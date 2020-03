Metà della prima settimana del mese di marzo è passata. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 5 marzo 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali. Nel dettaglio vediamo quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti ai segni e quali novità ci saranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 5 marzo 2020: da Ariete alla Vergine

Ariete: in amore le storie che sono nate parallelamente a un altro rapporto sono difficili da portare avanti. Attenzione anche alla Luna dissonante che porta qualche tensione in più.

Nel lavoro discussioni con un capo.

Toro: per i sentimenti Luna attiva che porta maggiori emozioni. Con una persona dei Pesci o del Cancro potreste avere qualcosa in più. Nel lavoro entro la fine di questa giornata dovrete cercare di risolvere un problema.

Gemelli: per i sentimenti, se dovete parlare dì qualcosa di importante le stelle saranno dalla vostra parte anche nei prossimi mesi. Nel lavoro, se c'è la necessità di risolvere un problema i prossimi giorni giocheranno a vostro favore.

Cancro: in amore le nuove storie sono importanti.

Se c'è stata una crisi o una separazione ora si può tornare a sperare in un buon futuro. A livello lavorativo con la Luna nel segno siete più positivi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale non è un periodo semplice in una storia amorosa. Le prossime però saranno giornate che porteranno maggiore energia. Nel lavoro fate le vostre proposte, non arrabbiatevi se qualcosa è in ritardo.

Vergine: a livello sentimentale giornata di recupero, ma occorre ritrovare un po' di serenità.

Per coloro che hanno già una storia è un periodo vantaggioso. Nel lavoro giornata da vivere con un po' di serenità. Bene i progetti da qui al futuro.

L'oroscopo del 5 marzo 2020 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: per i sentimenti momento di riflessione, ma le coppie che si vogliono bene ora sono pronte a varare progetti importanti per il futuro. A livello lavorativo cautela, maggiore attenzione anche con le questioni economiche.

Scorpione: a livello sentimentale attenzione a Venere opposta, potrà nascere qualche dubbio, soprattutto in quei legami che non sono tranquilli. Nel lavoro attenzione alle questioni economiche. Giove e Saturno però aiutano.

Sagittario: in amore le storie importanti attendono momenti migliori e tra sabato e domenica ci sarà una marcia in più. Nel lavoro momento di recupero per coloro che da febbraio stanno vivendo delle difficoltà in un progetto.

Astri e stelle del 5 marzo 2020 per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna in opposizione che porta momenti di tensione in amore.

Presto Venere sarà favorevole e arriveranno notizie migliori. A livello lavorativo momento interessante, non solo per le questioni pratiche.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata non esaltante per i sentimenti. Nel lavoro i prossimi mesi potranno procurare e portare nuove collaborazioni e progetti interessanti.

Pesci: per i sentimenti avete tutto il mese corrente per rivedere un rapporto. Se avete vissuto un periodo difficile cercate di risolvere tutto entro poche settimane. Nel lavoro c'è maggiore vitalità e più ci si avvicina ai mesi primaverili e più le cose andranno meglio.