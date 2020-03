L’Oroscopo del giorno 4 marzo prevede una pausa di riflessione per i nati Leone, mentre la Bilancia sarà in una fase di relax. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in ambito sentimentale avrà inizio un periodo vincente. Ci saranno degli importanti cambiamenti nella vita di coppia rispetto al mese di febbraio. Chi ha vissuto una profonda crisi avrà modo di recuperare se alla base ci sono dei sentimenti veri. Se ci sono delle differenze importanti caratteriali potreste invece chiudere la relazione.

Toro: avvertirete una forte stanchezza a causa di piccoli malesseri stagionali. Sarà importante circondarvi di persone serene, che vi aiutino a mantenere una certa calma. Se qualcuno vi muove alcune critiche, potreste far fatica ad accettarle. Ci saranno dei cambiamenti importanti che rivoluzioneranno alcuni aspetti della vostra vita.

Gemelli: chi ha iniziato il mese con un forte stress, in questa giornata del 4 marzo potrà avvertire un miglioramento. Nell'ultimo periodo all'interno della relazione coppia potrebbe esserci stato qualche problema.

Potreste fare incontri molto interessanti.

Cancro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale si verranno a creare delle condizioni maggiormente favorevoli per i nuovi incontri. Chi vuole cercare di recuperare una relazione che sembrava essere in crisi, potrà farlo. Attenzione a non pensare eccessivamente al passato.

Leone: avrà inizio una fase di riflessione, in cui sarà importante riflettere sui propri dubbi, ma allo stesso tempo cercare di essere maggiormente comprensivi con chi avete al fianco.

Quando siete nervosi è parecchio difficile starvi vicino. Attenzione alle parole che usate.

Vergine: in questa giornata del 4 marzo avrete modo di analizzare le vostre capacità e di capire quale strada sia meglio intraprendere per ottenere risultati migliori in ambito professionale. Chi ha una relazione da lungo tempo, riscoprirà una certa voglia d'amare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avrete bisogno di ritrovare un po' di serenità e per far questo dovrete troncare tutti i rapporti che non aggiungono nulla di buono alla vostra vita.

A febbraio potreste aver vissuto dei momenti di disagio, ma adesso la situazione migliorerà.

Scorpione: ci sono state per voi alcune situazioni di conflitto che ancora adesso sembrano non esservi chiare. Dovrete cercare di distaccarvi da tutto quello che nella vostra vita sembra non funzionare nel migliore dei modi. In amore dovrete essere parecchio pazienti.

Sagittario: Venere a vostro favore renderà favorevole la giornata del 4 marzo. Avrete modo di dedicarvi alle amicizie e ai nuovi incontri. In amore avrete modo di stare vicino alla persona amata e recupererete una certa forma fisica.

Capricorno: siete sempre alla ricerca di una maggiore stabilità e di alcuni punti di riferimento.

Sentirete il bisogno di circondarvi di persone che siano coerenti. Dovrete affrontare anche delle questioni di carattere finanziario.

Acquario: ritroverete il vostro spazio e la vostra energia grazie ad alcuni nuovi incontri che vi renderanno più vitali. Dovrete chiudere i ponti con il passato e pensare al vostro futuro in maniera più obiettiva possibile.

Pesci: purtroppo, in questa giornata del 4 marzo potreste risentire parecchio di alcune vostre aspettative non soddisfatte. Cercate di far affidamento su voi stessi e sulle vostre idee, piuttosto che aspettarvi qualcosa da chi vi circonda.