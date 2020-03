L'Oroscopo lascia presagire una settimana di recupero per l'Acquario che si prepara ad accogliere Saturno nel segno. Questo non è un transito definitivo, ma porterà comunque dei vantaggi. Bene i pesci, protetti dalle stelle. Recupero fisico per il Leone.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo segno per segno

Ariete: Mercurio riflessivo rende l'inizio della settimana alquanto lento, è bene per il segno cercare di ritagliarsi del tempo per riflettere e metabolizzare alcune situazioni in movimento.

A partire dalle giornate centrali della settimana si può recuperare, a giovarne sono soprattutto i rapporti sentimentali e la famiglia. Domenica 22 Saturno entra nel segno dell’Acquario e promette grandi sorprese all'Ariete.

Toro: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose per il segno che può fare affidamento sugli influssi favorevoli di Mercurio che avvantaggia il Toro per ciò che riguarda gli affari e le questioni pratiche. Anche in amore c’è serenità, in particolar modo la giornata di sabato 21 potrebbe regalare delle belle emozioni.

Gemelli: la nuova settimana potrebbe iniziare con dei momenti sottotono e delle tensioni, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra genitori e figli. Lo stress e il nervosismo accumulato potrebbero però costringere il segno rallentare i ritmi, qualcuno potrebbe accusare dei malesseri fisici. Si recupera a partire dalla giornata di domenica 22 grazie a Saturno in posizione vantaggiosa.

Cancro: l’oroscopo lascia presagire una settimana vantaggiosa per il segno che durante la giornata di lunedì potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Mercurio che aiuta a trovare delle soluzioni per ciò che riguarda i rapporti interpersonali e le relazioni sentimentali.

Il sole è in posizione favorevole, almeno fino alla giornata di venerdì 20, giorno dell'equinozio di primavera. Da domenica Saturno non sarà più in posizione ostile.

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate per il segno che soprattutto dal punto di vista fisico si prepara a vivere un momento di recupero. Le energie non mancano e potranno essere impiegate al fine di ottenere importanti risultati soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

È un periodo vantaggioso per i sentimenti e potrebbe inoltre esserci un ritorno dal passato, come un ex si fa sentire dopo lungo tempo.

Vergine: un quadro astrale estremamente vantaggioso protegge il segno durante questa terza settimana del mese di marzo. I nati sotto il segno della Vergine possono fare affidamento su un allineamento di pianeti che lo favorisce sotto tutti i punti di vista. Sia in amore che in ambito lavorativo si può ottenere molto.

Bilancia: l'oroscopo lascia presagire delle giornate sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie ed accusare dei fastidi fisici, soprattutto a gambe e schiena.

Il consiglio è di dedicarsi dei momenti di riposo e magari dormire un po’ di più. Con l’avvicinarsi del weekend si può recuperare l’ottimismo e concentrarsi sui rapporti sentimentali e la famiglia. A partire da domenica si può fare affidamento sul favore di Saturno in Acquario.

Scorpione: il consiglio delle stelle per queste giornate è quello di essere molto cauti ed agire con attenzione. Soprattutto nel caso di questioni legali, fiscali o di nuovi inizi lavorativi sarà bene per lo Scorpione controllare meticolosamente e limitare i rischi di errore. Il weekend al contrario potrebbe essere leggermente sottotono, causa anche Saturno in posizione contraria.

Sagittario: le prime giornate della nuova settimana potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il segno che farebbe meglio a muoversi con cautela soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e gli affari. In ambito lavorativo potrebbero nascere dei contrasti tuttavia con l’avvicinarsi del weekend sarà possibile recuperare e chiarire delle problematiche. Anche per quanto riguarda l’amore le giornate di sabato 21 e domenica 22 si riveleranno più positive.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose per il segno che finalmente si prepara ad accogliere Saturno durante la giornata di domenica 22.

L’amore riveste un ruolo di centrale importanza e regala forti emozioni. Le relazioni nate da poco diventano sempre più importanti e qualcuno pensa già a progetti per il futuro. Alti e bassi nel lavoro.

Acquario: gli influssi di Mercurio ad inizio settimana spingeranno il segno a prediligere le situazioni pratiche e avvantaggia coloro i quali sono alle prese con compravendite o trattative. Al contrario le giornate centrali della settimana potrebbe riservare dei malumori, causa anche un calo di energie. A partire dal 20 marzo, subito dopo l’equinozio di primavera l’Acquario ritrova la vitalità e la spensieratezza e si prepara ad accogliere gli influssi vantaggiosi di Saturno, nel segno a partire da domenica 22.

Pesci: questo è il mese dei Pesci e le stelle proteggono i nati sotto questo segno. Lunedì 16 Mercurio torna in posizione vantaggiosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo ma anche per i sentimenti. La giornata di sabato in particolar modo potrebbe rivelarsi molto romantica e anche coloro i quali hanno affrontato delle controversie potranno trovare delle soluzioni.