L'Oroscopo settimanale da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020 rivela che ci saranno dei giorni stressanti per alcuni segni e di recupero per altri.

In questa settimana il Leone si sentirà sotto pressione e cercherà di recuperare ma invano, invece il Capricorno in questi giorni troverà un po' di relax. L'oroscopo preannuncia che i single nati sotto il segno dell'Ariete faranno degli incontri stimolanti e interessanti, mentre i Gemelli vivranno una settimana di recupero, dopo un periodo particolarmente intenso.

Oroscopo fino al 22 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: nella terza settimana di marzo i single potranno fare nuovi incontri interessanti. Le coppie durature dovranno evitare tensioni inutili e ritrovare l'equilibrio di qualche mese fa. Il lavoro richiederà la maggior parte del loro tempo ma porterà anche delle buone proposte.

Toro: in amore le coppie di lunga data inizieranno a vacillare. L'entrata di Mercurio nel loro cielo sarà propizia per creare le circostanze ideali per l'inizio di una relazione stabile.

Nell'ambito lavorativo è meglio superare le discussioni nate con i colleghi e impegnarsi nel proprio lavoro.

Gemelli: buoni propositi in amore per i nati sotto il segno del Gemelli. I single dovranno attendere ancora un po' per trovare la stabilità che stanno cercando. Per chi è in cerca di lavoro arriveranno ottime proposte che faranno guardare ad un futuro economico migliore. Quella che viene sarà una settimana di recupero e riposo.

Previsioni astrali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: il Cancro, per amore, metterà da parte la famiglia e il lavoro. Il passato tornerà a fare visitare nella loro vita. I single potranno fare incontri importanti ma non è la settimana adatta per sbilanciarsi troppo. Il lavoro lo metterà sotto pressione ma ci penserà il partner a risollevargli l'umore.

Leone: l'oroscopo annuncia che sarà una settimana interessante per l'amore.

Gli amori che sembravano finiti potranno recuperare la stabilità e l'intimità. Non si può dire lo stesso per il fisico. Questi giorni saranno particolarmente stressanti e i nati sotto il segno del Leone cercheranno di recuperare, ma invano.

Vergine: cielo eccezionale per l'amore. Gli amori nati da poco non faranno altro che intensificarsi. i single potranno mettersi di nuovo in gioco e concedersi ad un'altra persona. Il lavoro richiederà molto tempo ma il segno della Vergine riuscirà a gestire egregiamente gli impegni.

Oroscopo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: gli amori che vanno avanti da qualche anno subiranno degli scossoni.

Questa settimana è ideale non prendere decisioni affrettate. I single potranno impegnarsi in nuove conoscenze ma esse non si riveleranno durature. Nell'ambito lavorativo ci saranno ancora alcune indecisioni su quale proposta di lavoro accettare.

Scorpione: terza settimana di marzo decisamente poco propizia. Per i single e per le coppie confermate non è il caso di azzardare. Il lavoro non darà i risultati desiderati ma c'è ancora tempo per recuperare. Nella giornata di venerdì nasceranno dei conflitti tra colleghi.

Sagittario: l'oroscopo svela che il partner non sarà disposto a sentire le varie lamentele del segno del Sagittario .

Per questo motivo nasceranno dei conflitti nelle coppie più mature. Buone proposte lavorative si affacceranno nella sua vita. Egli dovrà coglierle al volo e non farsele sfuggire.

Astri: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: se per il segno del Leone sarà un periodo di stress, per il Capricorno è tempo di recuperare e concedersi dei giorni di relax. In famiglia nasceranno dei litigi che, con molta facilità, saranno risolti verso il fine settimana. Il lavoro sarà piuttosto difficile da organizzare, ma il loro buon umore li aiuterà a sistemare tutti gli impegni.

Acquario: l'oroscopo della settimana fino al 22 marzo 2020 preannuncia che questo segno non dovrà guardarsi indietro e pensare al proprio futuro, magari al fianco di un nuovo partner.

Sul posto di lavoro ci saranno alcune difficoltà che i nati sotto l'Acquario saranno capaci di gestire.

Pesci: l'inizio di settimana sarà piuttosto turbolento ma non saranno questi giorni a scombussolare la vita del Pesci. Il lavoro accrescerà la tensione già presente nel loro animo. In questo ambito sarà necessario concentrarsi solo sul proprio lavoro e non lasciarsi trasportare dalle discussione.