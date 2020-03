La settimana inizia in modo molto interessante per l'Acquario che accoglie Marte nel segno.Venere entra in Gemelli e favorisce un recupero in amore. Pesci romantici, Scorpione agitato e nervoso. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizia al meglio per il segno grazie a Marte in ottimo aspetto che favorisce il recupero fisico e ricarica le energie.

Al contrario le giornate centrali della settimana potrebbero riservare dei momenti sottotono, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Recupero da venerdì 3 quando il transito di Venere in Gemelli risveglia il buonumore.

Toro: questioni di carattere economico o legale potrebbero creare delle tensioni al segno durante le prime giornate di questa settimana, tuttavia l’oroscopo ci fa sapere che a partire da giovedì 2 aprile si può recuperare e trovare delle soluzioni. Bene l’amore.

Gemelli: la settimana inizia con Marte in ottimo aspetto che favorisce le questioni pratiche e lavorative. Venerdì 3 con Venere che entra nel segno l’amore riceve un'importante scossa, A trarne vantaggio saranno non solo coloro i quali vivono un rapporto di coppia che va avanti da tempo, ma anche le frequentazioni nate da poco che acquistano maggior stabilità.

Cancro: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle serate vantaggiose grazie alla Luna in posizione favorevole che dà forza al segno.

Tuttavia l’opposizione del Sole e di Plutone potrebbero far emergere l’esigenza di sistemare o riguardare alcune decisioni prese in passato, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa o la gestione della casa.

Leone: la settimana inizia con Marte in posizione contrastante che potrebbe creare delle agitazioni e dei malumori, soprattutto per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali.

Si recupera a partire da venerdì 3 aprile quando si può fare affidamento sugli influssi positivi di Venere. Alti e bassi nel lavoro.

Vergine: la settimana potrebbe iniziare con qualche noia, qualcuno potrebbe dover sistemare alcune faccende burocratiche. le giornate centrali al contrario porteranno delle soddisfazioni, soprattutto per coloro i quali svolgono un lavoro di network marketing. Bene l’amore, approfittate del weekend per dedicarvi alle persone care.

Bilancia: con l'avvicinarsi del mese di aprile il segno può tirare un sospiro di sollievo e farsi scudo degli influssi vantaggiosi di Marte.

E' il momento di guardare al futuro con ottimismo e positività, chi è alla ricerca di chiarimenti per quanto riguarda l’amore potrebbe trovare la soluzione da tempo cercata. Weekend faticoso per il fisico.

Scorpione: Marte nervoso rendere le giornate iniziali di questa settimana piuttosto faticose e agitate. I nativi del segno saranno più irritabili del solito e potrebbero favorire la nascita di scontri e discussioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Recupero durante il weekend.

Sagittario: durante la nuova settimana l’amore ricoprirà un ruolo di importanza centrale, è momento ideale per aprire il proprio cuore alla persona amata o risolvere delle incomprensioni nate all'interno del rapporto di coppia.

Le stelle consigliano di muoversi in direzione del futuro, siete creativi e intuitivi e potreste gettare le basi di progetti importanti.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose dal punto di vista fisico. E' un buon momento per coloro i quali intendono iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, le stelle sono favorevoli in tal senso. Anche l’amore vive un momento di recupero grazie agli influssi vantaggiosi di Venere in Gemelli.

Acquario: lunedì il segno accoglie Marte che dona carica ed energia, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

La passione si riaccende e la sessualità è in crescita. Bene il lavoro.

Pesci: è una settimana interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Sono giornate di grande passione e romanticismo, ideali per dedicarsi alle persone care o cercare di recuperare un rapporto in crisi. Al contrario in ambito familiare potrebbero nascere dei battibecchi, cercate di moderare i toni. Bene il lavoro.