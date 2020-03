L'Oroscopo di domani lascia presagire una giornata di recupero per i Gemelli, che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa potranno trovare delle soluzioni. Bene il Leone, energia e voglia di fare non mancano. Cauta la Bilancia, meglio limitare il più possibile scontri e polemiche. Approfondiamo di seguito l'oroscopo della giornata di giovedì 19 marzo 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 19 marzo 2020 segno per segno

Ariete: la settimana potrebbe essere iniziata sottotono per il segno, che tuttavia con l’avvicinarsi del weekend si prepara a vivere un momento di recupero. Si ritrovano le energie e la vitalità, anche la voglia di fare non manca. Meglio l'amore.

Toro: l’oroscopo di giovedì 19 marzo lascia presagire una giornata faticosa per il segno che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe scontrarsi con invidie e contrasti, qualcuno potrebbe cercare di mettervi i piedi in testa.

Bene l’amore.

Gemelli: un quadro astrale positivo protegge l’amore che durante questa giornata vive un momento di recupero, all'interno dei rapporti di coppia si possono chiarire le incomprensioni e ritrovare la serenità. Alti e bassi nel lavoro.

Cancro: il consiglio delle stelle per la giornata di giovedì 19 marzo è quello di muoversi con cautela ed evitare le decisioni affrettate, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera finanziaria.

Possibili contrasti in amore.

Leone: è un buon momento per il segno soprattutto per quanto riguarda il fisico. Le stelle infatti favoriscono un recupero in tal senso, le cure e trattamenti iniziati a marzo porteranno buoni risultati. Bene l’amore. Piccoli malumori in ambito lavorativo.

Vergine: l’oroscopo di giovedì 19 marzo lascia presagire una giornata vantaggiosa per la Vergine che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe sbloccare delle situazioni interessanti.

Le stelle danno una marcia in più al segno, questo vale anche per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

Bilancia: la settimana è iniziata con qualche tensione per il segno che ora si prepara a ritrovare l’energia e la positività. Il consiglio delle stelle tuttavia è quello di evitare la nascita di polemiche e contrastanti tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Il nervosismo potrebbe farvi agire di impulso, dunque potreste rischiare di compromettere rapporti importanti per il futuro.

Scorpione: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante questa giornata soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche.

A partire dalla giornata di domenica 22 Saturno sarà in posizione opposta al segno, meglio non avere questioni in sospeso.

Sagittario: l'oroscopo di giovedì 19 marzo lascia presagire un momento di recupero per il segno, che potrebbe avere inizio la settimana in maniera sottotono. Con l’avvicinarsi del weekend, grazie anche agli influssi dell'equinozio di primavera, si può ritrovare l’energia e la positività e anche i rapporti sentimentali ne possono trarre un vantaggio. Ben il lavoro.

Capricorno: i nati sotto questo segno saranno avvantaggiati dalle stelle durante questa giornata e secondo il presagio degli astri si potranno ottenere delle soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Anche chi durante le giornate precedenti ha affrontato delle problematiche in amore può trovare delle soluzioni e ristabilire l’equilibrio.

Acquario: il consiglio degli astri per queste giornate conclusive della settimana è quello di tenersi alla larga da polemiche e critiche. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro, dove potrebbero nascere delle tensioni. Recupero nel weekend.

Pesci: l'oroscopo di marzo lascia presagire un mese vantaggioso per i nati sotto il segno dei pesci che sia per quanto riguarda l’amore che la sfera lavorativa paterno riscuotere importanti successi. Bene il fisico.