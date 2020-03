Con l'arrivo del mese di marzo sorge spontaneo chiedersi come andrà questo periodo a livello astrologico. Scopriamo, dunque, come andranno le giornate fino al 31 di marzo per tutti i nati sotto il segno zodiacale del Leone. Di seguito l'Oroscopo delle stelle con amore, lavoro e salute. Nelle ultime settimane grande è stata la necessità di avanzare di nuovi progetti per poter vivere delle soddisfazioni in campo professionale. Con Venere favorevole siete stati favoriti particolarmente. In amore è stato possibile fare degli incontri e far nascere nuove relazioni.

Un buon oroscopo, che ha anche migliorato la situazione psicofisica con poche situazioni di stress.

Oroscopo di marzo per il segno zodiacale del Leone

A livello salutare, in questo periodo bisognerà fare abbastanza attenzione. A dura prova sarà messa la forma fisica, in particolare verso la fine del mese. È possibile che nascano delle situazioni di ansia, questo perché saranno molte le cose che desiderate fare in questo periodo. In campo amoroso alcune situazioni, problematiche familiari, potrebbero riscontrarsi sul vostro equilibrio psicofisico, cercate quindi di gestire al meglio il tutto.

L'amore in questo periodo sarà messo in secondo piano, prima verranno i pensieri riguardanti il campo professionale, per questo motivo alcune relazioni potrebbero vivere un momento di blocco. Nel lavoro questo è un periodo importante per spingere su alcuni progetti, considerato che nel prossimo mese con Saturno in opposizione potrebbero nascere delle discussioni che vi rovineranno un po' tutto. Vediamo di seguito nel dettaglio le stelle che riguardano il campo sentimentale e lavorativo del segno zodiacale del Leone.

Previsioni astrologiche del mese di marzo: amore e lavoro per il segno del Leone

Il mese di marzo sarà abbastanza interessante, anche se molte saranno le situazioni che cambieranno intorno a voi. Le conoscenze iniziate precedentemente, in questo periodo potrebbero vivere un momento di stop, soprattutto nella vostra mente a causa di momenti di confusione che vi portate dentro da tempo. Le coppie che stanno insieme da molto tempo hanno bisogno di un periodo di serenità, questo sarà possibile dopo la seconda settimana del periodo.

Nel mese di aprile, con Venere in transito positivo sarà possibile recuperare questa situazione, saranno anche favori degli incontri e aumenterà la sensualità. In campo lavorativo, sarà possibile sfruttare delle occasioni, portare avanti degli affari che favoriranno la vostra posizione. Arriveranno anche delle risposte importanti per voi, con esito abbastanza favorevole.