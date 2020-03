L'Oroscopo del 22 marzo ci informa sull'andamento sentimentale e lavorativo dei dodici segni dello zodiaco. Sarà presa in considerazione anche la parte inerente la salute e la forma fisica. L'Ariete dovrebbe manifestare meno nervosismo, mente il Toro potrebbe avere pochi stimoli a livello lavorativo. I Gemelli dovrebbero sperare in qualcosa di meglio riguardo alla loro salute.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siate meno nervosi e cercate di compiacere il vostro partner attraverso piccoli ma importanti gesti.

Il lavoro saprà regalarvi un piccolo sorriso, non arrendetevi davanti ad alcune evidenti difficoltà. La salute non sarà affatto male, cercate solamente di migliorare la vostra forma fisica.

Toro: non siate troppo superficiali, la vostra dolce metà ha bisogno di una guida e di alcune certezze. L’attività lavorativa potrebbe non essere sufficientemente stimolante, avrete bisogno di altro. Una corsetta lontana da occhi indiscreti risulterebbe particolarmente salutare.

Gemelli: l’amore in questo momento risulta essere la vostra vera ancora di salvataggio, non mollate la presa per nulla al mondo.

La vostra professione vi potrebbe portare a fare alcuni significativi sacrifici. Non abbiate timore, arriverà il sereno anche per quel che riguarda la salute.

Cancro: state vivendo un momento particolarmente importante, una buona notizia cambierà la vostra vita. Non siate troppo polemici, il lavoro è importante e non potete rischiare di perderlo. La salute andrà molto bene, nessuna situazione negativa in vista.

Leone: cercate di colpire nel segno, la vostra dolce metà si aspetta molto da voi e dalle vostre iniziative. Cercate di comprendere l’importanza del lavoro di gruppo, potrebbe essere fondamentale per la riuscita di alcuni progetti. Niente male la salute e la forma fisica.

Vergine: pensate meno a voi stessi e maggiormente al rapporto di coppia, solo così potrete uscire da una piccola crisi. State lavorando alacremente, continuate a mettere tutti voi stessi nelle vostre attività.

L’esercizio fisico non è qualcosa di irrilevante, convincetevene.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro rapporto di coppia si potrebbe sfaldare velocemente, traetene le giuste considerazioni. La sfera lavorativa non potrà darvi grosse soddisfazioni, limitate i danni. Una corsetta mattutina vi scaricherà e manderà via parecchie tossine.

Scorpione: avrete bisogno di coccole e attenzioni in maniera particolare, non è detto che il vostro partner sappia accontentarvi. Il lavoro potrebbe essere un volano per una vostra rinascita. La salute potrebbe non essere molto soddisfacente.

Sagittario: stringetevi alla persona amata e cercate di fare un unico blocco in un momento non facile. La vostra professione sarà un po’ meno stimolante a causa di alcuni episodi che vi potrebbero turbare. Fate più attività fisica e liberatevi da alcuni pensieri negativi.

Capricorno: l’amore di coppia vi regalerà delle emozioni davvero inimmaginabili, sfruttate il momento. L’ambito lavorativo sarà stabile, non ci saranno particolari situazioni degne di nota. La salute scricchiola un pochino, rimettetevi in sesto.

Acquario: il vostro partner potrebbe comunicarvi qualcosa che vi lascerà alquanto sbigottiti, dimostrate maturità e fermezza.

Il lavoro procederà attraverso alti e bassi, fatevene una ragione, ora è così.

Pesci: non cercate una discussione che non serve assolutamente a nessuno, siate meno polemici e più propositivi. Poche attività e poco lavoro finiranno per annoiarvi e per deprimervi un po’. Bene la salute e tutto ciò che ruota intorno ad essa.