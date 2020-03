Il mese di marzo è appena iniziato e l'Oroscopo dei Pesci lascia presagire un cielo privo di nuvole e ricco di novità. I nativi del segno potranno fare affidamento sulla protezione di pianeti importanti - come Venere - per quanto riguarda l’amore, ma anche Giove e Mercurio per quanto riguarda la sfera professionale e gli investimenti. È un momento fortunato in amore, sono favorite le decisioni per il futuro, come il matrimonio o la convivenza, e nuovi incontri per i single. Anche dal punto di vista salutare è un mese vantaggioso, le energie non mancano così come la voglia di fare.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di marzo 2020 per segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo per i Pesci sull'amore

Amore: l'oroscopo di marzo lascia presagire un mese importante per il segno, che può fare affidamento su un quadro astrale positivo che mette in risalto la personalità e aiuta a tirare fuori la grinta. È un mese molto fortunato in tal senso, grazie anche all'ingresso di Venere in Toro che aiuta i Pesci a ritrovare la serenità e riaccende la passione.

Venere, ma anche Giove, favoriscono i progetti di coppia e i nuovi incontri. Particolarmente fortunate si riveleranno le giornate del 5, del 12, del 13, del 17 e del 18 di marzo. Secondo le stelle gli incontri che nascono durante questo mese potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. Anche coloro che sono alle prese con situazioni legali, come separazioni o divorzi, potranno trovare una mediazione.

Previsioni astrologiche di marzo per i Pesci, lavoro e salute

Lavoro: per quanto riguarda l'ambito lavorativo è un mese interessante grazie agli influssi del pratico Mercurio, che favorisce coloro i quali desiderano cimentarsi in qualcosa di nuovo, come per esempio avviare un’attività, ma anche chi è in attesa di riscuotere i frutti del lavoro precedentemente svolto o di una promozione. Il mese di marzo porta stabilità all'interno della sfera economica, c’è più serenità in tal senso e in alcuni casi potrebbe anche esserci in un incremento dei guadagni.

E' dunque un momento vantaggioso da sfruttare al massimo, ideale per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e riprendersi qualche rivincita.

Salute: dal punto di vista salutare l'oroscopo di marzo è molto positivo, grazie agli influssi di pianeti come Giove, Mercurio e Venere che aiutano a ricaricare le energie e a ritrovare la grinta e la voglia di fare. Dopo un inizio dell’anno non privo di tensioni e momenti sottotono, finalmente arriva per il segno un momento di recupero, ideale per coloro i quali desiderano praticare dell’attività fisica, dedicare maggiore attenzione a mente e corpo o rivedere alcune abitudini alimentari errate.