzione, in questi giorni si possono avere contatti importanti.

Leone: a livello sentimentale stelle migliori se ci sono stati problemi di recente. Se una storia non funziona potreste dire basta.

Nel lavoro conviene evitare sbagli in questo periodo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale potrà accadere che una persona sarà dalla vostra parte oppure no. Situazione di grande recupero emotivo. Nel lavoro le scelte fatte negli ultimi mesi non sono state convincenti.

Bilancia: in amore torna un po' di energia. Anche le persone che si sono separate possono ambire a qualche emozione speciale.

Nel lavoro spesso è meglio evitare polemiche e non esporsi, in generale un recupero arriverà a breve.

Scorpione: a livello amoroso dovete parlare di cose importanti, sarà possibile farlo in maniera serena. Le storie che hanno vissuto una forte crisi potrebbero vivere un parziale recupero. A livello lavorativo molte sono state le promesse che vi hanno fatto, ma non credete a tutto.

Sagittario: per i sentimenti quella del 30 marzo sarà una giornata utile per ricucire qualche strappo. Nel lavoro non dovete strafare e non prendete soluzioni ora irrealizzabili. Lo saranno da metà aprile in poi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Giove Marte sono favorevoli, in amore è previsto un recupero in questo periodo. Nel lavoro le ultime settimane sono state più difficili del previsto, nel complesso per un accordo si potrà sbloccare.

Acquario: a livello amoroso giornata interessante che vede la Luna favorevole, ci saranno maggiori momenti positivi che arriveranno nell'immediato futuro.

Pesci: in amore le storie che nascono o ripartono in questo periodo sono da tenere sotto controllo. Nel lavoro iniziative vincenti se intendete accettare un nuovo incarico o una nuova collaborazione nelle prossime settimane.