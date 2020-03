L'Oroscopo lascia presagire una giornata interessante per lo Scorpione, che soprattutto dal punto di vista pratico e professionale potrà fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso, così come la Vergine. Al contrario i Gemelli potrebbero vivere dei momenti di disagio e confusione. Toro attento alle spese. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, domenica 15 marzo 2020, da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 15 marzo 2020 segno per segno

Ariete: questa giornata potrebbe rivelarsi un tantino sottotono per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. L’oroscopo si riferisce in particolar modo a coloro i quali durante la settimana hanno affrontato litigi e discussioni all'interno dell’ambito lavorativo o della sfera sentimentale, dove sarà bene agire con cautela ed evitare ulteriori nervosismi.

Toro: è un momento molto interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo e favoriscono i progetti per il futuro. Tuttavia dal punto di vista finanziario il Toro potrebbe incontrare delle problematiche che potrebbero costringerlo a rivedere i propri piani.

Gemelli: durante la giornata di sabato qualcuno potrebbe essersi lasciato andare a piccole trasgressioni e dunque domenica 15 marzo potrebbe dover fare i conti con il senso di colpa.

Potrebbero emergere dei dubbi. E' una situazione di disagio e confusione che potrebbe mettere qualcuno a dura prova e costringerlo a fare una scelta affrettata.

Cancro: l'oroscopo di domenica lascia presagire una giornata positiva, in cui non mancheranno le energie e la voglia di tenersi in movimento. Il consiglio delle stelle dunque è quello di praticare dello sport o dedicarsi alle proprie passioni.

Serenità in amore, le coppie che nascono durante questo mese dell’anno si riveleranno importanti per il futuro.

Leone: dal punto di vista fisico la settimana potrebbe aver riservato dei momenti sottotono al segno, che tuttavia durante questa giornata recupera le energie e la voglia di fare. E' un buon momento per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per rivedere le proprie abitudini alimentari. In amore si possono trovare dei chiarimenti. Alti e bassi del lavoro.

Vergine: un quadro astrale positivo protegge il segno che farebbe bene a sfruttare questa giornata per concedersi un po’ di riposo e dedicarsi alla cura degli affetti personali.

La nuova settimana sarà molto interessante dal punto di vista lavorativo si potrebbero ottenere degli importanti successi. E' il momento ideale per avanzare una proposta o presentare un progetto.

Bilancia: l'oroscopo di domenica 15 marzo lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Le stelle favoriscono coloro i quali intendono sistemare delle problematiche, fare ammenda o ammettere gli errori precedentemente compiuti. È un momento positivo per ritrovare l’equilibrio e la positività, la voglia di fare non manca. Sono favorite le iniziative lavorative.

Scorpione: un oroscopo vantaggioso protegge il segno anche durante questa giornata. Lo Scorpione potrebbe avere le intuizioni giuste. È un momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ideale per concludere una vendita o finalizzare un progetto. Anche in amore le stelle sono dalla vostra parte, c'è serenità e armonia e qualcuno potrebbe ricevere delle belle sorprese.

Sagittario: l'oroscopo lascia presagire una giornata estremamente vantaggiosa per il segno che può fare affidamento su un allineamento di pianeti estremamente interessante. È il momento ideale per osare e farsi avanti, sia in amore che in ambito lavorativo si può ottenere qualcosa in più.

Capricorno: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, agitato da vecchie preoccupazioni. Le stelle consigliano di concedersi un momento di riposo e cercare di riordinare i pensieri. Bene l’amore, è un buon momento per chi decide di avviare nuove conoscenze o iniziare a parlare di progetti per il futuro della coppia.

Acquario: l’oroscopo di domenica 15 marzo lascia prevedere una giornata interessante soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. L’Acquario con l’arrivo del weekend può allontanare i malumori e dedicarsi con serenità al partner e la famiglia. Questa è la giornata ideale per allontanare le vecchi preoccupazioni, tutti i nodi arriveranno al pettine.

Pesci: questa giornata potrebbe rivelarsi un tantino stonata per il segno, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe vivere degli alti e bassi. Qualcuno potrebbe accusare dolori a gambe o schiena e vedersi costretto a cambiare i propri progetti per la giornata. Serenità in amore. Bene il lavoro.